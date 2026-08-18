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Seísmos

Sentido un nuevo terremoto de magnitud 3,3 y epicentro en Alhendín (Granada)

El temblor se suma al de intensidad 4,8 registrado a las 10:37 horas y que, tras una revisión, ha tenido su epicentro en el municipio de Otura

Sentido un nuevo terremoto de magnitud 3,3 y epicentro en Alhendín (Granada)

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EFE

Granada

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un terremoto de 3,3 grados de intensidad y con epicentro en el municipio de Armilla (Granada), un temblor sentido por la población que se suma a otro medio centenar de seísmos registrado este martes en el área metropolitana granadina.

Este organismo, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha captado este nuevo terremoto a las 22:35 horas de este martes, un temblor con epicentro a 5 kilómetros de profundidad en Alhendín.

Este temblor se suma al de intensidad 4,8 registrado a las 10:37 horas y que, tras una revisión, ha tenido su epicentro en Otura y ha sido sentido en las cuatro provincias de Andalucía oriental.

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La Junta mantiene activa la fase de preemergencia del Plan ante el Riesgo Sísmico en la provincia de Granada desde el terremoto de intensidad 5 registrado a la 1:04 horas de la madrugada del sábado y con epicentro también en Alhendín.

Fuente: El Periódico

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