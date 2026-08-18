Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sablazo viajerosCelta FortunaFillas de CassandraBorji FernándezEmpleoEmpresas antiguasNiño lobo
instagramlinkedin

Programa 6

'El Grand Prix' define sus semifinalistas en una noche de infarto entre los pueblos de Muros y Blanca

El municipio murciano logra la victoria en la última entrega clasificatoria, pero se queda fuera de la lucha por el título, que arranca este próximo lunes con cuatro pueblos clasificados.

'El Grand Prix'

'El Grand Prix' / LA 1

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Kevin Rodríguez

Tenerife

'El Grand Prix del Verano' vivió este lunes su momento decisivo en La 1 de RTVE. La sexta entrega del programa cerró de forma definitiva la ronda clasificatoria de la temporada con un duelo lleno de tensión entre Muros (Galicia) y Blanca (Región de Murcia). La cita, que volvió a liderar las audiencias en su franja horaria, certificó el nombre de los cuatro municipios que pelearán por el título en las semifinales.

La velada arrancó con un ajustado empate a tres puntos en la prueba de Los Ki-Monos, presagiando la máxima igualdad entre ambas localidades. Con el apoyo de Mario Vaquerizo y la periodista Lourdes Maldonado como padrinos, los concursantes se enfrentaron a clásicos del formato como los Troncos locos, la Misión Zanahoria y los Pingüinos matemáticos, donde los nervios pasaron factura a los famosos en la prueba de cálculo mental.

El desenlace volvió a depender del icónico Diccionario. Blanca logró defender su ventaja y proclamarse vencedora de la noche tras alcanzar 26 puntos frente a los 22 de Muros. Sin embargo, la victoria resultó agridulce: la puntuación acumulada no fue suficiente para que el municipio murciano lograra el pase a la siguiente fase.

Cuadro de semifinales confirmado

De los doce pueblos que iniciaron la competición, solo cuatro mantienen intacto el sueño de alzarse con el trofeo:

Pradejón vs. Polinyá

Altura vs. Quintanar del Rey

Noticias relacionadas

La 1 de RTVE emitirá la primera semifinal el próximo lunes, 24 de agosto, donde se conocerá al primer gran finalista de la edición.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Portugal perfila los 12 trenes con los que unirá con Alta Velocidad Lisboa, Oporto y Galicia: más de 500 plazas en dos clases y sin cafetería
  2. La secuela más desconocida del fentanilo llega a los hospitales vigueses
  3. Muere en Ourense Marcos Rodríguez Pantoja, el hombre que vivió más de una década aislado con lobos en Sierra Morena
  4. Un equipo médico para un corazón de 100 toneladas: en las tripas de un titán del mar
  5. Rescatan a un niño de 5 años que se estaba ahogando en una piscina del balneario de Mondariz
  6. Xonxa Otero y Paula Rivas: «Estamos moi felices por ser as primeiras mulleres en poder bailar a danza de San Roque»
  7. El Náutico de San Vicente vuelve a instalar una valla opaca para ocultar sus conciertos y reducir los problemas que causan
  8. Ni una alerta roja por calor frena la devoción a San Roque: más de 16.000 personas disfrutan de la fiesta patronal

Santiago Ruiz se suma a la madrugadora vendimia de la DO Rías Baixas

Santiago Ruiz se suma a la madrugadora vendimia de la DO Rías Baixas

La ría sufre un vertido de ingentes cantidades de basura acumulada desde la Festa da Auga

La ría sufre un vertido de ingentes cantidades de basura acumulada desde la Festa da Auga

La basura de la Festa da Auga de Vilagarcía convierte la ría en un vertedero

Si las palomas siempre se posan en tu balcón o terraza, no es casualidad: esto es lo que significa

La Xunta destina hasta 1,78 millones a vigilar el transporte de más de 42.000 escolares

La Xunta destina hasta 1,78 millones a vigilar el transporte de más de 42.000 escolares

La basura de la Festa da Auga de Vilagarcía convierte la ría en un vertedero

La basura de la Festa da Auga de Vilagarcía convierte la ría en un vertedero

League of Legends: “Caps” rompe una barrera histórica con su incorporación al Hall of Legends

League of Legends: “Caps” rompe una barrera histórica con su incorporación al Hall of Legends

Colocar una bandeja con piedras debajo de las macetas: el sencillo truco para mantener la humedad de las plantas en verano

Colocar una bandeja con piedras debajo de las macetas: el sencillo truco para mantener la humedad de las plantas en verano
Tracking Pixel Contents