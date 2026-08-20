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Peligro Animal

Sin rastro del supuesto león: la Guardia Civil suspende el operativo en Toledo

El dispositivo, en el que han participado patrullas de Seprona y Seguridad Ciudadana, un helicóptero y drones, no ha recibido nuevos avisos de vecinos ni ha encontrado huellas o señales que confirmen la presencia del animal

Archivo - Imagen de archivo de vigilancia de agente del SEPRONA

Archivo - Imagen de archivo de vigilancia de agente del SEPRONA / GUARDIA CIVIL - Archivo

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Pablo Constantino

Madrid

La historia del supuesto león de la Sierra de San Vicente (Toledo) ha terminado, al menos por ahora, sin rastro del protagonista. La Guardia Civil ha suspendido este jueves el dispositivo desplegado en esta zona después de varias horas de búsqueda sin encontrar una sola huella, señal o indicio que confirme que un gran felino haya recorrido los caminos de la comarca.

Todo comenzó el pasado miércoles por la mañana, cuando un repartidor aseguró haber visto fugazmente un animal de grandes dimensiones mientras circulaba por la carretera TO-1375. La llamada al servicio de emergencias 112 se produjo a las 10.43 horas, desde el kilómetro 9 de la vía. El testimonio fue suficiente para poner en marcha un dispositivo que, durante las siguientes horas, rastreó la zona en busca de una respuesta.

La Guardia Civil desplegó patrullas de Seguridad Ciudadana, efectivos del Seprona, un helicóptero, drones y al Equipo Pegaso. Los agentes recorrieron caminos y zonas próximas al lugar del supuesto avistamiento y mantuvieron contacto con los ayuntamientos, agentes medioambientales, ganaderos y vecinos. Pero el terreno, esta vez, no quiso hablar: no aparecieron huellas, restos, señales de paso ni ninguna otra evidencia que apuntara a la presencia de un león.

Entre un león y un perro

Durante la búsqueda también se manejaron otras posibilidades. Una de ellas apuntaba a que el animal observado pudiera no ser un felino, sino un perro de grandes dimensiones. Los agentes llegaron a comprobar la presencia de ejemplares de razas como el mastín tibetano y revisaron sus identificadores para determinar si alguno podía coincidir con la descripción ofrecida por el testigo.

La investigación llevó también a mirar hacia los centros zoológicos próximos. La Guardia Civil contactó con estas instalaciones para comprobar si se había producido alguna fuga. El Zoo Safari Fauna Aventura, situado en Hinojosa de San Vicente, confirmó que todos sus animales permanecían en sus instalaciones. Tampoco constaba inicialmente la desaparición de ningún león en otros centros cercanos.

Mientras tanto, la noticia había comenzado a extenderse entre los municipios de la zona. El Real de San Vicente, Navamorcuende, Hinojosa de San Vicente y Almendral de la Cañada trasladaron mensajes a sus vecinos para que extremaran las precauciones mientras permanecía activo el dispositivo. La posibilidad de que un gran felino pudiera estar moviéndose por los alrededores convirtió durante unas horas los caminos habituales en un escenario de incertidumbre.

Pero el supuesto león no volvió a dejarse ver. Tampoco llegaron nuevos avisos de vecinos que aseguraran haber encontrado al animal. El único testimonio continúa siendo el de la persona que alertó al 112 el miércoles por la mañana.

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Sin nuevas pistas y con el terreno completamente mudo, la Guardia Civil ha decidido suspender la búsqueda. El misterio queda así sin una respuesta definitiva: pudo ser un gran felino, un perro de grandes dimensiones o simplemente una confusión nacida de un vistazo fugaz. Por ahora, en la Sierra de San Vicente no queda más rastro del supuesto león que la historia que dejó tras de sí.

Fuente: El Periódico de España

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