La previsión del tiempo de MeteoGalicia a un día del eclipse: las nubes levantan dudas sobre la visibilidad en la costa

Queda un día para el eclipse total de Sol y Galicia ya mira al cielo en busca de alguna nube sospechosa. A estas alturas todo el mundo tiene su plan y lo único que puede hacer peligrar el momento más esperado del verano es el clima.

Este martes, MeteoGalicia avanza su previsión para mañana, miércoles 12 de agosto y se reafirma en las zonas de la comunidad que podrán presentar más dificultades para seguir el eclipse.

A esta hora y con las previsiones en la mano, es el momento de ajustar tu plan para mañana y afinar los últimos detalles para disfrutar del eclipse en el lugar perfecto.

El tiempo en Galicia para mañana miércoles, día del eclipse total

La previsión de MeteoGalicia revisa su previsión de una situación intermedia para toda la comunidad y apunta a una mayor influencia de las altas presiones situadas sobre Centro Europa, lo que se suma al efecto de una masa de aire muy cálido sobre la vertical de la comunidad.

Esta situación provocará nubes bajas durante las primeras horas del día en el tercio norte, nieblas en el interior y brumas en las Rías Baixas.

A medida que avance el día los cielos se irán despejando en toda Galicia y, como apunta el servicio meteorológico, a media tarde pueden volver las nubes bajas en el norte.

Ante esa situación, MeteoGalicia apunta a que las comarcas donde puede haber mayor riesgo de nubosidad durante la hora del eclipse serían Terra de Soneira, Bergantiños, A Coruña, Ortegal y A Mariña de Lugo; con nubes que irán cubriendo el cielo de norte a sur.

En cuanto a las temperaturas, estas presentarán un ligero ascenso respecto a este lunes, llegando a los 28 °C en Vigo, los 25 °C en A Coruña o unos tórridos 38 °C en Ourense.

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Para seguir la última hora del tiempo durante el eclipse puedes consultar la web de MeteoGalicia en el apartado Eclipse Galicia y comprobar la situación de tu zona en el mapa.