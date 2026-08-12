Sarah Santaolalla reaparece en 'Malas lenguas' y lanza un dardo a 'En boca de todos' por Luis Rubiales: "Por culpa de algunos medios..."

Sarah Santaolalla interrumpió este martes 11 de agosto sus vacaciones para intervenir por videollamada en 'Malas lenguas'. El programa de RTVE abordó la agresión homófoba sufrida por dos chicas de 14 años en Benialí, Alicante, donde tres menores de entre 16 y 17 años las increparon al grito de “bolleras”, “Viva Franco” y “Viva Vox”. Una de las víctimas terminó con heridas y un ojo morado.

La colaboradora, que bromeó al inicio diciendo que la habían sacado “del chiringuito”, endureció después el tono para denunciar lo ocurrido. “Creo que debemos volver a poner de moda que dé vergüenza ser un fascista de mierda”, afirmó, antes de pedir que insultos como “maricón” o “bollera” vuelvan a provocar rechazo social y no orgullo.

Santaolalla señala a algunos medios

Gonzalo Miró le preguntó si se está naturalizando la homofobia entre menores, y Santaolalla fue tajante: “Sí, claro que sí. Creo que se está naturalizando por culpa de algunos medios de comunicación”. Fue entonces cuando lanzó un mensaje que sonó a dardo contra 'En boca de todos', programa en el que colaboró hasta su salida de Cuatro: “Hoy yo me llevaba las manos a la cabeza cuando he visto en redes sociales a un condenado por agresión sexual, a Luis Rubiales, en una televisión”.

La analista también apuntó a los discursos de la derecha y la extrema derecha contra el colectivo LGTBI. Según defendió, cuando desde tertulias o escaños se ridiculiza el Orgullo, a las personas trans o se utilizan insultos homófobos con ligereza, “hay un chaval” que interpreta que esas conductas son normales y después las traslada a la calle.

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Santaolalla pidió tres respuestas ante lo ocurrido: condenar la agresión, investigar a los responsables y respaldar a las menores. “El problema es que se está blanqueando a la extrema derecha, se están legitimando discursos de odio”, advirtió, antes de alertar de que el riesgo es volver a una sociedad en la que muchas personas tengan miedo de besar o amar libremente.