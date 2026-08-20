Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comercio con ChinaRios secos en GaliciaEntrevista cirujanaVestido vigués de cineAmancio OrtegaEntrevista Anxo RodríguezPulpo
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Última hora y actualidad sobre los incendios en España

Más de 170 efectivos trabajan para contener el incendio de Las Hurdes, que suma ya 3.700 hectáreas calcinadas

Una humedad próxima al 100%, temperaturas de 13 grados y la ausencia de viento abren "una grandísima ventana de oportunidad"

Incendio en Las Hurdes este miércoles

Incendio en Las Hurdes este miércoles

Vídeo: Infoex | Foto: @RigleDX

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Luis Escudero

Olaya González

Sarai Vázquez

Madrid

Los incendios forestales han quemado en España algo más de 254.730hectáreas en lo que va de año y se han registrado 42 grandes fuegos, según los datos facilitados este viernes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Estos datos, que incluyen el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 14 de agosto y que aún son provisionales, se han dado a conocer durante la reunión del Comité de Dirección de Medio Ambiente, que ha hecho seguimiento de la evolución de los incendios en España y ha sido presidido por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

Noticias relacionadas y más

Mapa de incendios en España.

Siga aquí la última hora de los fuegos forestales, en directo.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere un marinero del cerco en un accidente mientras faenaba en las Cíes
  2. El Náutico de San Vicente vuelve a instalar una valla opaca para ocultar sus conciertos y reducir los problemas que causan
  3. Un incendio forestal que ya supera las 20 hectáreas moviliza decenas de medios en Ponteareas
  4. Manuel Freire y Dolores Pastoriza celebran los 60 años de casados
  5. La universidad pasa factura emocional en Galicia: casi 500 estudiantes piden ayuda psicológica a sus campus en un año
  6. Muere en Ourense Marcos Rodríguez Pantoja, el hombre que vivió más de una década aislado con lobos en Sierra Morena
  7. Un lunes de colapso en las carreteras de O Morrazo
  8. Portugal perfila los 12 trenes con los que unirá con Alta Velocidad Lisboa, Oporto y Galicia: más de 500 plazas en dos clases y sin cafetería

DIRECTO | Evolución de los incendios, sequía y olas de calor en Galicia

DIRECTO | Evolución de los incendios, sequía y olas de calor en Galicia

Directo | Rego responde a la petición de Feijóo de retornar a los menores de Ceuta: "Es ilegal devolver a niños y niñas"

Directo | Rego responde a la petición de Feijóo de retornar a los menores de Ceuta: "Es ilegal devolver a niños y niñas"

El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 20 de agosto

El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 20 de agosto

El tiempo en VilagarcÃ­a de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 20 de agosto

El tiempo en VilagarcÃ­a de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 20 de agosto

El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, jueves 20 de agosto

El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, jueves 20 de agosto

El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, jueves 20 de agosto

El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, jueves 20 de agosto

El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, jueves 20 de agosto

El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, jueves 20 de agosto

El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, jueves 20 de agosto

El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, jueves 20 de agosto
Tracking Pixel Contents