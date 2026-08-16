Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Absentismo laboralConciertos CastrelosOperaciones centenariosFacenda, contra los impagosHistorias para el veranoEstilo Coyote
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Última hora y actualidad sobre los incendios en España

El fuego de Huelva entra en capacidad de extinción y se consolida el 40% del de Huesca

El incendio de Niebla en Huelva supera ya las 20.000 hectáreas de perímetro y es imposible de extinguir

El incendio de Niebla en Huelva supera ya las 20.000 hectáreas de perímetro y es imposible de extinguir

Atlas News

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Luis Escudero

Olaya González

Sarai Vázquez

Madrid

Los incendios forestales han quemado en España algo más de 240.785 hectáreas en lo que va de año y se han registrado 42 grandes fuegos, según los datos facilitados este viernes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Estos datos, que incluyen el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 14 de agosto y que aún son provisionales, se han dado a conocer durante la reunión del Comité de Dirección de Medio Ambiente, que ha hecho seguimiento de la evolución de los incendios en España y ha sido presidido por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

Noticias relacionadas y más

Mapa de incendios en España.

Siga aquí la última hora de los fuegos forestales, en directo.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Bañeras de mármol y piezas de la balaustrada de hace un siglo entre los restos del derribo del antiguo balneario do Outeiro: la Xunta pide a la Policía Autonómica que acuda al inmueble
  2. Fallece con cinco días de diferencia el matrimonio centenario de Nigrán tras 78 años de casados
  3. La Policía Local de Vigo rescata a una joven arrastrada por la corriente unos 50 metros en la desembocadura del Lagares
  4. Murió tras un error de diagnóstico en las Urgencias del hospital de Ourense después de un accidente en una ambulancia
  5. Así afecta la presencia de E. coli en las playas de Vigo: esto es lo que pasa si te bañas
  6. Ya está el calendario escolar 2026-2027 en Galicia: fechas de inicio de curso, vacaciones y claves para la conciliación familiar
  7. El PP pide responsabilidades al gobierno local por los vertidos en las playas y el «caos en el balizamiento»
  8. Qué supermercados, tiendas y centros comerciales abren en Vigo este 15 de agosto: todos los horarios

La dificultad para afrontar el pago de impuestos lleva a 3.500 contribuyentes a pedir aplazamientos a la Xunta

La dificultad para afrontar el pago de impuestos lleva a 3.500 contribuyentes a pedir aplazamientos a la Xunta

El terremoto de Colombia deja una duda: por qué sus daños han sido tan diferentes a los de Venezuela

El terremoto de Colombia deja una duda: por qué sus daños han sido tan diferentes a los de Venezuela

Directo | Más de un centenar de migrantes interceptados y 61 detenidos en Marruecos

Directo | Más de un centenar de migrantes interceptados y 61 detenidos en Marruecos

El presidente de Ecuador y su mujer pierden a su esperado tercer hijo tras una complicación en el parto

El presidente de Ecuador y su mujer pierden a su esperado tercer hijo tras una complicación en el parto

Rubén Martínez, chef: “El aperitivo más elegante del verano se hace con 1 lata de mejillones, parmesano y tomate seco”

Rubén Martínez, chef: “El aperitivo más elegante del verano se hace con 1 lata de mejillones, parmesano y tomate seco”

El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de agosto

El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de agosto

El tiempo en VilagarcÃ­a de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de agosto

El tiempo en VilagarcÃ­a de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de agosto

Conducía bebido por la N-541 y colisionó contra el muro y las jardineras de una casa: condenado a pagar los daños a la aseguradora

Conducía bebido por la N-541 y colisionó contra el muro y las jardineras de una casa: condenado a pagar los daños a la aseguradora
Tracking Pixel Contents