Meta niega haber buscado enganchar a niños a Facebook e Instagram en el inicio del juicio

Los abogados de la compañía Meta rechazaron las acusaciones de casi 30 estados, de que buscó deliberadamente crear adicción a niños y adolescentes en Facebook e Instagram, al inicio de un juicio histórico en el que los demandantes esperan lograr los mayores cambios en dichas aplicaciones. La vista judicial, que se desarrolla en el tribunal federal de Oakland (California), supone el mayor reto legal contra la tecnológica por «enganchar» a los usuarios menores de edad, lo que podría fomentar conductas adictivas entre niños y adolescentes y provocar daños emocionales y físicos, incluso, en los casos más graves, la muerte. Asimismo, la tecnológica también enfrenta acusaciones de infringir la ley federal al recopilar y utilizar indebidamente datos personales de los menores.

El abogado de la tecnológica estadounidense, Paul Schmidt, ha dicho que «discrepa rotundamente» sobre las acusaciones que enfrenta la compañía de Mark Zuckerberg y en el inicio de la sesión ha pedido al jurado mantener «la mente abierta». El letrado defendió el trabajo que ha adelantado la compañía para ayudar a mejorar el bienestar del 20% de los adolescentes que, según cifras de una encuesta de la tecnológica, aseguran sentirse peor cuando usan Instagram.

Los abogados de Meta tienen por delante una labor cuesta arriba para convencer al jurado de ocho personas que dará recomendaciones a la jueza Yvonne Gonzalez Rogers, quien finalmente dará el veredicto final, y en la primera sesión Paul Schmidt también destacó los esfuerzos que hace la compañía para bloquear a usuarios menores de 13 años. En concreto, en los últimos tres meses, la empresa eliminó 600.000 cuentas creadas relacionadas a usuarios no permitidos.

La presión de los demandantes

La fiscal general adjunta de California, Megan O'Neill asumió este el pasado martes la vocería del equipo legal de los demandantes y aseguró que la tecnológica, fundada por Mark Zuckerberg, «ocultó la verdad», apuntando que «cuando llegó el momento de tomar una decisión - elegir lo que es seguro para los niños o elegir lo que es seguro para sus beneficios-, una y otra vez ganaron los beneficios».

En el inicio de la vista judicial dio su testimonio Arturo Bejar, exempleado de Meta, que aseguró que alertó a altos funcionarios de la compañía sobre «los daños que sufrían las personas debido a la forma en que se había diseñado» Instagram y que se podían evitar.

Los demandantes arrecieron la presión en el mediático juicio con la presencia de varios de ellos en la sala, como el de California, Rob Bonta, de Colorado, Phil Weiser, y de Nueva Jersey, Jennifer Davenport. En una conferencia de prensa al terminar la audiencia Bonta dijo que buscan «modificar» las prácticas empresariales de cara al futuro; entre ellas, «que dejen de mentir y engañar al público», así como cambios en las funciones de las plataformas que propician comportamientos obsesivos, excesivos y compulsivos de los que Meta «era consciente».

«Aspiramos a modificar dichas prácticas y, por supuesto, si nuestro caso prospera —y confiamos en que así será—, existe la posibilidad de que Meta deba realizar pagos en concepto de sanciones civiles, devolución de beneficios ilícitos y restitución», dijo Bonta sin dar estimaciones sobre el montante.

Los fiscales subrayaron que el litigio hace parte de un proceso más amplio que incluye a otros gigantes tecnológicos, como Google, TikTok y Snap. Meta también tuvo que enfrentar al inicio de la batalla legal la presencia de padres que han demandado a la compañía por daños a sus hijos, a las afueras de la corte. Esto solo es el principio, puesto que la compañía afronta un proceso de unas cuatro a seis semanas, durante el cual se espera que el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, y el responsable de Instagram, Adam Mosseri, sean llamados a declarar.

Derrotas en los tribunales

A lo largo del proceso judicial, la jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers y un jurado compuesto por ocho personas escucharán y valorarán los argumentos de los fiscales que sostienen que Meta violó la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA) al recopilar ilegalmente información de niños menores de 13 años.También analizarán la acusación adicional de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, que asegura que la empresa, fundada por Mark Zuckerberg, violó las leyes del consumidor.

Se trata de una de las mayores batallas judiciales de la compañía de Mark Zuckerberg, una en la que indemnización económica podría ascender a 1.400 millones de dólares (unos 1.208 millones de euros), según las estimaciones. El juicio forma parte de un litigio 'multidistrital' más amplio que reúne a más de 3.000 demandantes contra Meta y otros gigantes tecnológicos, como Google, TikTok y Snap. Así, las demandas sostienen que estas compañías diseñaron sus plataformas para maximizar el tiempo que los usuarios pasan frente a las pantallas, lo que podría fomentar conductas adictivas entre niños y adolescentes y provocar daños emocionales y físicos, incluso, en los casos más graves, la muerte.

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El litigio es el primero de los procesos por incumplimiento de la ley COPPA que logra llegar a ser evaluado por un jurado y el gigante tecnológico llega a este juicio después de varias derrotas en los tribunales. Y es que un juzgado del distrito de Santa Fe en Nuevo México condenó a inicios de mes a Meta a pagar 567 millones de dólares a un fondo de reparación para la salud mental de los jóvenes, por considerar que su forma de operar perjudica la salud y seguridad de los adolescentes, mientras que en marzo de 2026, un tribunal de Los Ángeles ordenó a Meta y a Google pagar un total de 6 millones de dólares a una joven de 20 años que demandó a las compañías por negligencia y adicción a las redes sociales durante su adolescencia.