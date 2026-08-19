Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Calor en GaliciaCarné de conducirExportaciones GaliciaConexiones desde VigoVigo, puerto de pasoCeltaEntrevista Manuel Ruibal
instagramlinkedin

INCENDIOS

Un nuevo incendio forestal en Madrid obliga a desplegar a la UME y a confinar Aldea del Fresno y Villamantilla

Veinte dotaciones terrestres y cinco medios aéreos trabajan contra las llamas de un incendio que alcanza el nivel 2 de alerta

Imágenes aéreas del incendio en Aldea del Fresno

Imágenes aéreas del incendio en Aldea del Fresno / 112 Comunidad de Madrid

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Miguel Tejerina

Madrid

Un nuevo incendio forestal se ha declarado este miércoles en Aldea del Fresno y ha obligado a confinar esta localidad y el municipio próximo de Villamantilla, mientras trabajan en la zona una veintena de dotaciones terrestres y cinco medios aéreos, según ha detallado Emergencias 112 Comunidad de Madrid en un mensaje remitido a los medios.

El incendio se ha originado en el kilómetro 52 de la carretera M-510 y se ha activado la Situación Operativa 2 del Plan INFOMA ante la evolución del fuego.

En las labores de extinción participan efectivos de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Bomberos Forestales y Agentes Forestales, con un dispositivo compuesto por 20 dotaciones terrestres y cinco medios aéreos.

Además, las llamas han obligado a activar a la Unidad Militar de Emergencias, en concreto a las unidades de la base de Torrejón de Ardoz, para sumarse a las labores de extinción.

Noticias relacionadas

La delegación de Gobierno en Madrid ha pedido a la población, en un mensaje en la red social X, que evite desplazarse a la zona afectada y que siga en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.

Fuente: El Periódico de España

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere un marinero del cerco en un accidente mientras faenaba en las Cíes
  2. El Náutico de San Vicente vuelve a instalar una valla opaca para ocultar sus conciertos y reducir los problemas que causan
  3. Un incendio forestal que ya supera las 20 hectáreas moviliza decenas de medios en Ponteareas
  4. Manuel Freire y Dolores Pastoriza celebran los 60 años de casados
  5. La universidad pasa factura emocional en Galicia: casi 500 estudiantes piden ayuda psicológica a sus campus en un año
  6. Muere en Ourense Marcos Rodríguez Pantoja, el hombre que vivió más de una década aislado con lobos en Sierra Morena
  7. Un lunes de colapso en las carreteras de O Morrazo
  8. Portugal perfila los 12 trenes con los que unirá con Alta Velocidad Lisboa, Oporto y Galicia: más de 500 plazas en dos clases y sin cafetería

Inmigrantes desembarcan en una playa de Cartagena llena de bañistas: "Es una patera, tío, recoged las cosas"

Inmigrantes desembarcan en una playa de Cartagena llena de bañistas: "Es una patera, tío, recoged las cosas"

La ciencia lo confirma: existe una sorprendente relación entre la microbiota intestinal y el comportamiento de los perros

"El más eficaz": el suplemento más recomendado por los usuarios que buscan perder peso y acabar con la grasa localizada rápido

"El más eficaz": el suplemento más recomendado por los usuarios que buscan perder peso y acabar con la grasa localizada rápido

Vilaboa pide corregir el deslinde que afecta a 262 viviendas en la costa

Vilaboa pide corregir el deslinde que afecta a 262 viviendas en la costa

Detenido en Croacia otro sospechoso del sabotaje a los gasoductos rusos Nord Stream

Detenido en Croacia otro sospechoso del sabotaje a los gasoductos rusos Nord Stream

El Ejército de Israel admite que disparó contra el coche de la niña Hind Rajab y abre una investigación

El Ejército de Israel admite que disparó contra el coche de la niña Hind Rajab y abre una investigación

El nuevo Real Madrid se estrenará en Pontevedra ante el Breogán el 29 de agosto

El nuevo Real Madrid se estrenará en Pontevedra ante el Breogán el 29 de agosto

Desciende el consumo del líquido elemento, pero aumentan los residuos

Desciende el consumo del líquido elemento, pero aumentan los residuos
Tracking Pixel Contents