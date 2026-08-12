Convocatoria
La participación en el premio Julio Camba aumenta casi un cincuenta por cierto en esta edición
La Obra Social de ABANCA registra un 47% más de candidaturas a falta de un mes para cerrar la convocatoria del prestigioso galardón periodístico. El plazo para presentar los textos finaliza el próximo 10 de septiembre
R.V.
A menos de un mes de que finalice el plazo de recepción de candidaturas, la participación en la 47.ª edición del Premio Internacional Afundación de Periodismo Julio Camba supera ampliamente la registrada el pasado año. A 10 de agosto, cuando faltan 30 días para el cierre de la convocatoria, se han recibido un 47% más de candidaturas que en la misma fecha de 2025. La Obra Social de ABANCA, convocante del premio, mantendrá abierto el plazo de presentación hasta el próximo 10 de septiembre.
El galardón, uno de los más prestigiosos del ámbito hispanohablante y vicedecano de los premios españoles dedicados al periodismo literario y de opinión, destaca también por su dotación económica. En las cuatro últimas ediciones se han presentado 730 artículos a la valoración del jurado, 238 de ellos en la pasada convocatoria. Entre sus ganadores más recientes figuran destacados nombres del periodismo y la literatura como Noemí Sabugal, Alberto Olmos, María Sánchez y Manuel de Lorenzo.
El Premio Internacional Afundación de Periodismo Julio Camba distingue artículos literarios o de opinión escritos en castellano y publicados entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de agosto de 2026. Los trabajos pueden estar firmados con nombre propio o seudónimo y deben tener una extensión máxima de 1.200 palabras. El premio se entregará a comienzos de 2027 y está dotado con 10.000 euros para el artículo ganador y 2.000 euros para cada uno de los finalistas.
El jurado valorará la calidad y la creatividad de las propuestas, así como su contribución a la promoción de valores cívicos y éticos que favorezcan el desarrollo de sociedades más informadas, críticas y responsables.
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