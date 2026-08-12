Galicia, pendiente del cielo ante el eclipse solar total, el primero en más de cien años

El día D -o, mejor dicho, el día E, de eclipse- ha llegado y Galicia mantiene la mirada pendiente del cielo. Y es que las nubes se presentan como el gran obstáculo para disfrutar del primer eclipse que atraviesa la península ibérica en más de cien años y del que Galicia tiene el privilegio de ser su puerta de entrada, su kilómetro cero. Especialmente preocupa la situación del cielo a partir de las 19.00 horas, ya que el eclipse arrancará a las 19,30 horas -dependiendo de la zona-, lo que convertirá a los gallegos en los primeros en poder contemplarlo. El fenómeno concluirá en torno a las 21,20 horas y el momento de máximo oscurecimiento se dará a eso de las 20,30 horas, cuando el Sol estará a unos 12 grados sobre el horizonte, es decir, cerca del atardecer.

Cabe destacar que el eclipse solo alcanzará su totalidad en toda la provincia de Lugo, en la mayoría de A Coruña y en algunos puntos de Ourense. En el resto de la comunidad, será parcial con una visibilidad será superior al 90%.

Hace unos días, en su primer boletín especial sobre el eclipse, la agencia estatal AEMET apuntaba a «cielos nubosos o cubiertos con nubosidad baja en regiones del área cantábrica y con mayor incertidumbre en el litoral de Galicia». Aunque persiste cierta incertidumbre, parece que el tiempo se aliará con los gallegos, al menos en buena parte de la región, donde se esperan cielos despejados.

Según MeteoGalicia, a partir de media tarde entrarán nubes bajas por el norte, de modo que, hacia la noche, las zonas de Bergantiños y del litoral de Lugo serán las más propensas a registrar cielos cubiertos, aunque sin precipitaciones. Estas son dos zonas que se encuentran en la franja de la totalidad del eclipse, por lo que la nubosidad podría deslucir el espectáculo.

Sin embargo, todo apunta a que ningún concello tendrá unas condiciones meteorológicas desfavorables para disfrutar del eclipse de Sol. Así lo muestran las previsiones de la Xunta, que señalan que en el 87% de los concellos las condiciones serán favorables y en otro 7%, «más bien favorables». En el 6% restante, la situación es dudosa, lo que significa que existe la posibilidad de que haya nubosidad durante el eclipse, aunque sin precipitaciones. Estos concellos se concentran en el norte de la comunidad, especialmente en A Mariña lucense y en el extremo noreste de A Coruña, dos zonas que se encuentran dentro de la franja en la que será visible el eclipse total de Sol. Carballo, Cariño, Viveiro, Foz, Ribadeo, Burela y Cedeira se encuentran en esta lista de «dudosos».

Por el contrario, las altas temperaturas regresan a la comunidad, con máximas que podrían alcanzar los 36 grados en la zona de Miño. De hecho, se ha activado la alerta naranja por altas temperaturas en la zona interior de Pontevedra, zona de montaña de Ourense y Valdeorras. Ante este episodio de calor, una de las recomendaciones de la Xunta es llevar suficiente agua, protector solar y ropa ligera, así como evitar la exposición continuada, medidas que han de observarse especialmente con los niños y las personas mayores.

Los ayuntamientos ultiman los preparativos para esta cita astronómica, con propuestas que van desde charlas informativas y la colocación de telescopios en playas habilitadas para poder seguir este fenómeno a conciertos y pantallas gigantes. Asimismo, las administraciones reforzaron los servicios de seguridad y emergencia, al tiempo que realizan un llamamiento a la prudencia para evitar incidencias. Además, la Xunta ha activado el Plan de Emergencias en situación operativa dos.

La Xunta ha habilitado una página web específica con motivo del eclipse, en la que se pueden consultar, entre otros contenidos, las previsiones meteorológicas y una serie de recomendaciones para disfrutar del fenómeno astronómico con seguridad. La Administración gallega aconseja informarse únicamente a través de canales oficiales y elegir puntos habilitados para la observación del eclipse solar.

En este sentido, conviene recordar que existen determinados puntos de exclusión para contemplar el fenómeno debido a problemas relacionados con la seguridad, la accesibilidad, la capacidad de evacuación, el riesgo ambiental o la insuficiencia de servicios. Uno de ellos es el monte de A Guía, en Vigo.