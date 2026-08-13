En Directo
En directo
Eclipse de Sol en Vigo y Galicia | Así narramos cómo miles de gallegos se pusieron las gafas este 12 de agosto
Sigue, minuto a minuto, toda la información relacionada con el evento astronómico del miércoles 12 de agosto
La previsión meteorológica, los consejos de los expertos y las horas clave para seguir el eclipse
Galicia se prepara para vivir una cita histórica con el eclipse solar total del miércoles 12 de agosto de 2026, el primero visible desde la Península Ibérica en más de un siglo. El fenómeno comenzará en torno a las 19:30 horas, alcanzará su fase máxima alrededor de las 20:28-20:30 y finalizará cerca de las 21:20, ya con el Sol bajo sobre el horizonte. En Vigo no será total, pero sí prácticamente completo: la Luna llegará a cubrir alrededor del 99% del disco solar.
Este minuto a minuto reunirá toda la información relacionada con el eclipse en Vigo y Galicia hasta la fecha clave: horarios por municipios, mapas de visibilidad, mejores puntos para verlo, previsión meteorológica, actividades organizadas, recomendaciones de seguridad, cortes de tráfico, dispositivos especiales y consejos para quienes se desplacen por la comunidad.
Mientras tanto, el eclipse ya se nota en la agenda gallega. Zonas dentro de la franja de totalidad, como A Coruña y otros puntos del norte de Galicia, preparan actos especiales y registran un fuerte interés turístico, con alojamientos muy demandados para esos días. En Vigo, aunque el eclipse será parcial, el 99% de ocultación promete convertir la tarde del 12 de agosto en un momento excepcional para vecinos, visitantes y aficionados a la astronomía.
Carolina Sertal
Galicia disfruta del mágico e impresionante eclipse del siglo
Parcial o total, miles de gallegos buscaron la mejor ubicación para no perderse el evento astronómico más esperado del año, un fenómeno que no se repetirá hasta el 2180.
La noticia, aquí.
Cris P. Cervera
El eclipse detiene Pontevedra: «Es algo histórico y merece la pena vivirlo»
Durante unos minutos, Pontevedra dejó de mirar al suelo y levantó la cabeza al cielo. El sol, que había acompañado una tarde de agosto aparentemente normal, comenzó poco a poco a desaparecer tras la luna hasta quedar reducido a una mínima porción de luz. En la comarca el eclipse no llegó a ser total, aunque la ocultación rozó el 100% en torno a las 20.30 horas, suficiente para transformar por completo el paisaje cotidiano.
Cientos de personas se reunieron este miércoles en diferentes puntos de la ciudad y sus alrededores en busca del mejor enclave para disfrutar del fenómeno astronómico en su esplendor. Familias, parejas y grupos de amigos fueron tomando posiciones con tiempo, buscando el mejor lugar desde el que asistir a ese lento juego de sombras. «Es algo histórico que merece la pena vivir», comentaba uno de los presentes mientras, sobre las cabezas, el sol comenzaba a perder poco a poco su forma cotidiana.
César Collarte
Cangas reúne a miles de personas para ver el eclipse, con la Caracola de Cabo Home y la playa de Rodeira como observatorios de privilegio
El entorno de Cabo Home, con la emblemática Caracola como epicentro, y la playa de Rodeira se convirtieron esta tarde-noche en los principales observatorios en Cangas para vivir el primer eclipse total de Sol en el último siglo. Miles de personas se dieron cita en estos puntos y en otros del municipio en una jornada histórica que se vivió con tanta ilusión como pasión y, mayoritariamente, con cierta precaución.
Jose Antepazo
Samil, a remojo bajo la sombra durante un momento histórico
19.30 horas. Una gran expectación se cernía sobre Samil. Lo que a priori parecía un día de verano como cualquier otro, un 12 de agosto, resultó ser verdaderamente una jornada histórica. Miles de asistentes se acercaron hasta el lugar, catalogado como uno de los mejores para ver el eclipse solar de más del 99%. La cita levantó un especial interés tanto en vecinos como en visitantes, que observaron el acontecimiento desde la playa. Preparados con sombrilla, bañador y todo lo necesario, contemplaron cómo la luna iba tapando lentamente al Sol.
David García
Aislados ... y eclipsados en Ons
Un lugar privilegiado, con aforos controlados y en una isla. El archipiélago de Ons lo tenía todo para disfrutar de la mejor manera del eclipse solar de este 12 de agosto y un grupo de 200 personas pudieron vivir una experiencia completa, con ruta guiada por la isla, la observación del eclipse desde el entorno de Buraco do Inferno y del faro, la ausencia total de contaminación lumínica y para acabar una cena para recuperar fuerzas. La iniciativa la impulsaba el Grupo Acuña y agotó sus plazas en apenas un mes. «Recibimos muchas llamadas de gente desde Madrid, Toledo y otras partes de España. Pero para entonces ya teníamos todo completo y la mayoría de los inscritos son de la provincia de Pontevedra», explican.
Jon Zabala
El mejor atardecer del mundo cambió de color por un día
El Monte do Castro atardeció con miles de personas expectantes por el fenómeno. Para sorpresa de muchos asistentes, el portón que daba acceso al mirador principal estaba cerrado, optaron por ir a la ladera del monte que se llenó a medida que avanzaba la tarde. Algunos de los asistentes notaron un ambiente distinto en la ciudad: «Hoy en la playa había menos gente, las calles también estaban más vacías, la gente se ha movilizado para verlo», resaltó Javier Fernández.
Fran G. Sas
El oscuro mar desde un galeón moañés
El histórico eclipse que este miércoles hizo que casi todos los gallegos alzasen su vista al cielo fue un momento especial, y como tal, todo el mundo trató de vivirlo de forma que la experiencia no se olvidase nunca. Y nunca la olvidarán la docena de integrantes de la Asociación de Embarcacións Tradicionais de Moaña Sueste. Decidieron salir a navegar con el galeón «Eliseo», la preciosa embarcación de 1908 que esta entidad restauró y a la que dio una nueva vida.
Partieron a media tarde del pantalán del puerto deportivo moañés y tomaron rumbo a la boca de la ría de Vigo. Detuvieron la marcha entre la costa canguesa y las islas, para presenciar el alineamiento entre los archipiélagos de Cíes y Ons.
Gus de la Paz
Timelapse del eclipse solar total sobre la Torre de Hércules
Así se vio la ocultación del sol desde Punta Herminia.
Las historias del eclipse: así vivió Galicia la tarde más mágica del siglo
Estas han sido las imágenes más increíbles y las noticias que ha dejado el eclipse a su paso por la comunidad
Se hizo la oscuridad y, cuando volvió la luz, miles de gallegos tenían un recuerdo compartido para contárselo a sus nietos: «Yo vi el eclipse del 26». Tras meses de expectación y unas últimas semanas de resolver las dudas que todavía pudiesen quedar, el eclipse total de Sol logró unir a autóctonos y turistas desde todos los puntos de Galicia durante un minuto mágico de mirar al cielo y asombrarse con un fenómeno que no volverá a repetirse hasta el año 2180.
Diego Doval
A Compostela transforma el eclipse en una ceremonia con miles de invitados
Mucho antes de que la Luna comenzase a interponerse entre el Sol y la Tierra, A Compostela ya se había convertido en un inmenso mirador. La playa, el pinar de A Concha, el parque y el paseo marítimo acogieron a miles de personas dispuestas a compartir un acontecimiento excepcional. Todo el frente litoral se transformó en un gran anfiteatro abierto al cielo.
- Dónde (y dónde no) ver el eclipse de este miércoles cerca de Vigo
- El Gobierno descarta dar un «no» a la planta de SAIC en Ferrol por la seguridad nacional y le pondrá condiciones si es necesario para blindar su viabilidad
- Del hospital Álvaro Cunqueiro a Londres para estudiar a los atletas de gran corazón
- Denuncian a la protectora Os palleiros de Pontevedra por la desaparición y acogida posterior de una perra en Poio
- Pinchan las ruedas de 10 coches de portugueses en la playa de Areacova
- Rumbo directo a Vigo desde Irlanda: The Corrs deja 'sin aliento' a Castrelos
- Tsygankov se suma a la ecuación del ataque del Celta
- Menores con adulto y permiso parental se quedaron fuera de la platea de Castrelos para ver a Abraham Mateo: «Sé que es la ley, pero...»