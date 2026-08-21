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Es Alert en Gátova (Valencia): Confinan a los vecinos en sus casas por el humo del incendio en la Calderona

Los vecinos de Gátova, en Valencia, reciben un mensaje de Emergencias alertándoles del confinamiento domiciliario debido al humo del incendio forestal

Una densa columna de humo está llegado a Gátova

Una densa columna de humo está llegado a Gátova / Francisco Calabuig

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Marta Rojo

La normalidad en la que vivían los vecinos de Gátova pese al incendio que desde anoche calcina el monte y amenaza la Calderona ha llegado a su fin. Protección Civil ha decidido confinar la población por el humo provocado por el fuego.

Hace apenas unos minutos, se ha enviado a la población un mensaje Es Alert en el que Protección Civil confinaba la población no por el riesgo de las llamas sino por el humo provocado por el incendio.

En el mensaje, que han recibido todos los dispositivos móviles de Gátova, Emergencias informa que causa del humo del incendio forestal, se ordena el confinamiento de Gátova. Recomiendan a los vecinos permanecer en el interior de sus viviendas, cerrar las puerta, ventanas y evitar ventilación exterior. También pidn que se apaguen unidades de aire acondicionado y extractores para evitar que el humo pueda entrar en los hogares.

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WhatsApp Image 2026 08 21 at 15.02.44 / L-EMV

La medida ha sentado como un jarro de agua fría entre los vecinos. Esta mañana muchos de ellos seguían con su rutina y confiaban en poder seguir adelante con sus fiestas patronales.

Bando municipal

Apenas unos minutos después del envio del mensaje Es Alert, el ayuntamiento de Gátova ha comenzado a emitir un bando municipal para informar a los vecinos de la decisión de Protección Civil.

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El incendio que se originó este jueves a última hora de la tarde en la Serra de la Calderona, entre Segorbe y Gátova sigue activo, aunque la situación es "bastante mejor que la de ayer". Aun así, estaba previsto un cambio de vientos, típico a las horas centrales del día, que pudiera complicar algo el fuego, y así ha sido: se ha declarado la situación 2, según fuentes de Bomberos para poder activar a la Unidad Militar de Emergencias (UME) como apoyo terrestre. Ahora, del fuego que ya ha calcinado un perímetro de 133 hectáreas, todas ellas en el término municipal de Segorbe, preocupan sobre todo tres "prioridades" -no focos, han insistido en el Puesto de Mando Avanzado-: unos riscos inaccesibles, un barranco encendido hacia el pico del Águila y la cola, donde esta msima mañana ha habido un rebrote.

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Fuente: Levante - EMV

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