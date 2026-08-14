América Valenzuela, química: "El polvo de cada casa es único e irrepetible, como una huella dactilar"

Química, periodista y divulgadora científica. Su punto fuerte es la capacidad para explicar conceptos complejos de ciencia, salud y medioambiente de forma sencilla y atractiva para el público general. Estudió química, pero su pasión era contar la ciencia al mundo, por lo que apostó por el periodismo. Se mueve como pez en el agua en radio, prensa y televisión.

Prensa, televisión, radio… y libros. Me centro en 'La vida secreta de tu alcachofa de ducha', un libro en el que acerca la ciencia a través de objetos que tenemos en casa. Después de escribirlo... ¿hay algún rincón que ya no pueda mirar igual?

El polvo. Madre mía lo que hay en una cucharadita de polvo. El de cada casa es único e irrepetible. Como una huella dactilar. Tiene piel, trocitos de bichos, fibras de ropa, pelos, plástico, arena, polen, esporas, bacterias, virus, alimentos, restos de plantas y un porrón de productos procedentes de la polución exterior. Ah, y ácaros, miles de ácaros.

El libro convierte objetos anodinos en protagonistas. ¿Somos nosotros los que hemos dejado de mirar con curiosidad?

No, en absoluto. Creo que cada vez somos más curiosos. La IA nos facilita tanto las respuestas que le preguntamos impulsivamente las cosas más bizarras.

Sin hacer spoiler, son muchos los prodigios científicos que se encuentran en el hogar, pero centrándonos en el título… ¿Es de las que ya no puede ducharse sin pensar en bacterias?

A mí, la ducha me sirve para desconectar de todo, incluidas las bacterias y demás seres que viven en la alcachofa. Bajo el chorro me evado de cualquier estrés diario para aterrizar con energías renovadas.

Dice que la ciencia está en cada rincón de casa. ¿Cuál es el objeto más aburrido que esconde la historia más fascinante?

Son muchísimas las historias fascinantes detrás de objetos cotidianos. Una de ellas es la de la cafetera. Ese objeto motivó la creación de la webcam. En los 90, hartos de levantarse a por café y que la cafetera estuviera vacía, un grupete de informáticos de la Universidad de Cambridge crearon un software para compartir en tiempo real las imágenes recogidas por una cámara que apuntaba directamente a la cafetera. En poco tiempo, más de dos millones de personas habían echado un vistazo al pequeño electrodoméstico. Fue un hito de la informática y las telecomunicaciones.

¿Algún descubrimiento con el que pensara: cómo es posible que nadie nos haya contado esto antes?

Disfruté mucho descubriendo al inventor de las pinzas de tender la ropa de plástico. Fue un músico italiano, Mario Maccaferri. Se maravilló con las virtudes del poliestireno, que la empresa alemana de química BASF acababa de lanzar al mercado, y fundó una empresa para fabricar con este material lengüetas para saxofón y clarinete. Durante la Segunda Guerra Mundial, un día fue a comprar pinzas para tender. No quedaban, y se le ocurrió fabricarlas él mismo con plástico.

¿Hay alguna cosa en casa que ahora mire con auténtico respeto?

La vitrocerámica. Los primeros en usar este tipo de materiales, descubiertos por chiripa en los años cincuenta del siglo XX, fueron los militares. Se usaban para recubrir cabezas de misiles porque aguantan sin problemas el calor generado por la resistencia del aire y dejan pasar las señales de los radares. Poco después se empezó a comercializar en platos y fuentes para cocinar. Estos nuevos cacharros de cocina podían pasar sin problemas de la nevera o el congelador al horno sin romperse por el cambio brusco de temperatura.

¿Cuál es el mayor milagro científico que utilizamos todos los días sin darle las gracias?

El agua potable. Abres el grifo y fluye agua cristalina e inagotable. La red de saneamiento es un invento monumental y esencial. El váter también es imprescindible. Aun así, cerca de la mitad de los habitantes del mundo, unos 4.200 millones de personas, no disponen de retretes en sus viviendas. Este saneamiento defectuoso contamina las fuentes de agua potable, los ríos y los cultivos, y propaga enfermedades mortales entre la población. Unos 2.000 millones de personas utilizan agua contaminada con heces. Como consecuencia mueren unas 430.000 personas por diarrea al año, la inmensa mayoría niños.

¿Qué invento cotidiano le parece el más infravalorado?

Las latas de conserva. Su invención también tiene un historión. A finales del siglo XVIII Napoleón prometió doce mil francos para quien descubriera una manera de conservar la comida en un recipiente portátil. Así los soldados podrían comer cuando no había alimentos frescos disponibles y hacerlo sin enfermar por una intoxicación. Lo logró Nicolas Appert, un confitero que trabajaba en París. Sin saberlo había descubierto el baño maría o esterilización térmica. Pasteur y la microbiología aún no habían nacido.

Vamos a desmontar algún clásico. ¿Cinco segundos en el suelo y la comida sigue siendo comestible?

Comestible sí, otra cosa es que te siente bien… Si el alimento es jugoso como un trozo de melocotón y cae sobre un suelo muy sucio de la calle olvídate de comerlo. Si se te cae una galleta María en el suelo de tu casa, para dentro.

¿Cuál ha sido la pregunta más rara que le han hecho sobre ciencia?

La más rara no sé, pero la más reciente es si los palos de surimi son pescado. No, son una basurilla ultraprocesada de restos de pescado bañados en sal. Mucho mejor comer una lata de sardinas.

Si consiguiera que mañana todos los lectores aprendieran una sola cosa de ciencia, ¿cuál elegiría?

Que el cambio climático está provocado por los humanos. Y que hay que invertir en evitar los desastres que se pueden producir como consecuencia del aumento de la temperatura global. Lo estamos viendo con los incendios de este verano.