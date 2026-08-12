No improvises durante el eclipse, tu concello tiene un plan mejor (y más seguro)

A menos de ocho horas del que será el eclipse del siglo en Galicia, las instituciones públicas, así como distintas asociaciones e instituciones, insisten en la importancia de tener un plan claro y pensado para esta tarde. Las recomendaciones de seguridad para la observación se han repetido una y otra vez, pero el único peligro no está en quitarse las gafas homologadas antes de tiempo.

En una entrevista ofrecida a FARO hace unos días, el presidente de la Asociación Astronómica Sirio, Igor Piñeiro, recalcaba la importancia de ser precavido con los desplazamientos. Las aglomeraciones en montes y otras zonas de difícil acceso pueden entorpecer las labores de rescate si alguien sufre cualquier tipo de accidente. También hay que cuidarse del fuego. La concurrencia de personas en espacios naturales puede provocar incendios en lo que Piñeiro describe como «ratoneras»; ya que muchos lugares altos solo cuentan con una carretera para entrar y salir.

En esta línea, asociaciones como Sirio o la ecologista WWF recuerdan que todos los concellos dentro de la totalidad del eclipse han programado actividades, zonas habilitadas para la observación y dispositivos de seguridad específicos para ese día. «Hay que hacer hincapié en que la gente no vaya al monte sin control, lo que se le ocurre a uno se le ocurre a 200. Con 200 personas en un monte sin seguridad puede haber una desgracia», recalcaba Piñeiro. Y es que esta es la idea más importante: si el concello en el que vas a disfrutar del eclipse tiene un plan, ese es tu mejor plan.

Seguir las indicaciones para ver el eclipse de la mejor forma posible

Ante el impulso de improvisar en una tarde como la de hoy o creer que el lugar que eliges no lo habrá pensado el resto, es importante recalcar la cantidad de alternativas que ofrecen los concellos e insistir una última vez en la relevancia de estas indicaciones de seguridad. Ciudades dentro de la franja de totalidad como A Coruña cuentan con un mapa en el que señalan todos los puntos de observación posibles, verificados y que contarán con un dispositivo de seguridad. Una forma de ir a tiro fijo y no llevarse un chasco si desde el lugar escogido sin planificar no se ve el Sol.

No solo se han planificado actividades relativas al eclipse de hoy en la franja de la totalidad, los lugares donde se verá al 99% también se suman. Es el caso de Porriño, donde el concello fletará autobuses cada 45 minutos que saldrán desde el casco urbano para llevar a quien lo desee hasta Monte Faro, desde donde se espera una visibilidad perfecta.

Algo similar sucede con las navieras. Mar de Ons contará con una frecuencia especial para seguir el eclipse desde la ría de Vigo. Este servicio saldrá de Cangas a las 18.30 horas y de Vigo a las 19.00 horas. Además, los asistentes contarán con una consumición incluida y con una sesión con DJ durante toda la navegación.

Si prefieres quedarte en casa y llegar a pie hasta un mirador que cuente con las medidas de seguridad necesarias, en este enlace puedes comprobar en tu móvil cómo se verá el eclipse desde el lugar que has escogido.

Desplazamientos «con sentidiño»

Además de guiarte por las indicaciones de cada localidad, si planeas desplazarte por carretera para llegar a la franja de totalidad, el Ministerio de Transportes ha activado un protocolo especial para facilitar la movilidad durante el eclipse total de Sol de hoy, 12 de agosto.

Como parte de este protocolo, Renfe reforzará los servicios de Media Distancia en Galicia y la Dirección General de Carreteras junto con la DGT trabajan para minimizar en lo posible las afectaciones al tráfico. Así mismo, la Marina Mercante ha emitido recomendaciones para patrones y usuarios de embarcaciones que se hagan a la mar durante la jornada del eclipse solar total. Mientras, Salvamento Marítimo movilizará 14 unidades de tipo Salvamar, 10 lanchas de Salvamento y dos remolcadores para dar cobertura de seguridad y asistencia a buques y cruceros en caso de emergencias.

Por su parte, la Xunta de Galicia insta a desplazarse «con sentidiño», compartiendo una infografía con las recomendaciones más relevantes para los desplazamientos que se esperan esta tarde. Entre estos consejos, recomiendan priorizar el transporte público, evitar las horas puntas y utilizar las zonas de estacionamiento permitidas.

Infografía de la Xunta de Galicia con las recomendaciones para los desplazamientos durante la tarde del eclipse. / Xunta de Galicia

Asimismo, el Gobierno gallego comparte otro resumen con las recomendaciones básicas para disfrutar de la observación segura del fenómeno y que te pueden ayudar a evitar imprevistos mientras esperas el gran momento de esta tarde:

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Infografía con recomendaciones para evitar imprevistos durante la observación del eclipse. / Xunta de Galicia

Galicia se prepara para vivir una jornada única, un evento emocionante y que no se volverá a repetir hasta el año 2180. Para ese momento esperamos que nuestros bisnietos y tataranietos puedan acudir a la hemeroteca y descubrir que el que fue el eclipse del siglo en Galicia no dejó tras de sí incidentes importantes.