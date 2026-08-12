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Final amarillo

'Los Simpson' podrían tener ya una fecha para su final definitivo: el motivo que da la actriz que pone voz a Bart

Nancy Cartwright cree que la serie podría terminar en la temporada 40, aunque Fox solo ha confirmado su continuidad hasta esa entrega.

'Los Simpson'.

'Los Simpson'. / Fox

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Carlos Merenciano

Madrid

'Los Simpson' tienen garantizado su futuro inmediato, pero una de sus voces más reconocibles ha alimentado las dudas sobre el final de la serie. Nancy Cartwright, actriz que dobla a Bart Simpson desde los orígenes de la familia amarilla, ha apuntado en el pódcast 'Inside of You' que, en su opinión, la ficción podría despedirse en la temporada 40. 

La intérprete respondió así cuando Michael Rosenbaum le preguntó hasta cuándo cree que seguirá en emisión la serie. Cartwright fue directa al señalar la temporada 40, aunque dejó claro que no se trataba de una información oficial: “Es mi opinión”. Su predicción ha llamado la atención de los fans porque ese horizonte ya está marcado en el calendario de Fox.

El reparto, una de las claves

La actriz relacionó esa posible despedida con el paso del tiempo y el envejecimiento del reparto de voces. Aun así, también aseguró que estaría dispuesta a continuar si el resto del equipo quisiera seguir adelante. Cartwright no solo interpreta a Bart: también pone voz a personajes como Nelson MuntzRalph Wiggum o Todd Flanders.

Fox renovó 'Los Simpson' en abril de 2025 por cuatro temporadas más, de la 37 a la 40, dentro de un gran acuerdo de animación con Disney Television Studios. Ese pacto garantiza que la serie siga como la ficción guionizada de prime time más longeva de la televisión estadounidense, al menos hasta el final de la temporada 2028-2029. 

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La serie comenzó como ficción independiente en diciembre de 1989, después de haber nacido como cortos dentro de 'El show de Tracey Ullman' en 1987. Más de tres décadas después, su continuidad más allá de la temporada 40 sigue sin respuesta oficial, pero las palabras de Cartwright han bastado para reactivar el miedo de los seguidores a una despedida cada vez menos lejana.

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Fuente: El Periódico

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