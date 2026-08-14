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Música

Folk acústico para Rosalía de Castro

O músico e produtor vigués Daniel González vén de musicalizar o poema «Cando a luniña aparece»

O músico e produtor vigués Daniel González.

O músico e produtor vigués Daniel González. / Cedida

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C. S.

Vigo

«É o meu poema favorito de Rosalía e de toda a lingua galega. Desde que o lin de neno, sendo moi pequeno no colexio, conmoveume profundamente esa paixón e ese sentimento descarnado que a autora nos transmitiu a todos. É unha obra mestra que quedou gravada a lume na miña cabeza». Explica así o músico e produtor vigués Daniel González que foi o que o levou a escoller «Cando a luniña aparece», recollido no célebre poemario de Rosalía de Castro «Cantares Gallegos», e «vestilo» de folk acústico para render homenaxe á grande autora das letras galegas.

Modificando un pouco o título para diferencialo do orixinal da poeta, gravado, interpretado, mesturado e masterizado na súa totalidade por Daniel González no seu estudio de Vigo, este músico lanzou este venres o sinxelo «Cando a luíña aparece», musicalizando así unha das composicións do emblemático poemario de Rosalía de Castro e dando como resultado un tema no que conviven o folk, o pop e o rock.

Segundo explicou o propio compositor, na arquitectura deste audio, o mando absoluto lévao a guitarra acústica Martin Series X, que serve de columna vertebral envolvente en toda a mestura. Sobre este colchón de madeira pura, unha guitarra eléctrica Fender Telecaster intervén de xeito sutil e elegante, achegando escintileos eléctricos que enriquecen o cariz nocturno, místico e melancólico do cantar orixinal de Rosalía de Castro.

Así mesmo, con lanzamento deste sinxelo, o músico e produtor vigués procura poñer en valor e demostrar que «a poesía fundacional de Galicia segue viva, latexa con forza e que pode camiñar con paso firme nas correntes da música moderna en pleno 2026», indicou Daniel González.

O cantautor e produtor independente regresa con esta musicalización dunha das grandes autoras das letras galegas ao panorama musical, enriquecéndoo cun sinxelo que, na súa opinión, «transcende o musical para converterse nun acto de profundo respecto, admiración e rescate cultural cara á figura da escritora máis universal das letras galegas», sinalou o compositor, engadindo que con esta peza «a prioridade absoluta é poñer por diante o respecto e a devoción cara a obra orixinal, realizando unha musicalización íntegra, pura e sen modificación algunha dos versos orixinais escritos por Rosalía no século XIX».

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O tema xa se pode escoitar dende este venres en distintas plataformas musicais.

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