Galicia se seca: ¿cuándo llegará la lluvia?

Apenas ha llovido un día en todo el verano. Esta falta de precipitaciones generalizada en toda la comunidad ha llevado a la Xunta y Augas de Galicia a decretar medidas por la escasez de agua en distintos puntos de nuestra geografía y con distintas restricciones. La última área en imponerse medidas equivalentes a un escenario de alerta ha sido el subsistema de Baiona, que afecta a los ríos Verdugo y ría de Vigo, es decir, unos 457.479 habitantes de los concellos baionés y olívico, A Lama, Cangas, Fornelos de Montes, Gondomar, Moaña, Nigrán, Ponte Caldelas, Redondela, Soutomaior y Vilaboa.

Estos se suman a los más de 427.000 gallegos afectados por la alerta por escasez de agua decretada por la Xunta hasta este martes. Casi un tercio de la población tiene limitaciones en el consumo del agua y no puede llenar piscinas ni regar jardines ni huertos o lavar sus vehículos, entre otras medidas.

Ante esta alarmente situación, la pregunta que todos nos hacemos es: ¿Para cuándo las lluvias? Irrumpirán débilmente este fin de semana en el horizonte, pero solo en la parte este de Galicia y con mínima intensidad.

Nuestra comunidad permanece bajo la influencia de las altas presiones, y así seguirá a medio plazo, apunta Meteogalicia. Este viernes, los restos de un frente, dejarán cielos más cubiertos en la mitad norte y despejados en el sur, donde hay posibilidad de alguna llovizna. A lo largo de la tarde, la presencia de nubes en el interior podría ocasionar chubascos en el sur de Ourense. En el interior de esta provincia y en la montaña de Lugo podrían producirse lluvias tormentosas aisladas.

Un frente hará su entrada por el norte durante las primeras horas del sábado, con cielos cubiertos y lluvias que desaparecerán a partir del mediodía. Aumentará la inestabilidad, con la entrada de aire frío en las capas altas de la atmósfera con chubascos más probables en la provincia de Ourense y este de Lugo.

Para el domingo se esperan cielos con más nubes en la mitad norte, con lloviznas en A Mariña lucense y algún chubasco de carácter tormentoso durante la tarde en la provincia de Ourense y montaña de Lugo.

Una masa de aire cálido entrará el lunes en la comunidad, con cielos despejados y termómetros al alza.

Alerta amarilla por calor

Este viernes está activado el aviso amarillo por temperaturas de más de 36 grados en la cuenca ourensana del Miño, sur de Lugo y Ourense, y Valdeorras. En la cuenca de Miño en Pontevedra, por más de 34 grados.

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El sábado se repite la alerta: en el Miño en Ourense y Valdeorras por más de 36 grados, y por más de 34º en el Miño en Pontevedra.