Galicia disfruta del mágico e impresionante eclipse del siglo

La luz y la temperatura cayendo a medida que avanzaba la «mordida» de la luna al sol, sombras extrañas, onduladas y «medias lunas» dibujándose en suelo y paredes, además de un filtro sepia tiñendo el paisaje a contraluz mientras, en el cielo, una finísima uña de luz solar se mecía en segundos de izquierda a derecha por la parte baja del astro rey. En Galicia, el eclipse solar del siglo se sintió así en su punto álgido en aquellos puntos con visibilidad superior al 90% y en los que la nubosidad no impidió su observación. Las sensaciones fueron distintas en la mitad norte de la comunidad en la que el evento astronómico más esperado del año se pudo disfrutar en su plenitud, puesto que el fundido a negro fue total, dando paso en lo alto al dibujo de las perlas y la corona solar, sin embargo, tanto la emoción como los aplausos finales fue algo compartido.

Mágico, impresionante, único o inolvidable. Son algunos de los adjetivos que mejor describen lo vivido ayer por miles de gallegos y gallegas que hicieron todo lo posible por buscar la mejor ubicación para no perderse un fenómeno que no se repetirá hasta el año 2180. En familia, con amigos, con compañeros de trabajo o en soledad, en playas, acantilados, montañas, en miradores urbanos, azoteas o parques, la población gallega disfrutó de una jornada histórica en las cuatro provincias de la comunidad, si bien en algunos puntos la observación del eclipse se vio frustrada por las malas condiciones meteorológicas.

El histórico acontecimiento astronómico deja para el recuerdo en Galicia las imágenes de sus enclaves naturales abarrotados de personas protegiendo la vista y elevando la cabeza al cielo, así como numerosos eventos de divulgación científica sobre el eclipse en tiempo real e incluso festivales de música organizados para la ocasión para poner el broche de oro a una jornada que, por su parte, el cielo culminó horas después con el pico de actividad de las Perseidas.

El eclipse total de sol movilizó en Galicia uno de los mayores operativos de emergencias de los últimos años, y es que no solo los gallegos y gallegas se desplazaron por el territorio para participar de la observación, sino que la comunidad también estaba en el punto de mira de turistas y aficionados a estos eventos astronómicos. Así, hasta las provincias gallegas acudieron personas procedentes de distintos puntos de España y también de Europa, pero la anécdota la dejaron un grupo de estadounidenses «cazadores de eclipses» totales que viajaron expresamente a la costa norte para presenciar el histórico evento astronómico, según explicaron medios como El País.

Por otra parte, ópticas y farmacias fueron establecimientos que experimentaron un importante trajín de actividad, pero también de llamadas durante toda la jornada de los últimos rezagados que intentaban hacerse con gafas homologadas para la contemplación del eclipse, advirtiendo también con carteles en la puerta del fin de existencias. Asimismo, muchos pequeños negocios no dudaron en echar el cierre en horario de tarde para que sus trabajadores no se perdieran el fenómeno histórico, mientras que otras empresas efectuaron un reparto de gafas homologadas para que la plantilla hiciera una pausa durante su transcurso y lo pudieran disfrutar. Fue así el caso de FARO, en donde trabajadores y trabajadoras tuvieron la oportunidad de ver el eclipse desde las instalaciones de Chapela.

Por provincias, Lugo concentró el mayor número de municipios dentro de la franja de totalidad, con 66, seguida de A Coruña, con 59, y Ourense, con 15. En Pontevedra, el eclipse total solo fue visible en tres municipios, pero la población de aquellos en los que solo se pudo contemplar de forma parcial vivió la jornada con la misma emoción.

En la provincia de A Coruña, buena parte de la expectación se centraba en el municipio de Mañón, en donde se localiza Estaca de Bares, ya que fue el primer concello gallego y de la península ibérica en entrar en la franja de totalidad: a las 20.27 horas dio comienzo la oscuridad total que se prolongó un minuto y 47 segundos. Con tan solo nueve segundos, Viana do Bolo fue el municipio con el eclipse total más breve de toda la comunidad gallega, mientras que los de mayor duración se concentraron en concellos de A Mariña lucense, no siendo posible su observación en algunos debido a la nubosidad, si bien el evento astronómico sí se dejó sentir.

Uno de los recuerdos más imborrables de la jornada tuvo lugar en la ciudad de A Coruña, en donde según datos del Concello se repartieron más de 225.000 personas por el paseo marítimo, San Pedro, O Portiño, ensenada de la Torre y los barrios. En la ciudad herculina confluyó una jornada en la que cinco cruceros que hicieron escala simultáneamente, cuyos pasajeros contemplaron el eclipse desde el mar, y en la que el arenal de Riazor recordó a las celebraciones de San Juan ante la gran aglomeración de gente. Si bien las nubes parecían amenzar al principio la observación del fenómeno, finalmente, la ciudad pudo disfrutar de una «noche» efímera en el cielo sin inconveniente.

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En Vigo, la playa de Samil fue uno de los lugares predilectos de los vigueses para gozar de la jornada.