El eclipse en Galicia desde casa: así puedes seguir el evento del verano en el móvil o la tele

A pocas horas del eclipse total de Sol en Galicia, muchas personas ya han decidido que no les compensa moverse hasta la franja de totalidad o siquiera salir de casa para ver el eclipse parcial desde su zona.

Algunos por falta de información sobre cómo verlo de forma segura, otros por pereza e, incluso, familias con niños que buscan de que un despiste en el momento clave no termine con secuelas para los más pequeños. Para todas estas opciones la pantalla es una alternativa perfecta para seguirlo y aprender en el proceso.

Canales de televisión, emisiones en streaming e incluso la señal que podrás ver en la portada de FARO; todas opciones válidas que, si bien no sustituyen la experiencia de ver el eclipse en persona, sí que ganan en contexto y aprendizaje sobre el momento único que se vivirá la tarde de este miércoles.

Cobertura total de la TVG

Los medios públicos de Galicia cubrirán el eclipse a través de hasta siete vías distintas con la emisión en sus canales de televisión, radio, YouTube y el canal FAST de su plataforma digital. A las 19.15 horas arrancará con el bloque 'Especial eclipse' presentado por los periodistas Pablo Muñoz y Sabela Romar y en el que podremos seguir la cobertura de su dispositivo de directos por toda la comunidad.

También contarán con cámaras especiales y drones que captarán el momento de ocultación total en una emisión que compaginará las imágenes del eclipse con la intervención de expertos como el físico Jorge Mira, la catedrática Minia Manteiga o el astrofísico Daniel Galán. La experiencia más interesante de esta cobertura la encontramos online. En AGalega.gal encontraremos una propuesta multicámara que te permite escoger en tiempo real las distintas señales. Además, podrás descargar en formato timelapse las secuencias captadas por las distintas cámaras y compartirlas en redes sociales.

Programación especial en RTVE

La televisión pública nacional emitirá dos señales del Sol captadas desde el Observatorio Astronómico de Yebes (Guadalajara), donde el Ministerio de Ciencia ha organizado uno de los actos de observación del eclipse más destacados del país. Esta señal dual permitirá captar distintos fenómenos del Sol visibles gracias al eclipse.

En esta retransmisión, que también contará con la colaboración de distintos expertos, encontramos también un proyecto interesante. Hablamos del Eclipse Inclusivo del CSIC, esta iniciativa acercará el fenómeno a las personas con discapacidad visual en el canal de audiodescripción. Gracias a la utilización de un dispositivo LightSound, el avance de la luna en su camino a tapar el sol se irá traduciendo en sonido.

Divulgadores científicos y la ESA

En la era del streaming, plataformas como Twitch o Youtube no se iban a quedar atrás. Los divulgadores científicos más populares de las redes sociales ya han emplazado a sus seguidores a que les acompañen durante el eclipse mientras explican la ciencia detrás de todo lo que sucede en pantalla. En esta categoría encontramos canales como Control de Misión en Twitch, que contará con la colaboración de nombres como La Gata de Schrödinger, Javier Santaolalla o Doctor Fisión.

En Youtube encontramos dos opciones interesantes, por un lado, el canal de QuantumFracture, donde el divulgador Jose Luis Crespo irá narrando el eclipse que podremos ver a través de un telescopio profesional que se intercalará con la conexión con un astrofísico subido a un avión durante el momento de la ocultación. La otra opción es seguir la señal de la Agencia Espacial Europea en Youtube, que emitirá el momento desde el Observatorio Astrofísico de Javalambre, en Aragón, en un directo presentado por la divulgadora y científica galardonada, Maggie Aderin.

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