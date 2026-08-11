Eclipse de Sol en Vigo y Galicia | Consejos, horarios y dónde ver el eclipse solar del 12 de agosto

Galicia se prepara para vivir una cita histórica con el eclipse solar total del miércoles 12 de agosto de 2026, el primero visible desde la Península Ibérica en más de un siglo. El fenómeno comenzará en torno a las 19:30 horas, alcanzará su fase máxima alrededor de las 20:28-20:30 y finalizará cerca de las 21:20, ya con el Sol bajo sobre el horizonte. En Vigo no será total, pero sí prácticamente completo: la Luna llegará a cubrir alrededor del 99% del disco solar.

Este minuto a minuto reunirá toda la información relacionada con el eclipse en Vigo y Galicia hasta la fecha clave: horarios por municipios, mapas de visibilidad, mejores puntos para verlo, previsión meteorológica, actividades organizadas, recomendaciones de seguridad, cortes de tráfico, dispositivos especiales y consejos para quienes se desplacen por la comunidad.

Mientras tanto, el eclipse ya se nota en la agenda gallega. Zonas dentro de la franja de totalidad, como A Coruña y otros puntos del norte de Galicia, preparan actos especiales y registran un fuerte interés turístico, con alojamientos muy demandados para esos días. En Vigo, aunque el eclipse será parcial, el 99% de ocultación promete convertir la tarde del 12 de agosto en un momento excepcional para vecinos, visitantes y aficionados a la astronomía.

Dónde (y dónde no) ver el eclipse de este miércoles cerca de Vigo A solo dos días para el eclipse total de sol que paralizará Galicia y tras meses de leer noticias sobre la materia, recomendaciones y la labor divulgativa de distintas instituciones; cada gallego se ha convertido en un estudioso del fenómeno y ya ha pergeñado su plan para este esperado 12 de agosto. Este plan adquiere especial relevancia si tu municipio no ha sido agraciado con la suerte de estar en la franja de totalidad del eclipse. Es el caso de Vigo, desde donde la luna solo alcanzará a cubrir el 99% del astro rey. Ese uno por ciento es relevante, como señala Igor Piñeiro, presidente de la Asociación Astronómica Sirio: «La diferencia entre el 99% y la totalidad es muchísima». No todo está perdido para quienes viven en la ciudad olívica. Gracias a los datos del Portal Eclipse de la Xunta de Galicia podemos encontrar diez municipios a hora y media de Vigo desde los que disfrutar del eclipse total. La lista completa, aquí

Personas viendo un eclipse anterior en la zona de Vilagarcía. / Noe Parga O Salnés y Ullán se preparan para el eclipse: cortes de tráfico, transporte gratis y «prohibidas» las colillas La expectación es máxima por el eclipse y aunque en O Salnés y el Ullán será parcial, la mayoría de Concellos esperan mañana una importante movilización y han diseñado planes especiales con medidas como restricciones de tráfico, transporte gratuito y refuerzos de seguridad junto a otras administraciones, además de emitir recomendaciones para la salud de los observadores y de la naturaleza, pues hay riesgo extremo y las afluencias masivas pueden dejar colillas y basura, como latas y vidrio, que origen incendios. Toda la información, aquí

Los concellos de Pontevedra se vuelcan con el eclipse El eclipse solar del próximo miércoles, 12 de agosto, ya empieza a hacerse notar en distintos puntos de la provincia de Pontevedra. Varios concellos han preparado actividades, repartos de gafas y puntos concretos de observación para que vecinos y visitantes puedan disfrutar del fenómeno con seguridad. Desde una quedada en el monte Castrove hasta una jornada astronómica en Castrolandín, pasando por diferentes miradores y espacios costeros, las propuestas serán variadas. En Pontevedra ciudad no habrá un punto de observación organizado como tal. Sin embargo, Igor Piñeiro, presidente de la Asociación Astronómica Sirio de Pontevedra y director del Observatorio Astronómico de Cotobade, señala As Corbaceiras como una alternativa para quienes no puedan desplazarse. Eso sí, recomienda, siempre que sea posible, acudir a alguno de los lugares desde los que el eclipse pueda contemplarse en su totalidad. Más información, aquí

El entorno donde se podrán estacionar los vehículos este miércoles en la Caracola de Cabo Home. / Gonzalo Núñez Cangas acota la Caracola y Moaña refuerza la vigilancia por el eclipse O Morrazo se prepara para el eclipse solar de este miércoles con los servicios de emergencia de Cangas, Moaña y Bueu pendientes del fenómeno y ultimando sus dispositivos ante la esperada afluencia de público en zonas como Donón, Monte Faro y Cabo Udra. Cangas realizará un plan de contingencia, con la Policía Local y la Guardia Civil como encargados de gestionar el acceso a la Caracola de Cabo Home, que contará con una limitación de aforo. De este modo, se controlará la entrada de vehículos para facilitar la movilización de las personas y servicios de emergencia. La información completa, aquí

Vigo. Día de calor, día de playa en Samil / Jose Lores / FDV Así va a estar el cielo en Vigo el día del eclipse: será un tiempo que dure días Una previsión meteorológica empieza a ser fiable a tres días vista. Aunque con anterioridad se hiciesen mediciones, un pequeño movimiento puede cambiar todos los cálculos. Con todo, Vigo va a librarse de cualquier hándicap atmosférico que pudiese impedir disfrutar del fenómeno. Durante la hora en la que tendrá lugar el eclipse, entre las 7.30 y las 8.30-8.45 horas, se espera cielo despejado. La situación será similar en Pontevedra y, en general, en las Rías Baixas. Según Meteogalicia vamos a toparnos con un escenario plenamente anticiclónico, con viento del nordeste y temperaturas elevadas. En la ciudad olívica se podría alcanzar una máxima de entre 28 y 31 grados durante la jornada, una situación de estabilidad que se prolongará durante varios días. No se esperan precipitaciones en las próximas semanas, solo una subida progresiva del mercurio. La previsión completa aquí

El Alto da Madanela, en Carbia. / Cedida Cruces congregará a medio millar de personas en el Alto da Madanela para ver el eclipse Vila de Cruces estima que el Alto da Madanela, el punto habilitado para visionar el eclipse total de sol de este miércoles, reunirá a medio millar de personas. Los aparcamientos estarán abiertos de 17.00 a 10.00 horas, de forma exclusiva para los vehículos que formalizaron su inscripción días atrás. Las personas que no se hayan inscrito pueden acudir a este enclave y tendrán otra zona de aparcamiento, con un número indeterminado de plazas, pero no podrán subir hasta las 18.00 horas. El Concello indica que una vez que se complete el aforo de estas zonas de estacionamiento, quedarán cerradas. El astrónomo Eduardo Ojero realizará una explicación previa al comienzo del eclipse. El Alto da Madanela ofrecerá una oscuridad total durante 20 segundos, entorno a las 20.30 horas. Ojero insiste en la necesidad de emplear gafas homologadas y extremar las precauciones con los niños y niñas. Apunta que hay que colocarse las gafas mirando al suelo. Este astrónomo vallisoletano afincado en Piloño también guiará el miércoles desde las 23.00 horas el visionado de las Perseidas, ya desde el antiguo campo de fútbol de la parroquia de Piloño.

Patricia Casteleiro Los hoteles de Vigo cuelgan el cartel de «completo» para el día del eclipse Las conversaciones banales que surgen en ascensores y otros espacios de espera se centran estos días en un tópico único. El mal tiempo o el calor quedan momentáneamente descatalogados, para dar paso a las charlas sobre el eclipse. Y es que apenas quedan 48 horas para que ocurra este fenómeno único. Galicia es un enclave óptimo para poder verlo, aunque en el caso de Vigo ocurrirá al 99%. Eso sí, la previsión meteorológica jugará a nuestro favor, no como en otras zonas como A Mariña lucense, donde se prevé que el cielo esté encapotado. Aprovechando el momento y las previsibles buenas temperaturas, muchos reservaron la fecha y optaron por la ciudad olívica. Ahora, encontrar alojamiento es misión imposible. Según la plataforma Booking, el 96% de las plazas ya están ocupadas. Las opciones que quedan, para una familia de cuatro personas, no bajan en ningún caso de los 200 euros por noche. Las más costosas superan los 600 euros y hay varios barcos «hotel» que cobran hasta 1.300 euros por 24 horas, según lo lujoso que sean sus camarotes. Más información, aquí

Ordenan la retirada de seis modelos de gafas para el eclipse por "irregularidades" en los filtros y "riesgo de lesiones oculares" La gran inspección de mercado para poner a prueba la seguridad de las gafas de protección para ver el eclipse ha concluído afirmando que, a grandes rasgos, la gran mayoría de productos comercializados en España cumplen con los requisitos de seguridad. Pero según ha trascendido este lunes, los análisis han detectado la presencia de gafas que utilizan filtros más oscuros de la cuenta y que, en la práctica, podrían provocar que las personas tiendan a "desplazar" la lente en busca de una visión óptima y que, por culpa de ello, acaben exponiéndose involuntariamente a la radiación directa. Ante este escenario, las autoridades han ordenado la retirada de hasta seis modelos distintos. Según afirma Facua, "se trata de productos de las marcas Lionstar, ECP Eye Care Proffesional, Pelispan, Homanaje, Orro y Opticalia cuyas irregularidades han sido detectadas por las administraciones de consumo de la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Galicia, La Rioja y Aragón". Más información, aquí

El eclipse total de Sol que oscurecerá España el 12 de agosto: hora, mapa y mejores lugares para verlo Sara Fernández García / PI STUDIO