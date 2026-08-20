Creadores de contenido gallegos analizan la caída de los influencers: «Somos unos privilegiados»

¿Está llegando a su fin la era de los influencers? Esta pregunta lleva varios días recorriendo y llenando las redes sociales y ha vuelto a abrir un debate que va mucho más allá de una simple pérdida de seguidores. La relación entre creadores de contenido y la audiencia parece estar cambiando, y varias polémicas recientes han servido para poner sobre la mesa cuestiones como los privilegios, la publicidad, la autenticidad o la responsabilidad de quienes acumulan millones de seguidores.

El debate, que se ha bautizado en redes como «la caída del imperio influencer» o «la caída de los influencers», también ha llegado a Galicia, y varios creadores de contenido de la comunidad han mostrado su opinión sobre un fenómeno que ellos mismos conocen desde dentro. Aunque... ¿de dónde viene esta gran polémica?

El origen de una polémica que ha ido a más

En los últimos tiempos, la burbuja de los creadores parece haber explotado y la relación entre influencers y audiencia parece haber entrado en una nueva fase. Así lo reflejan los datos, y es que según la 28ª edición del informe Navegantes en la Red, de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC), un 69,8% de los usuarios de internet cree que existe un abuso de la publicidad encubierta por parte de estos influencers.

Sin embargo, más allá de los datos, la «caída de los influencers» se sustenta en varias polémicas surgidas en los últimos días o semanas. Uno de los principales desencadenantes de esta polémica fue un vídeo publicado por Carlos García, más conocido en redes como Carliyo el nervio, quien, en pleno auge del eclipse del pasado 12 de agosto, tildó al fenómeno astronómico de una «cortina de humo» para desviar la atención de la crisis que vive España.

La polémica también llegó a su mujer, Natalia Palacios, en lo que muchos usuarios entendieron como una manera de «desviar la atención» de las declaraciones de Carliyo. El creador de contenido malagueño fue bastante criticado porque, estando su mujer embarazada, se marchó un mes entero a Estados Unidos para ver el Mundial. «¿Vais a poner a una embarazada al nivel de una inútil de manual?», explicó una enfurecida Natalia Palacios en una publicación, antes de asegurar que no existe la «baja laboral por maternidad».

A raíz de estas polémicas declaraciones, que sirvieron quizás como detonante final, gran parte de la audiencia comenzó un boicot masivo a una gran cantidad de creadores de contenido, todos ellos con alguna que otra polémica a sus espaldas como RoRo, ElXocas, Fabiana Sevillano o los ya citados Carliyo y Natalia Palacios. De hecho, este boicot es más que visible en las cuentas de estos creadores de contenido, que no dejan de perder seguidores en sus redes sociales.

Roro, ElXocas y Fabiana Sevillano / ECG

La visión de los creadores de contenido gallegos

Precisamente esta discusión ha provocado que otros creadores, incluidos varios gallegos, se posicionen y cuestionen la reacción habitual ante este tipo de polémicas.

«Somos unos absolutos privilegiados»

Una de las voces gallegas que ha querido reflexionar sobre la polémica es Rebeca Stones. La viguesa, con más de 770.000 seguidores en Tik Tok, parte de una idea que considera positiva: «Internet ha hecho algo muy bueno y es que ha democratizado el mundo de la fama». Frente al «papel de la celebrity de antes», un mundo al que «no todo el mundo podía acceder», ya que había que ser seleccionado para entrar en determinados círculos, las redes permitieron que «todo el mundo puede formar parte de este mundo de la influencia».

La creadora de contenido viguesa Rebeca Stones / Alba Villar

Pero esa democratización también tiene una cara negativa: «Efectivamente cualquiera puede ser influencer, solo tienes que tener a unos borreguitos a los que influenciar, solo tienes que tener unos cuantos seguidores y ya está, eso ya te da un altavoz importantísimo para decenas, centenas o incluso millones de personas».

La creadora de contenido viguesa reconoce además el privilegio que supone dedicarse profesionalmente a las redes. «Somos unos absolutos privilegiados, ganamos muchísimo dinero esforzándonos relativamente poco», señala.

Para ella, sin embargo, la responsabilidad no recae únicamente en los creadores. También existe una responsabilidad por parte de quienes consumen ese contenido. Así, considera que si los usuarios siguen y dan atención a determinados perfiles están contribuyendo a ampliar su altavoz: «Parece que nos gusta consumir contenido de gilipollas».

Por otro lado, también cuestiona la rapidez con la que funciona la «cultura de la cancelación» y es que, según ella, una polémica así puede provocar miles de críticas durante unos días, pero que, poco después, se olvidarán completamente.

«¿Qué esperáis si son famosos y no saben por qué aún?»

Si Rebeca Stones apuesta por reflexionar sobre la responsabilidad de creadores de contenido y de usuarios, otro de los influencers gallegos más conocidos, Champimuros, opta por criticar directamente los privilegios en el mundo de los influencers.

«¿Qué esperáis si el 90% de los creadores de contenido son gilipollas?», empieza con su estilo característico. El creador muradano critica además la existencia de una especie de burbuja formada por influencers que se relacionan entre ellos, acuden a los mismos eventos y terminan, a su juicio, alejándose de la realidad de quienes les siguen. «¿Qué esperáis si son famosos y no saben por qué aún?», se pregunta.

Por otro lado, también recuerda sus propios trabajos antes de convertirse en creador de contenido. Explica que trabajaba repartiendo pan por unos 700 euros y que también fue repartidor de bebidas cobrando 1300 euros. Ahora, como explica, puede cobrar entre 5000 y 6000 euros por un vídeo. «¿Me estás vacilando? ¿Os estáis riendo de la gente?», plantea Champimuros que, aunque no niega que producir contenido puede llegar a resultar agotador, no se puede comparar con las dificultades de otros trabajos.

«Hemos dado altavoz a personas sin educación y sin respeto»

El morañés Ángel Currás Parada, más conocido en redes como Oveyanejra, llevó el debate un paso más allá. Para él, el problema no está únicamente en que exista demasiada publicidad o en que la audiencia se haya cansado de ver a influencers viajando.

Su crítica apunta directamente a la transformación de la popularidad en autoridad: «La caída de los influencers se veía venir porque hemos dado altavoz a personas sin valores, sin respeto y sin educación».

También considera preocupante que determinadas personas hayan conseguido convertirse en referentes simplemente por acumular seguidores, incluso después de protagonizar polémicas relacionadas con comentarios racistas, xenófobos, homófobos o machistas.

Establece una diferencia clara entre tener audiencia y tener algo que aportar: «Tener dinero o un estatus social no te da valores y tener a millones de personas mirándonos no significa que tengamos algo que enseñar».

«Quizás no es que estemos viendo la caída de los influencers, estamos viendo la caída de la idea de que cualquiera puede ser referente simplemente por tener audiencia», concluye.

«A xente esixe un mínimo de valores»

Por su parte, el creador de contenido Mgmiguelgarcia, con más de 60 mil seguidores en Tik Tok y residente en Santiago, también considera que se está produciendo un cambio en la relación entre creadores y seguidores.

Crítica que determinados influencers se defiendan automáticamente entre ellos ante las polémicas y cuestiona que cualquier crítica sea presentada como bullying. Su principal argumento es que tener una comunidad enorme también implica aceptar que esa comunidad puede cuestionar tus decisiones.

Pero su crítica no se queda únicamente en los comportamientos de los creadores. También cuestiona el tipo de contenido que se está ofreciendo. A su juicio, los jóvenes quieren que los perfiles con grandes comunidades hablen de asuntos que realmente les afectan frente a contenidos centrados únicamente en mostrar qué se come, qué se compra o cómo se preparan: «Falame de temas sociais, de como está o mundo, da especulación que estamos vivindo, do tema da vivenda... cousas que lle interesan á xente xoven».

«A xente esixe un mínimo de valores para seguir a novos perfís, porque o mundo xa está cheo de 'María Pombos' e o mundo está nunha situación moi convulsa como para vaciarte o cerebro con get ready with me».

¿Es realmente la caída de los 'influencers'?

Las reflexiones de estos cuatro creadores de contenido gallegos permiten plantear una cuestión diferente. Quizá no estamos ante la desaparición de los influencers, sino ante una transformación de lo que significa ser influencer.

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Porque quizá la «caída del imperio influencer» no consista en que la gente haya dejado de seguir a los creadores de contenido, sino en que cada vez está menos dispuesta a convertir automáticamente en referente a cualquiera que consiga reunir seguidores.

Fuente: El Correo Gallego