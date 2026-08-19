'En boca de todos'
Nacho Abad desvela su fecha de regreso a 'En boca de todos' ante la crítica de una espectadora por su ausencia
El periodista de Mediaset ha anunciado en sus redes sociales su reincorporación al magacín diario de Cuatro tras las vacaciones de verano, mientras la competencia afina sus estrenos para la nueva temporada
Kevin Rodríguez
Las mañanas de la televisión española calientan motores de cara al inicio del nuevo curso escolar. En un mapa televisivo donde los grandes rostros matinales preparan su vuelta a la pantalla, Nacho Abad ha desvelado la fecha exacta en la que volverá a tomar las riendas de 'En boca de todos': el próximo lunes 31 de agosto.
La confirmación ha llegado a través de la red social X (antes Twitter), donde el comunicador respondió a la queja de una seguidora que echaba en falta su dinamización del debate en plató: "El 31 estoy ahí. ¡Pero seguro que el equipo y David lo están haciendo muy bien!", respondió el presentador, defendiendo la labor de su compañero de cadena y copresentador en 'Código 10,' David Aleman.
Reorganización matinal en las cadenas
El anuncio de Abad se enmarca en un escenario de progresiva vuelta a la normalidad para los programas de actualidad, aunque con ritmos desiguales según la cadena.
La radiotelevisión pública será la primera en mover ficha con el debut de Jesús Cintora al frente de 'Mañaneros 360' el próximo 24 de agosto. Por el momento, Antena 3, Telecinco y La Sexta no han hecho oficiales las fechas de regreso de sus titulares históricos —Susanna Griso, Ana Rosa Quintana o Antonio García Ferreras—.
Gran rendimiento en audiencias durante el verano
A pesar de la ausencia de su conductor habitual durante el mes de agosto, En boca de todos ha logrado mantener el pulso en la parrilla. Bajo la conducción estival de David Aleman, el espacio producido por Mandarina ha cosechado notables cifras de audiencia, registrando récords recientes impulsados por el seguimiento de la actualidad informativa y la cobertura de la polémica en Ceuta.
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Fuente: El Periódico
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