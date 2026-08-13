El proyecto Incorpora impulsa los contratos de 130 jóvenes vulnerables en Galicia en el primer trimestre del año

El desempleo juvenil afecta a casi uno de cada cuatro jóvenes que busca trabajo. La falta de experiencia, formación o acreditaciones, así como el desajuste de competencias, dificulta su acceso al empleo, especialmente entre los más vulnerables. Desde 2006, el programa Incorpora de la Fundación ”la Caixa” trabaja con empresas y entidades sociales para favorecer su inserción laboral y la igualdad de oportunidades. Con motivo del Día Internacional de la Juventud, celebrado ayer, la entidad reivindica la necesidad de generar más oportunidades laborales para los jóvenes que afrontan mayores barreras en el mercado de trabajo.

«Las primeras oportunidades laborales son determinantes para el futuro de los jóvenes. Sin embargo, muchos afrontan barreras económicas y sociales o carencias formativas que dificultan su acceso al empleo, lo que aumenta el riesgo de exclusión. Por eso es fundamental acompañarlos y facilitar su conexión con las empresas para que puedan acceder al mercado laboral en igualdad de oportunidades», explica el subdirector general de la Fundación ”la Caixa”, Marc Simón.

En el primer semestre de 2026, el programa ha facilitado más de 21.000 contrataciones de personas en situación de vulnerabilidad en toda España, de las que casi 6.000 han correspondido a jóvenes con dificultades para acceder al mercado laboral.

En Galicia, el programa ha facilitado casi 600 contrataciones de personas en situación de vulnerabilidad en el primer semestre de 2026, entre ellas 134 jóvenes.

El balance de este semestre ha sido posible gracias al trabajo en red de más de 400 entidades sociales y más de 1.000 profesionales especializados en orientación e intermediación laboral, y la colaboración de casi 10.000 empresas comprometidas con la inclusión sociolaboral.

El modelo Incorpora combina el acompañamiento personalizado con la colaboración de las empresas. Diseña itinerarios de orientación, formación e inserción según las necesidades de cada persona y del mercado laboral. La coordinación entre entidades sociales y recursos locales permite adaptar la intervención y ampliar las oportunidades de empleo.

Romper el círculo

Para contribuir a romper el círculo de la desigualdad, la Fundación ”la Caixa” impulsa programas de acción social dirigidos a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad como CaixaProinfancia, Incorpora, las Convocatorias de Proyectos Sociales o las convocatorias Más Infancia y Más Empleo Joven.

Cada año, más de 140.000 niños y jóvenes reciben apoyo a través de estos programas, desarrollados junto a una amplia red de entidades sociales en todo el país. En 2026, la Fundación ”la Caixa” destinará más de 700 millones de euros a transformación social para actuar allí donde las necesidades son más urgentes.