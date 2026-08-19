La comunidad mágica gallega llora a Juan Tamariz, «maestro de maestros» y «genio transgresor»

Como se dice en el mundo de la magia y el ilusionismo, la «varita de Juan Tamariz se rompió» este martes, dejando huérfanos no solo a los magos españoles, sino también a ilusionistas de todo el mundo. Así lo aseguran los magos gallegos, que ayer se mostraban consternados por la pérdida de quien consideran un maestro de maestros y un auténtico genio de la prestidigitación. Hoy, familiares, admiradores y discípulos del mago madrileño acudieron al velatorio laico en el tanatorio de San Isidro, en Madrid, donde el famoso ilusionista fue homenajeado antes de ser incinerado en El Escorial. Los asistentes al velatorio pudieron escribir palabras de tributo a Tamariz en naipes de una baraja francesa como las que empleaba en sus trucos de cartomagia, que después fueron expuestos en un panel.

El popular mago deja un legado que, según quienes han hecho de este oficio su forma de vida, perdurará durante generaciones. Su manera de entender la magia, su talento y, sobre todo, su capacidad de convertir cada truco en una experiencia única han dejado una huella difícil de borrar. Tamariz no solo conquistó al público con sus números de magia y con ese personaje de mago alocado y desgarbado —sombrero de copa, pantalones vaqueros, su inconfundible «ta-ta-chán» y su imaginario violín—, sino que también quiso compartir y preservar todo su conocimiento. Lo hizo a través de más de una veintena de libros, traducidos a más de 17 idiomas, que hoy siguen siendo una referencia y una fuente de consulta para magos de todo el mundo, y una escuela de magia de la que ha salido una importante generación de ilusionistas.

«Estamos tristes porque se ha ido el maestro, aunque, afortunadamente, su legado y su forma de hacer magia permanecen en la gran escuela que montó con su hija, Ana Tamariz», comentaba ayer el ilusionista, guionista y monologuista Luis Piedrahita (A Coruña, 1977). Para el artista gallego, Tamariz «reinventó por completo la magia con cartas». «La acercó al público, la hizo cotidiana, inventó juegos, estructuras y teorías, y publicó libros que leen y estudian magos de todo el mundo. Si hoy ves a un mago de cualquier parte del mundo haciendo magia con cartas, gran parte de lo que hace es fruto del pensamiento, la obra y la creatividad de Juan Tamariz», asegura.

Tras la apariencia desgarbada, los pelos alborotados y los gritos estridentes del personaje que construyó para sus espectáculos, Piedrahita destaca la figura de un consumidor infatigable de cultura, un ávido lector y un apasionado de la pintura, el arte y todas las manifestaciones artísticas. «Era un mecanismo de relojería y una enciclopedia andante, y todo ese conocimiento y esa sabiduría los llevaba a la magia que hacía, que conseguía que volvieras a sentirte de nuevo un niño», afirma.

El monologuista e ilusionista Luis Piedrahita. / Diego Martínez

«Era una enciclopedia andante, y todo ese conocimiento y esa sabiduría los llevaba a la magia» Luis Piedrahita — Ilusionista y monologuista

Piedrahita subraya también su tremenda humildad y generosidad, dos rasgos en los que coinciden todos los ilusionistas consultados. «Siempre estaba al margen de las fotos. Nunca le veías en fiestas ni en saraos. A él solo le interesaba la magia y siempre estaba dispuesto a ayudarte, asesorarte y corregirte si podía aportar algo. Incluso te prestaba material», afirma.

Piedrahita fue uno de los muchos ilusionistas que tuvieron el privilegio de conocer a Tamariz y de compartir con él noches de conversaciones -Tamariz era nocturno y trabajaba a partir de las diez de la noche- en torno a la magia. «Invitaba a su casa a cualquiera que quisiera hablar de magia.

Para Pedro Volta (Pontevedra, 1977), que ayer se mostraba conmocionado, Tamariz era «un genio absolutamente brillante». «Era capaz de hacer milagros con una baraja. Era un filósofo y un pensador de la magia. Escribió muchos libros que han tenido una enorme influencia dentro del mundo de la magia. Pensó mucho sobre cómo presentar la magia de una manera estructurada para que el público la disfrutara desde un punto de vista emocional. Comenzó su carrera estudiando para director de cine e hizo dos cortometrajes. Trasladó muchos recursos narrativos y cinematográficos al mundo de la magia», afirma.

Además, fue un transgresor. «Hasta entonces, la imagen del mago estaba asociada a los grandes escenarios y a una estética estricta y seria: chaqué, esmoquin... Él rompió completamente con eso. Aparecía desgarbado, con el pelo despeinado, gafas grandes y una imagen muy alejada de la del mago tradicional», comenta.

Fotgografía de Pedro Volta con Juan Tamariz y dos de sus libros. / FdV

«Era capaz de hacer milagros con una baraja. Era un filósofo y un pensador de la magia» Pedro Volta — Ilusionista

Para el mago pontevedrés, el madrileño se convirtió en un «maestro de maestros». «Muchas generaciones posteriores se hicieron magos gracias a su legado. Su aparición en televisión, especialmente en Televisión Española, supuso un enorme impulso. El gran público empezó a ver la magia de otra manera», sostiene.

En su opinión, Tamariz inspiró a varias generaciones de magos. «Yo veía de pequeño Cajón desastre los sábados por la mañana. Juan Tamariz salía durante diez o quince minutos haciendo rutinas de cartomagia o hablando de magos. Ver a Juan era lo mejor del sábado por la mañana. Después te pasabas toda la semana pensando en cómo hacía aquellas cosas. También publicó unos fascículos que salían cada semana, El mundo mágico de Tamariz, que fueron fundamentales para toda una generación», rememora. Él esperaba ansioso cada semana la salida de la siguiente entrega y sus primeros libros de magia también fueron de Tamariz. «Fue un gran conocedor, teórico y estudioso de la estructura de la magia», remarca.

Para Héctor Guerra (Viana do Bolo, 1977), el Mago Teto, la forma de entender la magia de Tamariz «supuso una revolución». «Antes se consideraba, en cierta medida, un arte menor, basado simplemente en hacer trucos. Él le dio un giro completo y convirtió la magia en algo artístico. En sus manos podía llegar a ser una obra de arte», sostiene.

El ilusionista ourensano reconoce que si hoy es mago es por Tamariz. «Si yo vivo de la magia gracias a él. Empecé con sus libros y después lo seguí por todos los sitios a los que podía ir cuando empecé a introducirme en este mundo, para absorber todo lo que pudiera de él», afirma.

El Mago Teto, en un escenario, / FdV

«En sus manos, la magia podía llegar a ser una obra de arte» Mago Teo — Mago

Del mago fallecido destaca no solo su generosidad, sino también su pasión. «La pasión que transmitió a todos nosotros para vivir de la magia, dedicarnos a ella y desarrollar nuestros propios juegos es algo que difícilmente podría haber conseguido otra persona», subraya.

El Mago Teto está convencido de que el legado de Tamariz seguirá formando a las nuevas generaciones de magos. «Los grandes magos no desaparecen. Se convierten en leyenda. Juan ya lo era y ahora lo es aún más», apostilla.

Para Kiko Pastur (A Coruña, 1976) Tamariz fue una figura comparable a grandes referentes de otras disciplinas. «Dentro de la magia fue una figura fundamental, un equivalente a lo que fue Picasso en la pintura o Einstein en la física», afirma.

El mago gallego destaca especialmente su influencia en la cartomagia. «Puso a España en el mapa de la magia, sobre todo de la magia con cartas, convirtiéndola en una potencia mundial. Lo que hacemos hoy, en buena parte, se lo debemos a él», resume el mago.

La relación entre ambos fue también personal. En 2010, Tamariz participó en un congreso nacional de magia celebrado en A Coruña, donde actuó en una goleta. Además, ambos coincidieron durante años en las jornadas de estudio de magia organizadas en El Escorial, encuentros que reunían a magos de distintos países para compartir técnicas, teorías y nuevas propuestas.

Kiko Pastur, en una fotografía promocional. / FdV

«Dentro de la magia fue una figura fundamental, un equivalente a lo que fue Picasso en la pintura o Einstein en la física» Kiko Pastur — Mago

El recuerdo de Tamariz está ligado también a la televisión y, especialmente, al programa Un, dos, tres.... Para muchos espectadores fue el primer contacto con su particular personalidad, marcada por el humor, la espontaneidad y su inconfundible manera de comunicarse. Sin embargo, para quienes posteriormente se adentraron en el mundo de la magia, su figura adquirió una dimensión mucho mayor.

Su influencia, sin embargo, trascendió los escenarios y la televisión. «Era un maestro. No solo despertaba la admiración de quien reconoce a un genio; también era un maestro para los propios magos», destaca.

Dani Polo (Melide, 1998), ilusionista y uno de los organizadores de Galicia Ilusiona, el mayor evento de magia de la comunidad, se inició en la magia en la Escuela de Magia del Mago Rafa y con los VHS de las actuaciones de Juan Tamariz. Para este joven ilusionista, la forma de hacer magia de Tamariz sigue estando vigente a pesar de la irrupción de las nuevas tecnologías. «La magia ha cambiado porque el mundo también ha cambiado. Hoy podemos hacer una videollamada con alguien que está en China en tiempo real, por lo que sorprender a alguien es más complicado», afirma.

Pero precisamente por esto, los trucos tradicionales siguen funcionando. «A veces sorprende más la magia hecha con elementos cotidianos que aquella que utiliza mucha tecnología y que puede parecer manipulable. Su magia sigue más presente que nunca. Todas sus teorías y técnicas están muy vigentes. Es muy raro que vayas a ver un espectáculo de magia —como público quizá no lo percibas— y que no haya alguna huella de Tamariz», reconoce.

Dani Polo, durante uno de sus números. / FdV

«A pesar de lo que ha cambiado la magia, la magia de Tamariz sigue más presente que nunca» Dani Polo — Ilusionista

Para Polo, Tamariz tuvo un doble mérito: triunfar en el mundo mediático y en el profesional. «Si sales a la calle, gente de varias generaciones conoce a Juan Tamariz porque fue quien llevó la magia a la televisión con ese personaje con un punto de antimago. Pero para la comunidad mágica, todas sus aportaciones son enormes. Probablemente sea uno de los magos españoles y, a nivel mundial, de los que más han contribuido a nuestro arte», sostiene.

Sara Rodríguez (Vigo, 1990), cofundadora de la compañía Magia en la Manga, responsable de la escuela Casa de la Magia de Vigo, más allá de la imagen de showman que puede tener el gran público, Tamariz ha dejado un legado inmenso. «Fue un gran pensador y creó una corriente dentro de la magia que se sigue estudiando y que se estudiará durante muchas generaciones. También creó escuelas y fue el creador de lo que se conoce como la Escuela Mágica de Madrid.

La maga viguesa ha comprobado, en sus actuaciones internacionales el peso que tiene Tamariz en el oficio fuera de España. «Vas a actuar a cualquier sitio y siempre hay alguien que te dice: «Ah, yo vi a Tamariz en la tele». Tiene esa figura tan reconocible y el público lo recuerda con mucho cariño por haberlo visto en televisión. Era una persona muy carismática. Pretender equipararte a él es prácticamente imposible», opina.

Sara Rodríguez, haciendo un truco de magia delante de Tamariz. / FdV

«Creó una corriente dentro de la magia que se estudiará durante muchas generaciones» Sara Rodriguez — Maga, cofundadora de La Casa de la Magia

Para el joven ilusionista Nacho Samena (Lugo, 2001), no hay un solo mago en España que no haya recibido la influencia de Juan Tamariz. «No hay un mago en todo el mundo que no haya visto algo de Tamariz, que no sepa quién es. Y la mayoría de ellos han estudiado su trabajo y sus libros, traducidos a más de 17 idiomas», asegura el mago, subcampeón nacional de cartomagia en 2023 y finalista en Got Talent España en 2024.

A su juicio, Tamariz convirtió la magia española, especialmente la magia de cerca, en un referente internacional. «Incluso ahora, viendo vídeos suyos, descubro detalles y pienso: «Mira tú, de dónde saqué esto»», explica.

Nacho Samena, en una actuación. / FdV

«No hay un mago en todo el mundo que no haya visto algo de Tamariz, que no sepa quién es» Nacho Samena — Mago

Pero más allá de sus trucos y creaciones, Nacho destaca su manera de entender la magia. «Lo que transmitió fue compartirlo todo. Tú te juntabas con Juan y te compartía todo. Te transmitía esa pasión por la magia. Ese espíritu de generosidad y de intercambio entre magos es uno de sus grandes legados», sostiene.

Nacho conoció personalmente a Tamariz en conferencias y cenas, pero guarda un recuerdo especial de su infancia. Sus padres lo llevaron por sorpresa a verlo actuar en el Teatro Colón de A Coruña, en torno a 2011. «Yo había visto todos sus vídeos en YouTube y, de repente, lo vi en directo. Para mí fue casi un sueño», recuerda.