Escuchar búhos, afectar a las migraciones y participar en un estudio científico: todo lo que puede pasar con las aves en Galicia durante el eclipse

Quedan poco más de 24 horas para el momento más esperado y anunciado del año: el eclipse total de Sol en la Península. Galicia, como uno de los lugares privilegiados para observarlo, prepara dispositivos de seguridad, eventos multitudinarios para disfrutarlo en comunidad y recalca las pautas para poder vivir el fenómeno de forma segura.

A estas alturas y con un ojo puesto en el clima, cada gallego tiene su plan sobre qué hacer mañana y ya se ha convertido en todo un estudioso de los eclipses. Pero como el saber no ocupa lugar y lo que sucederá mañana no volverá a vivirse por aquí hasta el año 2180, distintas organizaciones nos invitan a fijarnos en las cosas sorprendentes que suceden más allá del Sol.

Para ahondar más en este espectáculo natural y su valor científico, la ONG SEO BirdLife nos invita a, sin apartar la vista del cielo, fijarnos en cómo cambia el comportamiento de las aves durante el eclipse total en Galicia.

Búhos en pleno día y una ligera afectación a las migraciones

«Tras analizar el eclipse total del 2024 que tuvo lugar en Norteamérica, los científicos documentaron cómo las aves cambiaron el comportamiento, muchas especies dejaron de cantar y adoptaron comportamientos propios del anochecer», apunta la organización.

Aunque la intensidad de estos comportamiento varía en función de la especie y el hábitat, la sociedad ornitológica asegura que muchos de estos cambios como pájaros que reducen su actividad o se preparan para el descanso serán visibles en nuestra comunidad. Según explican, el eclipse provoca en un espacio de tiempo muy corto tres cambios ambientales clave para estas respuestas: «la reducción de la luz, el descenso de la temperatura y la alteración temporal de los ritmos circadianos». Entre los fenómenos más evidentes y curiosos que podemos captar sin apartar la vista del eclipse está lo que podemos escuchar.

El oscurecimiento del cielo puede llevar a «la interrupción de su (las aves) actividad vocal» y, en el momento en el que el Sol vuelva a iluminar, estas «pueden interpretar que comienza un nuevo amanecer, retomando su característico coro del amanecer». A su vez, el momento de la ocultación total puede provocar que aves nocturnas como búhos y lechuzas comiencen a vocalizar; creando un ambiente —todavía más— mágico durante el eclipse.

Al producirse en agosto, este fenómeno astronómico coincide con el momento de la migración de muchas especies de aves. Desde SEO BirdfLife apuntan que «hasta la fecha no existen estudios científicos que demuestren cambios en la dirección o duración de la migración atribuibles a un eclipse», pero sí destacan que estos cambios ambientales pueden tener un impacto en los individuos que se estén desplazando durante la totalidad.

Colaboración ciudadana con la ciencia durante el eclipse

La situación privilegiada de España para el trío de eclipses que arranca mañana y que continúa con el de Sol total del 2027 y el anular de 2028 ha provocado que proliferen los estudios científicos en distintas partes del país.

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Una de las iniciativas más interesantes es la propuesta por el Museo Nacional de Ciencias Naturales y la Universidad de Sevilla en lo que han dado a llamar como «Ecoeclipse». A través de este enlace, el museo invita a ciudadanos de todo el país a captar cómo afectan los eclipses solares al comportamiento acústico y los paisajes sonoros de aves y murciélagos. Si quieres participar, basta con que grabes el sonido de tu entorno en los días previos y posteriores al eclipse y lo envíes siguiendo las indicaciones del mencionado enlace.