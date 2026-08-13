Víctor Coyote, músico y referente de la movida, muere de forma repentina a los 68 años mientras montaba en bicicleta

Víctor Aparicio Abundancia, más conocido como Víctor Coyote (Tui, 1958) ha muerto este jueves 13 de agosto mientras montaba en bicicleta en Segovia, ciudad donde habría ido a ver el eclipse de sol con unos amigos. El artista fue hallado sin vida en la carretera. Su sello discográfico, El Volcán Música, confirmaba su deceso, del que se desconocen las causas. El músico y dibujante tudense, entre otras facetas, tenía 68 años.

El pasado mes de mayo fue uno de los protagonistas de la vigésimo tercera edición del Festival de Cans, que le dedicó parte de su programación y le otorgó el Chimpín de Plata. «Es un honor», reconocía entonces Coyote. En el marco del festival de cine de Porriño, el creador inauguró la exposición «Traballos de cine», que exponía, por primera vez, una selección de sus obras gráficas relacionadas con el audiovisual y el teatro.

«Estamos en estado de shock coa morte dunha persoa tan cecana para nós como Víctor Coyote... Sempre foi unha honra moi grande ter recibido a Víctor en Cans, e que nos axudara a poñer no mapa o festival», escribían desde el festival en sus redes sociales.

El músico tudense fue precursor de la incorporación de músicas latinoamericanas al rock and roll y pionero del punkabilly en España con Los Coyotes, una de las bandas más singulares de la escena del rock español, que fundó en 1979. El tema «Mujer y sentimiento», grabada con su banda, le valió el sobrenombre de «padre del rock latino en España». Al frente de esa banda grabó el disco del mismo título, Mujer y sentimiento (1985), y Las calaveras (1988), que incluyen temas tan recordados como Esta noche me voy a bailar y Cien guitarras.

Este mismo año, el artista lanzó su nuevo trabajo El propio, un disco recopilatorio de sus éxitos en solitario, que presentó en la sala El Sol de Madrid.

Considerado uno de los referentes de la movida, Coyote nunca idealizó aquella época ni sintió nostalgia. «Yo no reniego de la Movida, sino de cosas que se han contado de ella respecto a que era el entusiasmo de la España en color y el fin de la España en blanco y negro. Eso era relativo y el color tampoco fue tan vibrante, parecía que nos íbamos a comer el mundo y después ninguno de los grupos de la Movida tuvo trascendencia internacional», explicaba el pasado mes de febrero en una entrevista en El Estela.

Pero la trayectoria artística de Coyote no se limitó, ni mucho menos, a la música. Artista inquieto y curioso, deja una obra diversa y casi inabarcable, que comprende trabajos como narrador gráfico, dibujante de cómics, autor de documentales sobre la frontera hispano portuguesa del río Miño, diseñador de portadas de discos (Ariel Roth, Giant Sand y Vampisoul, entre otros), especialista en labores de atrezo gráfico para cine y televisión (desde producciones de Álex de Iglesia a la reciente serie de Movistar Plus+ Poquita fe) y hasta «musicalizador» de obras de arte para el Museo Thyssen.

Entre otros trabajos, realizó el videoclip Carmiña Vacaloura, que durante años formó parte de la banda sonora del mítico programa infantil Xabarín Club de la TVG. Incluso hizo sus pinitos en el cine, actuando, entre otras películas, en Átame, de Pedro Almodóvar. Ha publicado, además, dos libros, Cruce de perras y Días de alarma.

Coyote vivía en Madrid desde mediados de los setenta. Llegó a la capital para estudiar Bellas Artes y en esa ciudad desarrolló su carrera artística. Sin embargo, llevó con orgullo sus raíces gallegas y actuaba en la comunidad con regularidad. «No renuncio a ser gallego ni a darle 'xeitiño' a una cumbia», afirmaba en esta misma entrevista.

Ni siquiera durante la pandemia, Coyote dejó de trabajar. Desde que comenzó el estado de alarma, dio forma de diario ilustrado a su confinamiento que bautizó como Días de alarma y que compartió de forma asidua con sus seguidores en sus redes. El COVID-19 le sorprendió con un disco recién editado, Las comerciales, del que solo pudo hacer la primera presentación en Madrid, el 6 de marzo.