Las víctimas del 17A urgen a buscar e indemnizar a todos los afectados: “Es triste que 136 personas sigan sin ser resarcidas”

Aunque pasen los años y el olvido vaya imponiéndose, un estremecimiento vuelve a sobrecoger el centro de Barcelona cada 17 de agosto. Este lunes se ha recordado una vez más a las víctimas de los atentados del 17A, nueve años después de los ataques yihadistas en la Rambla y el paseo marítimo de Cambrils, en los que murieron 16 personas y al menos 352 sufrieron heridas físicas o daños psicológicos, según la sentencia sobre el caso que la Audiencia Nacional dictó en 2021.

El acto ha transcurrido en recogimiento y silencio, con la emoción a flor de piel, pero en un escenario diferente al habitual. Esta vez se ha elegido la plaza de Sant Jaume, entre las sedes de la Generalitat y del ayuntamiento, a pocos metros del lugar donde la furgoneta que provocó el atropello masivo quedó detenida, en el pla de l'Os, el punto fijo del homenaje anual y que justo se halla en obras por la reforma de la Rambla. Tras el tributo, los representantes de las víctimas han urgido a localizar y reparar a todos los afectados por los actos terroristas del verano de 2017.

Una de cada tres víctimas reconocidas por la resolución de la Audiencia Nacional sigue sin haber percibido la indemnización que el pronunciamiento judicial les ampara reclamar al Ministerio del Interior, como ha informado EL PERIÓDICO. “Ver que todavía quedan 136 personas de la sentencia que no han sido resarcidas económicamente es triste”, ha opinado Robert Manrique, asesor en funciones de la extinta Unidad de Atención y Valoración de Afectados por Terrorismo (UAVAT) y miembro del Centro de Interpretación del Terrorismo de Barcelona.

“Es triste porque demuestra que, obviamente, ha habido una falta enorme de interés por localizar a estas personas por parte de las administraciones, sobre todo de la administración central”, ha señalado Manrique. Ha recalcado que el Ministerio del Interior “tiene la obligación de asesorar, informar, asistir y ayudar a las víctimas”. “Si no las busca, obviamente no las podrá ayudar”, ha reprochado.

Otros 125 perjudicados

Manrique ha recalcado que, en los 68.000 folios del sumario sobre la investigación en torno al 17A, figuran más posibles afectados que la sentencia no recoge. “Entendemos que se tendría que añadir a otras 125 víctimas; por lo tanto, no se tendría que localizar todavía a una de cada tres, sino a una de cada dos víctimas”, ha calculado el representante de los damnificados. Manrique ha recordado que las víctimas del 17A son de una treintena de nacionalidades distintas. “Es tremendo el abandono en que mucha gente está todavía”, ha juzgado.

Por otro lado, el Servicio de Atención y Apoyo a las Personas Afectadas por el Terrorismo (SASPAT) de la Generalitat se creó hace ocho meses. La unidad, que depende del Departament d'Interior, busca la forma de esquivar las limitaciones que le impone la ley de protección de datos, que le impide por ahora emprender un rastreo proactivo de las víctimas del 17A que no consta que hayan contactado con la administración ni que hayan sido reparadas. Manrique ha comentado que los miembros de la UAVAT -que ofrecieron apoyo psicológico y jurídico a decenas de perjudicados por los atentados- están en trato con el SASPAT para asesorarle.

“Cuando el SASPAT comience a funcionar, la primera tarea que se deberá hacer será la búsqueda de las víctimas que todavía no se han encontrado y el seguimiento de las víctimas que ya hemos encontrado”, ha manifestado el asesor. “Las víctimas que sí han sido indemizadas recibieron las cantidades que marcó la sentencia de 2021, pero es muy probable que, en estos cinco años que han transcurrido, puedan estar más graves, haya habido más operaciones, más intervenciones y más secuelas a consecuencia de los atentados”, ha remarcado.

Autoridades y concentración silenciosa

El protagonismo durante el homenaje ha recaído en las víctimas. Algunos de los supervivientes y familiares de los fallecidos han salido del edificio del Ayuntamiento de Barcelona y se han situado en mitad de la plaza. Les acompañaban el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el presidente del Parlament de Catalunya, Josep Rull; la consellera de Interior, Núria Parlon, y el delegado del Gobierno, Carlos Prieto.

Especialmente conmovedor ha sido el abrazo entre Javier Martínez (padre de Xavi, el menor de Rubí fallecido en la Rambla el 17A) y Jumarie Cadman (madre de Julian, el niño australiano muerto en el atropello masivo). Ambos no han podido reprimir las lágrimas durante la lectura de un poema de Miquel Martí i Pol y la actuación del cantante Jofre Bardagí, a lo que ha seguido un minuto de silencio respetado de forma escrupulosa. Han sido colmados de consuelos, pésames y abrazos.

Representantes de las distintas fuerzas políticas del Parlament y el Ayuntamiento de Barcelona han estado presentes. Entre otros, han acudido Laura Borràs y Jordi Martí, por Junts; Ferran Pedret y Laia Bonet, por el PSC; Juan Fernández, Dolors Montserrat y Daniel Sirera, por el PP; Jordi Coronas, por ERC; Jordi Rabassa y Marc Serra, por los Comuns; Sílvia Orriols, por Aliança Catalana, y Joan Garriga y Gonzalo de Oro, por Vox.

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Durante el acto, se han manifestado en silencio un grupo de personas, que portaban esteladas independentistas y carteles que apuntaban a una supuesta connivencia entre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con la célula terrorista, con lemas como “Estado español cómplice” o “Estado asesino”. Cuando el homenaje ya hacía unos minutos que había terminado y mientras la plaza Sant Jaume se iba vaciando, algunos de los congregados de ese grupo han increpado con gritos e improperios al diputado de Vox Joan Garriga.