Los próximos eclipses a un paso de Galicia: dónde serán y qué debes saber para no perdértelos

Si el FOMO te está comiendo por dentro por no haber visto el eclipse de ayer —mejor para ti si no sabes lo que es el FOMO—, en menos de un año volverás a tener otra oportunidad. Si eso te parece poco, unos meses más tardes todavía podrás vivir un fenómeno más de este tipo. Eso sí, a los gallegos nos va a costar algo más que pagar el peaje de la AP-9 llegar hasta los siguientes eclipses.

La Península inauguró ayer su impresionante trío de eclipses. Un fenómeno que hace de España el mirador más privilegiado del mundo para observar el cielo durante tres años. Llevábamos sin vivir un eclipse total en territorio peninsular desde 1912, ahora el eclipse de ayer en Galicia nos sabe a poco y ya tenemos la mirada puesta en 2027 y 2028. ¿Pero cómo serán estos eclipses?

2027: «el eclipse del siglo» se verá en el sur

Desde la perspectiva de Galicia el eclipse del próximo año será la versión inversa de lo vivido ayer. El 2 de agosto de 2027 el sur de Galicia será mejor mirador que el norte para seguir lo que muchos ya llaman «el eclipse del siglo». Aunque la fortuna de ciudades como Vigo o Pontevedra no será de la magnitud de lo que vivieron ayer Ferrol o A Coruña; la zona de totalidad cubrirá las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, casi toda la provincia de Cádiz, gran parte de la provincia de Málaga y las zonas más meridionales de las provincias de Granada y Almería.

¿Por qué el eclipse del siglo? Pues porque si ayer pudimos disfrutar de la magia de totalidad durante algo más de un minuto, el del próximo año durará hasta 6 minutos y 23 segundos en las zonas de Egipto que se encuentren dentro de la totalidad. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) apunta que los protagonistas serán los egipcios y los países del norte de África; llegando a poder disfrutarse en Arabia Saudi, Yemen y el noreste de Somalia.

Otra clave de este eclipse es que será mucho más fácil encontrar un sitio para verlo respecto al de ayer. Comenzará a nuestras 9.30 horas en el Atlántico y terminará a las 14.43 horas, alcanzando la totalidad a las 10.45 horas en Ceuta (donde durará 4 minutos y 48 segundos) y en Cádiz (2 minutos y 54 segundos). Una hora a la que el sol será visible en prácticamente todas las orientaciones.

Si bien Galicia no estará en la totalidad, el eclipse será visible de forma parcial en todo el país. El IGN señala que el porcentaje máximo de oscurecimiento será como mínimo del 70% en cualquier punto del territorio nacional.

2028: un anillo de fuego sobre la Península

Como dos eclipses totales no eran suficiente, el 26 de enero de 2028 descubriremos cómo es un eclipse anular de Sol. A diferencia del eclipse que pudimos disfrutar ayer, en un eclipse anular la Luna no cubre por completo el Sol —en este caso hablamos de anularidad, en lugar de totalidad— porque nuestro satélite se sitúa en su punto más alejado respecto a la Tierra. Esta distancia evita que la Luna bloquee completamente nuestra vista del Sol. En su lugar, lo que veremos es un anillo de luz alrededor de la Luna conocido como «anillo de fuego».

En este tipo de eclipses la anularidad puede llegar a durar más de 12 minutos. En este caso la mayor duración la tendrá Brasil, que disfrutará durante 10 minutos y 27 segundos de este anillo de fuego. En nuestro España la anularidad se producirá a las 17.38 horas en lugares como Albacete o las 17.39 horas en Valencia y en toda la franja su duración será de «aproximadamente 7 minutos», indica el IGN.

Esta franja de anularidad cubrirá la mitad sudeste del país. «Podrá observarse al atardecer desde casi toda la comunidad de Andalucía, la parte sur de Extremadura, Castilla-La Mancha, algunas zonas de la Comunidad de Madrid, Aragón, Murcia, Comunidad Valenciana, parte de Cataluña y las islas más occidentales de Baleares, pero la baja elevación del Sol dificultará su observación», advierte el organismo. El resto del país podrá verlo de forma parcial.

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Como punto importante a recalcar, durante este eclipse, al no taparse por completo el Sol, no podemos quitarnos las gafas en ningún momento. Además, su cercanía al atardecer nos hará revivir la búsqueda de lugares similares a los que escogimos ayer, ya que el sol estará muy bajo en el horizonte.