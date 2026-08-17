El calor aprieta en Galicia: alerta roja en Ourense y amarilla en Pontevedra por máximas de hasta 42 grados

El calor no dará tregua hoy en ningún rincón de la comunidad, con temperaturas superiores a las de ayer que podrían superar los 42º C en la zona del Miño en Ourense, donde se ha activado la alerta roja por altas temperaturas. El litoral de Pontevedra, en la zona del Miño en Pontevedra, el Miño de Pontevedra y el sur de Ourense también estarán en alerta, en este caso de nivel naranja, por temperaturas extremas. Según las predicciones de MeteoGalicia, en Pontevedra los termómetros podrían alcanzar los 37 grados y en Vigo los 35. Asimismo, la montaña de Lugo, el noroeste de Ourense, el sur de Lugo y Valdeorras permanecerán en alerta amarilla por altas temperaturas.

Estas máximas responden a la influencia anticiclónica, acompañada de vientos del nordeste y de la entrada de aire cálido procedente de latitudes inferiores. Con esta situación, además de una jornada tórrida, se esperan cielos con pocas nubes en general, más nublados en el extremo norte, con posibilidad de chubascos tormentosos aislados, más probables en el sureste. Las mínimas continuarán sin cambios, con temperaturas que rondarán los 20º C en las Rías Baixas. Ayer, la máxima se registró en Salvaterra do Miño (Pontevedra), donde se alcanzaron os 40,6º C a las 16:50 horas.

Mañana miércoles disminuirá ligeramente la influencia de las altas presiones, permitiendo que un frente afecte al noroeste de la comunidad en las últimas horas. Con esta situación, se aguardan cielos con intervalos nublados, con más nubes cuanto más al norte y lluvias en el litoral noroeste por la noche. Habrá nieblas costeras en el litoral atlántico, que se irán retirando hacia el mar durante el día, y la posibilidad de chubascos tormentosos en la zona sur y sureste. Con esta situación, calor parece que dará una tregua, aunque ligera, con el descenso de las temperaturas, que será más acusado en las máximas. De esta forma, aunque las temperaturas continuarán siendo altas, se prevé que en Ourense no superen los 35º C, mientras que en Lugo se espera que se queden en los 30º C, y en Vigo y en Pontevedra en los 28ºC. En cuanto a las mínimas, estas oscilarán entre los 17º C de A Coruña y los 19º C de Ourense y Pontevedra.

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Las temperaturas experimentarán un cambio importante el jueves, debido a la entrada de un frente poco activo que afectará a la mitad norte de Galicia, dejando en esa zona chubascos ocasionales, especialmente por la mañana, y cielos con abundantes nubes en general. En las montañas orientales hay la posibilidad de tormentas aisladas. Las temperaturas experimentarán un descenso, moderado en las mínimas y notable en las máximas, quedando las temperaturas en valores bajos para la época del año. En Ourense, máximas se desplomarán siete grados con respecto al día anterior, situándose en los 28º C, lo que supondrá un alivio tras varios días de máximas extremas. En Vigo, los termómetros se quedarán en los 26 º C, mientras que en Lugo se prevé que no sobrepasen los 20º C.