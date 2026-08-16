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Fuegos forestales

Muere un militar de la UME mientras trabajaba en el incendio de Huesca

El fallecido se encontraba trabajando contra las llamas en el barranco de Atarés con otros tres soldados que han resultado heridos al volcar su vehículo

Un miembro de la UME durante los trabajos nocturnos de contención del fuego.

Un miembro de la UME durante los trabajos nocturnos de contención del fuego. / UME

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David Chic

Zaragoza

Un integrante de la UME ha muerto este domingo durante los trabajos de extinción del incendio de Las Peñas de Riglos. El servicio de emergencias 112 ha intervenido en un accidente de tráfico sufrido por un vehículo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en el barranco de Atarés, un punto situado en las inmediaciones de la Peña Oroel y cerca de la carretera A-1205. El vehículo de extinción y sus ocupantes se encontraban desplegados tratando de contener el avance de las llamas. Por el momento se desconocen las causas que han provocado el suceso.

Según las primeras informaciones disponibles, en el automóvil viajaban cuatro personas. Como consecuencia del siniestro, uno de los ocupantes quedó atrapado en el interior y ha fallecido. Los otros tres integrantes del vehículo pudieron salir por sus propios medios y sufren lesiones de diversa consideración. De ellos, uno ha sido evacuado en helicóptero, mientras que los dos restantes reciben atención médica inicial en el lugar de los hechos.

Para atender la emergencia se ha desplegado un amplio dispositivo que incluye medios sanitarios, dos helicópteros del 112, patrullas de seguridad ciudadana y de la Agrupación de Tráfico, así como efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Jaca y el helicóptero de la Unidad Aérea.

Noticias relacionadas y más

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha confirmado que ha hablado con el teniente general responsable de la Unidad Militar de Emergencias para trasladarle las condolencias por el trágico suceso.

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Fuente: El Periódico de Aragón

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