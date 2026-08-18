Sentido un nuevo terremoto de magnitud 3,3 y epicentro en Alhendín (Granada)

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un terremoto de 3,3 grados de intensidad y con epicentro en el municipio de Armilla (Granada), un temblor sentido por la población que se suma a otro medio centenar de seísmos registrado este martes en el área metropolitana granadina.

Este organismo, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha captado este nuevo terremoto a las 22:35 horas de este martes, un temblor con epicentro a 5 kilómetros de profundidad en Alhendín.

Este temblor se suma al de intensidad 4,8 registrado a las 10:37 horas y que, tras una revisión, ha tenido su epicentro en Otura y ha sido sentido en las cuatro provincias de Andalucía oriental.

La Junta mantiene activa la fase de preemergencia del Plan ante el Riesgo Sísmico en la provincia de Granada desde el terremoto de intensidad 5 registrado a la 1:04 horas de la madrugada del sábado y con epicentro también en Alhendín.

Fuente: El Periódico