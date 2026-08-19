Los evacuados por el incendio de Huesca ante el regreso a casa: "La gente está cansada y con ganas de volver"

Largos días y largos los insomnios que desde hace nueve días acompañan a más de mil personas en Aragón. Son los evacuados por el incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca), que confían en su pronta vuelta a casa después de que el Gobierno de Aragón anunciara que la reconstrucción de servicios permite el regreso a las localidades más alejadas del fuego. Por el momento este miércoles regresarán de forma escalonada los residentes en Santa María, Salinas, Villalangua, Larués, Bailo, Arbues y Alastuey. Lo demás confían en no tener que esperar mucho para preparar su vuelta a casa.

Entre ellos está Begoña, una vecina de Botaya que lleva seis días fuera de casa. La primera noche evacuada la pasó en Jaca, pero luego optó por marcharse a Zaragoza y permanecer allí con familiares y amigos. “Los días se hacen pesados, duros…”, expresa. Cuenta que esta semana han acudido a su pueblo natal para revisar los suministros de agua, luz y comunicaciones con el objetivo de que los lugareños vuelvan a sus casas con todos los servicios básicos cubiertos.

Sin embargo, y aunque las últimas noticias del incendio dejan una perspectiva favorable, cree que los de Botaya serán de los últimos vecinos en poder volver al pueblo. “Hay zonas que ya están frías desde hace días, pero es en el flanco izquierdo, nosotros todavía no”, explica. Ello le hace estimar que será en torno al viernes cuando regresarán a sus hogares después de días cansados y en continua alerta que a su juicio deberían servir de lección para todos.

“Las condiciones climáticas son otras”, expone Begoña, que defiende que hay que ajustar la prevención a los nuevos tiempos para evitar que se produzcan catástrofes como este fuego, que ya se considera el peor de la historia de Aragón. Ha calcinado más de 17.000 hectáreas y continúa activo.

Además de en la Escuela Militar de Montaña, algunos de los pueblos evacuados también han encontrado refugio en el pabellón de Ayerbe. Allí continúan todavía en torno a 40 personas procedentes de núcleos como La Peña, Triste o Yeste, mientras el resto de los afectados se ha trasladado a sus primeras residencias o se han realojado con familiares y amigos. Los vecinos de Santa María y Salinas podrán volver este miércoles.

Según explica el voluntario Alejandro Salcedo, los evacuados se encuentran alojados “con todas las comodidades” en el entorno de la piscina municipal a pesar de la dramática situación que están viviendo. “Aunque la gente está cansada y con ganas de volver a casa, desde el operativo de voluntariado tratamos de mitigar el impacto de la situación”, recuerda. Toda la población se ha volcado con sus vecinos. "Intentamos cuidarlos bien ya que están fuera de su casa por un incendio terrible y lo mínimo es que estén lo más a gusto posible", señala.

Para garantizar el bienestar de los alojados, el equipo de asistencia (coordinado por la comarca de la Hoya de Huesca y Cruz Roja) mantiene una intensa actividad diaria que comienza a primera hora de la mañana para organizar los distintos servicios de comidas. La carta no tiene nada que envidiar a la del chef José Andrés, pues incluye desayunos variados con productos locales como las tortas de Ayerbe o refollaus, además de menús completos para la comida y la cena compuestos por primeros platos frescos, calderetas, paellas y diversos postres, melocotón con vino incluido.

En los últimos días algunos de los desplazados de la zona sur ha podido volver de forma individual a sus localidades de origen de forma temporal y acompañados por miembros del operativo de Infoar. Así han podido alimentar a sus animales y asistir las necesidades de sus hogares, a los que esperan volver esta semana y recuperar la rutina de un verano anormal que ha hecho ceniza de su tierra.