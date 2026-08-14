El frente de Sevilla es ya el más peligroso y el único activo del incendio andaluz que alcanza las 38.000 hectáreas: "Nos estamos volcando en esa zona"

Tras atravesar más de 38.000 hectáreas, el incendio de Niebla, uno de los más difíciles, peligrosos y devastadores de la historia de Andalucía, tiene ya sólo un frente activo: la zona este, dentro de la provincia de Sevilla. Desde este viernes, un amplio dispositivo con más de 875 profesionales desplegados, se está "volcando" en defender de las llamas los términos municipales de Castillo de las Guardas y Aznalcóllar por los que sigue avanzando. De momento, los núcleos de población se mantienen seguros y solo se están produciendo desalojos en diseminados y fincas aisladas. Pero las llamas, el humo y la ceniza siguen adentrándose en la provincia y son visibles ya desde numerosos entornos urbanos.

La lucha contra el fuego durante los últimos días ha permitido frenar su avance en la zona norte, dentro de la provincia de Huelva, donde se inició el pasado 6 de agosto y donde ya incluso están volviendo vecinos desalojados a sus domicilios. "Hemos conseguido estrangular el perímetro, hemos cerrado puertas y ya solo nos queda un frente activo, no el conjunto de la zona afectada", resume este viernes el consejero de Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz. Por este motivo, ya el gran riesgo y el principal frente del fuego está en la zona este en el avance hacia los dos municipios de la provincia de Sevilla y hacia otras zonas como Gerena que cada vez más cerca.

La lucha en este frente del incendio sufrió un importante revés en la noche del jueves cuando el fuego saltó la carretera que une Aznalcóllar con El Álamo (dentro de la provincia de Huelva) y está también amenazando la siguiente línea de defensa que es la carretera entre Aznalcóllar y Castillo de las Guardas. "Se están produciendo saltos por fenómenos como un pirocúmulo entre las dos carreteras que extendió el incendio y que tuvo que ser frenado por los esfuerzos de los servicios de extinción", detalla el consejero en alusión a un avance que se produjo en el incendio que llevó a superar una de las líneas de defensa establecidas.

La actuación frente al incendio de Niebla en este frente está especialmente condicionado por los fenómenos meteorológicos: las fuertes rachas de viento cambiante (con rachas de hasta 40 kilómetros por hora), las altas temperaturas y los bajos niveles de humedad. Por este motivo, los servicios de extinción han situado la jornada de este viernes como especialmente importante para determinar la evolución de las llamas dentro de la provincia de Sevilla. De ahí que el gran despliegue de 875 efectivos cuente también con el refuerzo del consorcio provincial de bomberos de Sevilla, dependiente de la Diputación, cuyo presidente, Javier Fernández, se ha incorporado este viernes al puesto de mando. “Estamos viviendo con gran preocupación las noticias que nos llegan de este incendio, que se ha complicado y que sigue presentando dificultades importantes por las condiciones en las que está evolucionando”, apuntó tras su participación en las sesiones de coordinación. La institución provincial mantiene movilizados desde el pasado lunes en la zona a equipos a una veintena de profesionales, que han intervenido en las distintas fases de la emergencia en función de su evolución. Losefectivos mantienen presencia en el entorno de El Madroño, la pedanía de El Álamo, El Castillo de las Guardas y Aznalcóllar.

"El fuego saltó la carretera del Álamo y la del Castillo de las Guardas. Se nos han quemado ya muchas zonas del término municipal. La cabeza del fuego está en Aznalcóllar a pocos kilómetros de Castillo de las Guardas, Sanlúcar o Gerena", explica el alcalde de Aznalcóllar,

Los Bomberos de la Provincia de Sevilla desplegados en El Álamo / El Correo

Desalojos

Pese a la dimensión alcanzada por el fuego y su avance en la provincia, desde la Junta de Andalucía y la Subdelegación del Gobierno subrayan que, de momento, no hay núcleos urbanos en riesgo por lo que hasta el momento los únicos desalojos han sido los registrados en la zona de El Madroño y en una serie de fincas y diseminados de los términos municipales de Aznalcóllar y El Castillo de las Guardas. Pese a esto, aumenta la preocupación en muchas zonas.

"Estamos recibiendo llamadas de muchos alcaldes y alcaldesas especialmente porque por las noches la visión del humo puede engañar y que parezca que está más cerca de lo que está. Estamos aplicando un protocolo claro. Primero, la Guardia Civil acude a las zonas que puedan verse afectadas para una primera toma de contacto y tomar datos. Después se puede realizar un preaviso. Y en, último lugar, el posible desalojo", resume el delegado del Gobierno en funciones, Francisco Toscano.

Mejoría en Huelva

Pese al avance del fuego en la provincia de Sevilla, el dispositivo de coordinación de la emergencia, subraya la evolución positiva en la provincia de Huelva que permanece, no obstante, "bajo vigilancia activa". "Ya no hablamos de un incendio fuera de la capacidad de extinción porque está perimetrado y sólo tiene un frente activo. El flanco sur está sin actividad al igual que el sector noroeste (de la zona de Berrocal) o el de la zona del Álamo, donde se mantienen las líneas de defensas. Se han cerrado las puertas y sólo queda activo el este", detalla el consejero.

Esto ha permitido, además, del regreso de los primeros desalojados de las pedanías que se vieron afectadas en primer lugar por el avance de las llamas. Junto a esto, la Junta de Andalucía ha acordado la reapertura de unas de las carreteras que han tenido el tráfico interrumpido como es la vía que une Valverde con Niebla. El resto de vías afectadas, una decena, de momento, siguen cerradas.

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La superficie que ha recorrido ya el fuego supera las 38.000 hectáreas de forma que se mantiene una tendencia de crecimiento del espacio ocupado por las llamadas aunque ralentizada en relación con los primeros días. Esta cifra, no obstante, no implica que todo ese terreno haya sido arrasado ya que el total de las hectáreas quemadas se determinará cuando se haya podido controlar.

Fuente: El Correo de Andalucía