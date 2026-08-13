Eclipse de Sol en Vigo y Galicia | Así narramos cómo miles de gallegos se pusieron las gafas este 12 de agosto

Galicia se prepara para vivir una cita histórica con el eclipse solar total del miércoles 12 de agosto de 2026, el primero visible desde la Península Ibérica en más de un siglo. El fenómeno comenzará en torno a las 19:30 horas, alcanzará su fase máxima alrededor de las 20:28-20:30 y finalizará cerca de las 21:20, ya con el Sol bajo sobre el horizonte. En Vigo no será total, pero sí prácticamente completo: la Luna llegará a cubrir alrededor del 99% del disco solar.

Este minuto a minuto reunirá toda la información relacionada con el eclipse en Vigo y Galicia hasta la fecha clave: horarios por municipios, mapas de visibilidad, mejores puntos para verlo, previsión meteorológica, actividades organizadas, recomendaciones de seguridad, cortes de tráfico, dispositivos especiales y consejos para quienes se desplacen por la comunidad.

Mientras tanto, el eclipse ya se nota en la agenda gallega. Zonas dentro de la franja de totalidad, como A Coruña y otros puntos del norte de Galicia, preparan actos especiales y registran un fuerte interés turístico, con alojamientos muy demandados para esos días. En Vigo, aunque el eclipse será parcial, el 99% de ocultación promete convertir la tarde del 12 de agosto en un momento excepcional para vecinos, visitantes y aficionados a la astronomía.

Carolina Sertal Un momento del eclipse en A Coruña, con la torre de Hércules al fondo. / Gusdela Paz Galicia disfruta del mágico e impresionante eclipse del siglo Parcial o total, miles de gallegos buscaron la mejor ubicación para no perderse el evento astronómico más esperado del año, un fenómeno que no se repetirá hasta el 2180. La noticia, aquí.

Cris P. Cervera El eclipse detiene Pontevedra: «Es algo histórico y merece la pena vivirlo» Durante unos minutos, Pontevedra dejó de mirar al suelo y levantó la cabeza al cielo. El sol, que había acompañado una tarde de agosto aparentemente normal, comenzó poco a poco a desaparecer tras la luna hasta quedar reducido a una mínima porción de luz. En la comarca el eclipse no llegó a ser total, aunque la ocultación rozó el 100% en torno a las 20.30 horas, suficiente para transformar por completo el paisaje cotidiano. Cientos de personas se reunieron este miércoles en diferentes puntos de la ciudad y sus alrededores en busca del mejor enclave para disfrutar del fenómeno astronómico en su esplendor. Familias, parejas y grupos de amigos fueron tomando posiciones con tiempo, buscando el mejor lugar desde el que asistir a ese lento juego de sombras. «Es algo histórico que merece la pena vivir», comentaba uno de los presentes mientras, sobre las cabezas, el sol comenzaba a perder poco a poco su forma cotidiana. Lee la noticia aquí

César Collarte Personas contemplando el eclipse en el entorno de la Caracola de Donón. / Gonzalo Núñez Cangas reúne a miles de personas para ver el eclipse, con la Caracola de Cabo Home y la playa de Rodeira como observatorios de privilegio El entorno de Cabo Home, con la emblemática Caracola como epicentro, y la playa de Rodeira se convirtieron esta tarde-noche en los principales observatorios en Cangas para vivir el primer eclipse total de Sol en el último siglo. Miles de personas se dieron cita en estos puntos y en otros del municipio en una jornada histórica que se vivió con tanta ilusión como pasión y, mayoritariamente, con cierta precaución. Lee la noticia aquí

Jose Antepazo Vigo. Eclipse desde Samil / Jose Lores / FDV Samil, a remojo bajo la sombra durante un momento histórico 19.30 horas. Una gran expectación se cernía sobre Samil. Lo que a priori parecía un día de verano como cualquier otro, un 12 de agosto, resultó ser verdaderamente una jornada histórica. Miles de asistentes se acercaron hasta el lugar, catalogado como uno de los mejores para ver el eclipse solar de más del 99%. La cita levantó un especial interés tanto en vecinos como en visitantes, que observaron el acontecimiento desde la playa. Preparados con sombrilla, bañador y todo lo necesario, contemplaron cómo la luna iba tapando lentamente al Sol. Lee la noticia aquí

David García El histórico eclipse solar desde la isla de Ons / GA Aislados ... y eclipsados en Ons Un lugar privilegiado, con aforos controlados y en una isla. El archipiélago de Ons lo tenía todo para disfrutar de la mejor manera del eclipse solar de este 12 de agosto y un grupo de 200 personas pudieron vivir una experiencia completa, con ruta guiada por la isla, la observación del eclipse desde el entorno de Buraco do Inferno y del faro, la ausencia total de contaminación lumínica y para acabar una cena para recuperar fuerzas. La iniciativa la impulsaba el Grupo Acuña y agotó sus plazas en apenas un mes. «Recibimos muchas llamadas de gente desde Madrid, Toledo y otras partes de España. Pero para entonces ya teníamos todo completo y la mayoría de los inscritos son de la provincia de Pontevedra», explican. Lee la noticia aquí

Jon Zabala El eclipse desde Vigo, en imágenes / Marta G. Brea El mejor atardecer del mundo cambió de color por un día El Monte do Castro atardeció con miles de personas expectantes por el fenómeno. Para sorpresa de muchos asistentes, el portón que daba acceso al mirador principal estaba cerrado, optaron por ir a la ladera del monte que se llenó a medida que avanzaba la tarde. Algunos de los asistentes notaron un ambiente distinto en la ciudad: «Hoy en la playa había menos gente, las calles también estaban más vacías, la gente se ha movilizado para verlo», resaltó Javier Fernández. Lee la noticia aquí

Fran G. Sas La tripulación, viendo el espectáculo con las islas Cíes como telón de fondo. / | FdV El oscuro mar desde un galeón moañés El histórico eclipse que este miércoles hizo que casi todos los gallegos alzasen su vista al cielo fue un momento especial, y como tal, todo el mundo trató de vivirlo de forma que la experiencia no se olvidase nunca. Y nunca la olvidarán la docena de integrantes de la Asociación de Embarcacións Tradicionais de Moaña Sueste. Decidieron salir a navegar con el galeón «Eliseo», la preciosa embarcación de 1908 que esta entidad restauró y a la que dio una nueva vida. Partieron a media tarde del pantalán del puerto deportivo moañés y tomaron rumbo a la boca de la ría de Vigo. Detuvieron la marcha entre la costa canguesa y las islas, para presenciar el alineamiento entre los archipiélagos de Cíes y Ons. Lee la noticia aquí

Gus de la Paz Gus de la Paz Timelapse del eclipse solar total sobre la Torre de Hércules Así se vio la ocultación del sol desde Punta Herminia.

El eclipse desde Vigo, en imágenes / Pablo Hernández Gamarra Las historias del eclipse: así vivió Galicia la tarde más mágica del siglo Estas han sido las imágenes más increíbles y las noticias que ha dejado el eclipse a su paso por la comunidad Se hizo la oscuridad y, cuando volvió la luz, miles de gallegos tenían un recuerdo compartido para contárselo a sus nietos: «Yo vi el eclipse del 26». Tras meses de expectación y unas últimas semanas de resolver las dudas que todavía pudiesen quedar, el eclipse total de Sol logró unir a autóctonos y turistas desde todos los puntos de Galicia durante un minuto mágico de mirar al cielo y asombrarse con un fenómeno que no volverá a repetirse hasta el año 2180. Lee la noticia aquí