Eclipse de Sol en Vigo y Galicia | Consejos, horarios y dónde ver el eclipse solar del 12 de agosto

Galicia se prepara para vivir una cita histórica con el eclipse solar total del miércoles 12 de agosto de 2026, el primero visible desde la Península Ibérica en más de un siglo. El fenómeno comenzará en torno a las 19:30 horas, alcanzará su fase máxima alrededor de las 20:28-20:30 y finalizará cerca de las 21:20, ya con el Sol bajo sobre el horizonte. En Vigo no será total, pero sí prácticamente completo: la Luna llegará a cubrir alrededor del 99% del disco solar.

Este minuto a minuto reunirá toda la información relacionada con el eclipse en Vigo y Galicia hasta la fecha clave: horarios por municipios, mapas de visibilidad, mejores puntos para verlo, previsión meteorológica, actividades organizadas, recomendaciones de seguridad, cortes de tráfico, dispositivos especiales y consejos para quienes se desplacen por la comunidad.

Mientras tanto, el eclipse ya se nota en la agenda gallega. Zonas dentro de la franja de totalidad, como A Coruña y otros puntos del norte de Galicia, preparan actos especiales y registran un fuerte interés turístico, con alojamientos muy demandados para esos días. En Vigo, aunque el eclipse será parcial, el 99% de ocultación promete convertir la tarde del 12 de agosto en un momento excepcional para vecinos, visitantes y aficionados a la astronomía.

Elena Villanueva Algunos de los lemures de VigoNatura. / Pedro Mina ¿Cómo afectará el eclipse a la flora y fauna? Un biólogo de VigoNatura vaticina que los animales diurnos empezarán a amodorrarse, los nocturnos se activarán, algunas plantas cerrarán sus flores y los insectos cantarán. La noticia, aquí.

Elena Villanueva PUESTA DE SOL EN LA PLAYA DE SAMIL, EN VIGO. AL FONDO, LAS ISLAS CIES. OCASO / MARTA G. BREA / FDV El mejor mirador para ver el eclipse en Vigo: playas y zonas elevadas Expertos recomiendan escoger puntos de «fácil acceso y salida», sin aglomeraciones y donde no coincida «alguna masa arbórea»: «No se recomienda A Guía por sus accesos». La noticia, aquí.

Iria Otero José Ángel Docobo en una observación astronómica en Rodelas. / Cedida José Ángel Docobo, catedrático emérito de Astronomía y Astrofísica de la USC: «El anterior eclipse total en Galicia fue en 1912 y para el próximo hay que esperar al siglo que viene» Este miércoles el cielo se vestirá de gala para acoger uno de los eventos astronómicos más esperados de los últimos tiempos: un eclipse total de sol. Un fenómeno único que será narrado, en el Altar do Sol de Lalín por el catedrático emérito de Astronomía y Astrofísica de la USC, José Ángel Docobo. La entrevista, aquí.

Ágatha de Santos 16/07/2026 Observación de un eclipse SOCIEDAD CEDIDA POR ÓSCAR MARTÍN / CEDIDA POR ÓSCAR MARTÍN / Europa Press Galicia, pendiente del cielo ante el eclipse solar total, el primero en más de cien años La comunidad gallega se prepara para el fenómeno astronómico, del que es la puerta de entrada, con previsiones de cielos despejados en la mayor parte de la región, a pesar de la incertidumbre inicial. La noticia, aquí.

Carolina Pérez Concierto en chiringuito de Samil / Pedro Mina Planes Las dos caras del eclipse en Vigo: dónde disfrutarlo y dónde hacer que pase desapercibido El eclipse paraliza y pasa desapercibido en la misma proporción. Vigo se prepara para vivir este fenómeno tan extraordinario que sucede en la Tierra. Con todo, a pesar de que haya establecimientos que sí organicen eventos especiales para experimentar o celebrar esta rareza, sigue habiendo sitios que continúan con su rutina sin cambiar nada. De esta manera, chiringuitos como el de la playa de Alcabre o el de A Fonte organizan conciertos durante la tarde y la noche para el eclipse. El último de ellos hasta reparte gafas homologadas para ver el fenómeno astronómico de la manera correcta. También, el puerto de Bouzas ofrece el mismo servicio para las personas que así lo quieran y soliciten. Estarán haciéndolo durante el propio día del eclipse. Fuera de la costa de la ciudad también están El Gran Hotel Nagari y A Póla. Dos negocios que se suman a celebrar el eclipse. En el caso del hotel, este abrirá su terraza en la que se puede acceder mediante reserva gratuita. Solo mediante las consumiciones será el requisito que impongan para disfrutar el evento en un lugar de ensueño. A Póla en el Paseo de Alfonso (uno de los lugares más emblemáticos de Vigo) tendrá con las Islas Cíes de fondo con un popurrí de conciertos durante la tarde y noche por el eclipse. Puedes leer la información completa en este enlace.

Carolina Cachafeiro Carolina Cachafeiro Acontecimiento astronómico Vigo ante el eclipse: entre «no me lo pierdo» y «me da igual» A un día del eclipse de Sol, todos tienen sus gafas homologadas preparadas... ¿o no? Hay gente que lejos de unirse al furor que causa este acontecimiento, decide esquivar la expectación y seguir con su rutina diaria. El miércoles 12 de agosto muchos españoles estarán pendientes y mirarán al cielo durante unos minutos. Más de un siglo después, un eclipse total solar se paseará sobre la península ibérica, que se verá en su plenitud en comunidades autónomas como Galicia, Asturias, Castilla y León y Baleares y son muchos los que tienen esa fecha marcada en su calendario. Este fenómeno alcanzará su fase máxima alrededor de las 20:28-20:30. España será uno de los mejores lugares del mundo para observar el evento astronómico y el norte es uno de los grandes afortunados para verlo. En Vigo, el eclipse será casi total y la curiosidad invita a buscar el mejor lugar de la ciudad para contemplarlo. Algunos lo harán desde terrazas, otros se han apuntado a excursiones en barco por la ría y también habrá quienes simplemente elijan algún punto de la urbe para disfrutarlo. Puedes leer el reportaje completo en este enlace.

Pablo Varela Mapa de probabilidad de ver el eclipse de MeteoGalicia según la previsión del clima. / MeteoGalicia El Tiempo durante el eclipse La previsión del tiempo de MeteoGalicia a un día del eclipse: las nubes levantan dudas sobre la visibilidad en la costa Queda un día para el eclipse total de Sol y Galicia ya mira al cielo en busca de alguna nube sospechosa. A estas alturas todo el mundo tiene su plan y lo único que puede hacer peligrar el momento más esperado del verano es el clima. Este martes, MeteoGalicia avanza su previsión para mañana, miércoles 12 de agosto y se reafirma en las zonas de la comunidad que podrán presentar más dificultades para seguir el eclipse. La previsión de MeteoGalicia revisa su previsión de una situación intermedia para toda la comunidad y apunta a una mayor influencia de las altas presiones situadas sobre Centro Europa, lo que se suma al efecto de una masa de aire muy cálido sobre la vertical de la comunidad. Lee la noticia completa aquí.

Pablo Varela Un búho campestre en las Brañas de Xestoso. / Cedida Aves durante el eclipse Escuchar búhos, afectar a las migraciones y participar en un estudio científico: todo lo que puede pasar con las aves en Galicia durante el eclipse A estas alturas y con un ojo puesto en el clima, cada gallego tiene su plan sobre qué hacer mañana y ya se ha convertido en todo un estudioso de los eclipses. Pero como el saber no ocupa lugar y lo que sucederá mañana no volverá a vivirse por aquí hasta el año 2180, distintas organizaciones nos invitan a fijarnos en las cosas sorprendentes que suceden más allá del Sol. Para ahondar más en este espectáculo natural y su valor científico, la ONG SEO BirdLife nos invita a, sin apartar la vista del cielo, fijarnos en cómo cambia el comportamiento de las aves durante el eclipse total en Galicia. Aunque la intensidad de estos comportamiento varía en función de la especie y el hábitat, la sociedad ornitológica asegura que muchos de estos cambios como pájaros que reducen su actividad o se preparan para el descanso serán visibles en nuestra comunidad. Según explican, el eclipse provoca en un espacio de tiempo muy corto tres cambios ambientales clave para estas respuestas: «la reducción de la luz, el descenso de la temperatura y la alteración temporal de los ritmos circadianos». Entre los fenómenos más evidentes y curiosos que podemos captar sin apartar la vista del eclipse está lo que podemos escuchar. Lee la noticia completa aquí.

El «Liberty of the Seas», esta mañana en el Muelle de Trasatlánticos de Vigo. / Pablo Hernández Gamarra Cuatro mil británicos a bordo del «Liberty of the Seas» persiguen el eclipse solar por la costa gallega «Experiencia española y eclipse solar». Así promocionó la naviera Royal Caribbean el viaje que este martes acercó al puerto de Vigo a su buque Liberty of the Seas, en el que algo más de 4.000 pasajeros británicos disfrutan de la inolvidable experiencia de disfrutar del acontecimiento astronómico en alta mar, mientras navegan a bordo del crucero. El Liberty arribó a Vigo dentro de un recorrido redondo de nueve noches desde Southampton, con visitas a Bilbao, Gijón, Vigo, A Coruña y Le Havre. Tras abandonar Vigo en la tarde del martes, el pasaje del buque será testigo del eclipse solar al atardecer del miércoles mientras navegan con destino a A Coruña, a donde llegarán el jueves tras un día completo de lenta navegación frente al litoral gallego para que sus huéspedes puedan disfrutar con todo detalle del acontecimiento. Este miércoles se espera otro gigante, el Iona, con más de 6.000 pasajeros, asimismo en viaje temático con el inevitable eclipse como telón de fondo.