El incendio de Las Hurdes (Cáceres) obliga a evacuar cinco alquerías y la UME se suma al dispositivo de extinción

El incendio registrado este martes en Las Hurdes (Cáceres) ha obligado a evacuar de manera preventiva cinco alquerías del término municipal de Pinofranqueado y solicitar la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), según confima la Junta de Extremadura. El rápido avance de las llamas ha provocado la activación de la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil (Infocaex) y del nivel 2 de peligrosidad, por el que se ha requerido la presencia de medios estatales.

Los desalojos han comenzado a las 16.30 horas, cuando la Junta ha activado el Infocaex y ordenado la evacuación de la población de Avellanar. Más tarde, se han sumado Horcajo, Castillo, Ería, y Aldehuela.

El fuego se originó inicialmente a las 14:50 horas, entre las alquerías de Avellanar y Robledo. De manera inmedita se desplegaron más de 35 intervinientes y se activó el nivel 1 de peligrosidad por posible afección a las poblaciones cercanas. En cuestión de una hora y media, la situación se ha elevado al nivel 2 de peligrosidad. Un nivel que se activa debido a la gravedad de la emergencia y cuando los medios de la comunidad no son suficientes. Por ello, unidades del Primer Batallón de Intervención en Emergencias de la UME se han desplazado hasta la zona del incendio, tras salir de su base en Torrejón de Ardoz.

Pirocúmulo originado como consecuencia del incendio. / Meteo Ciudad Rodrigo

Situación operativa 1 del Infocaex

Por otro lado, la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Infocaex) es una medida extraordinaria que permite coordinar todos los recursos de emergencia cuando un incendio forestal supera el ámbito puramente de extinción y comienza a afectar o puede afectar a personas, infraestructuras o servicios esenciales. Mientras el Plan Infoex se centra en combatir el fuego mediante bomberos forestales, medios aéreos, agentes del medio natural y técnicos de extinción, entre otros efectivos, el Infocaex incorpora además todos los mecanismos de Protección Civil necesarios para gestionar las consecuencias del incendio sobre la población.

En este caso, la dirección del Infocaex ha ordenado el despliegue de un Puesto de Mando Avanzado en Pinofranqueado para coordinar el operativo sobre el terreno.

Más de 120 efectivos

En este momento, el incendio moviliza a nueve unidades de bomberos forestales terrestres y ocho helitransportada. En total, a 123 intervinientes. También se han desplegado doce helicópteros y cinco aviones anfibios, además de dos agentes del Medio Natural, cinco técnicos de extinción y cuatro unidades de maquinaria pesada.

En el dispositivo, además del Plan Infoex y efectivos de la UME, colaboran medios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), efectivos de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales en Pinofranqueado y bomberos de la Diputación de Cáceres. Hasta la zona se han desplazado también patrullas de la Guardia Civil y efectivos de la Cruz Roja.

Desde la dirección del Plan Infocaex se recuerda que, ante una activación, la población debe seguir las instrucciones de las autoridades, informarse a través de canales oficiales, alejarse del incendio y de las zonas donde operen medios aéreos y terrestres, colaborar con los equipos de extinción y no obstaculizar caminos de accesos, así como no utilizar drones por el riesgo de provocar accidentes graves y obstaculizar la labor de los medios aéreos.

Otro incendio en el municipio de Cañamero

Además del fuego en Pinofranqueado, Extremadura ha registrado durante esta jornada otro incendio forestal en Cañamero. El operativo está integrado por un total de 49 intervinientes, según la información facilitada por el Plan Infoex, que mantiene la situación en nivel 0 de peligrosidad al no encontrarse cerca de poblaciones ni carreteras. En concreto, participan en la extinción cuatro unidades forestales terrestres y otras tres unidades helitransportadas, a las que se suman un agente del Medio Natural y dos técnicos de extinción.

Noticias relacionadas

Sin contar estos sucesos, la región acumula unas 5.500 hectáreas quemadas por incendios forestales desde el comienzo de la época de peligro alto, el pasado 1 de junio, hasta el 15 de agosto. En el balance aparece el de Casas de Millán como el episodio más grave de la campaña hasta ese momento, en un verano en el que también han sobresalido por su extensión los fuegos registrados en Jerez de los Caballeros y Herrera del Duque. La campaña de peligro alto permanecerá activa, salvo cambios motivados por las condiciones meteorológicas, hasta el 15 de octubre.

Fuente: El Periódico de Extremadura