Samil, a remojo bajo la sombra durante un momento histórico

19.30 horas. Una gran expectación se cernía sobre Samil. Lo que a priori parecía un día de verano como cualquier otro, un 12 de agosto, resultó ser verdaderamente una jornada histórica. Miles de asistentes se acercaron hasta el lugar, catalogado como uno de los mejores para ver el eclipse solar de más del 99%. La cita levantó un especial interés tanto en vecinos como en visitantes, que observaron el acontecimiento desde la playa. Preparados con sombrilla, bañador y todo lo necesario, contemplaron cómo la luna iba tapando lentamente al Sol.

«No sabemos bien lo que vamos a ver, pero esperamos que sea algo especial», proclamaba Mari, una señora mayor que había acudido con sus amigas. «Íbamos a coger un tren para ir a A Coruña, pero estaban agotados», señaló, por su parte, Erea, que improvisó un picnic junto a sus amistades en el último momento.

El eclipse desde el monte de O Castro, en Vigo /

A las 19.33 se estableció el primer contacto. En el límite del paseo y la playa, se situaron Fernando Gutiérrez y su gran telescopio –que poseía una distancia focal de 2000mm–, uno de los mayores protagonistas de la tarde. La gente que pasaba por la zona, se detenía a observar el iPad de Gutiérrez, que mostraba el proceso a la perfección.

Algo más de media hora después, la luna ya cubría el 45% del Sol. Concretamente, fue a las 20.30 horas cuando se alcanzó el punto máximo de oscuridad. Un instante que se vivió entre aplausos y con gran entusiasmo. El cielo se oscureció momentáneamente, dando lugar a una especie de anochecer adelantado muy particular. En consecuencia, el tiempo también cambió, bajando la temperatura.

A las 21.24 horas, prácticamente dos horas después de aquel primer momento en el que se inició el histórico hecho, el Sol volvía a brillar como de costumbre, como si nada hubiese sucedido. La opinión general fue haber vivido «una bonita y única experiencia» en torno a este eclipse solar que, sin duda, quedará para el recuerdo. La vuelta fue un tema aparte. Como era de esperar, distintas caravanas se formaron en las inmediaciones de Samil cuando los allí presentes se dispusieron a regresar a sus respectivos hogares y hoteles.