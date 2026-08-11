Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El tiempo para el eclipseSAIC GaliciaDel Cunqueiro a LondresTerremoto en ColombiaReflote «Pepe Barreiro»Regreso Borja Iglesias
instagramlinkedin

En Directo

En directo

Eclipse de Sol en Vigo y Galicia | Consejos, horarios y dónde ver el eclipse solar del 12 de agosto

Sigue, minuto a minuto, toda la información relacionada con el evento astronómico del miércoles 12 de agosto

La previsión meteorológica, los consejos de los expertos y las horas clave para seguir el eclipse

Benito Fuentes, meteorólogo: “No podremos saber si las nubes arruinarán el eclipse del 12 de agosto hasta 3 o 4 días antes”

Benito Fuentes, meteorólogo: “No podremos saber si las nubes arruinarán el eclipse del 12 de agosto hasta 3 o 4 días antes”

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. V.

Vigo

Galicia se prepara para vivir una cita histórica con el eclipse solar total del miércoles 12 de agosto de 2026, el primero visible desde la Península Ibérica en más de un siglo. El fenómeno comenzará en torno a las 19:30 horas, alcanzará su fase máxima alrededor de las 20:28-20:30 y finalizará cerca de las 21:20, ya con el Sol bajo sobre el horizonte. En Vigo no será total, pero sí prácticamente completo: la Luna llegará a cubrir alrededor del 99% del disco solar.

Este minuto a minuto reunirá toda la información relacionada con el eclipse en Vigo y Galicia hasta la fecha clave: horarios por municipios, mapas de visibilidad, mejores puntos para verlo, previsión meteorológica, actividades organizadas, recomendaciones de seguridad, cortes de tráfico, dispositivos especiales y consejos para quienes se desplacen por la comunidad.

Noticias relacionadas y más

Mientras tanto, el eclipse ya se nota en la agenda gallega. Zonas dentro de la franja de totalidad, como A Coruña y otros puntos del norte de Galicia, preparan actos especiales y registran un fuerte interés turístico, con alojamientos muy demandados para esos días. En Vigo, aunque el eclipse será parcial, el 99% de ocultación promete convertir la tarde del 12 de agosto en un momento excepcional para vecinos, visitantes y aficionados a la astronomía.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dónde (y dónde no) ver el eclipse de este miércoles cerca de Vigo
  2. El cultivo de la cebada se extiende por Galicia: Hijos de Rivera se alía con 27 agricultores de A Limia y alcanza las 850 hectáreas
  3. Cada año 200 profesores piden compaginar la docencia con otro puesto de trabajo
  4. Denuncian a la protectora Os palleiros de Pontevedra por la desaparición y acogida posterior de una perra en Poio
  5. El Casino de Pontevedra mantiene la tradición: 22 chicas, «presentadas en sociedad»
  6. Dos policías nacionales salvan a una mujer que se quedó inconsciente al atragantarse en un bar de Vigo
  7. «Montando guardia» ante el escenario de D.Valentino en Pontevedra: «Yo llevo aquí desde las nueve»
  8. Ya son tres los buques chinos multados por pesca ilegal en aguas de Argentina: 2,6 millones a pagar y un cuarto barco pendiente de sanción

El centro de salud "Virxe Peregrina" de Pontevedra, en un plan piloto para crear espacios individualizados de atención

El centro de salud "Virxe Peregrina" de Pontevedra, en un plan piloto para crear espacios individualizados de atención

Escuchar búhos, afectar a las migraciones y participar en un estudio científico: todo lo que puede pasar con las aves en Galicia durante el eclipse

Escuchar búhos, afectar a las migraciones y participar en un estudio científico: todo lo que puede pasar con las aves en Galicia durante el eclipse

Detenidos los padres de una bebé de tres meses fallecida en Zamora al no certificarse su muerte natural

Detenidos los padres de una bebé de tres meses fallecida en Zamora al no certificarse su muerte natural

Más de 230 denuncias por alcohol en la LXXIV Festa do Albariño de Cambados

Más de 230 denuncias por alcohol en la LXXIV Festa do Albariño de Cambados

Perseidas 2026 en España: cuándo y cómo se podrá ver la lluvia de estrellas que llegará después del eclipse solar del 12 de agosto

Perseidas 2026 en España: cuándo y cómo se podrá ver la lluvia de estrellas que llegará después del eclipse solar del 12 de agosto

Turquía aprueba una ley de amnistía histórica para el PKK, en el primer paso legal en el proceso de paz con la guerrilla

Turquía aprueba una ley de amnistía histórica para el PKK, en el primer paso legal en el proceso de paz con la guerrilla

Condenan a muerte en rebeldía al exdictador sirio Bachar al Asad

Condenan a muerte en rebeldía al exdictador sirio Bachar al Asad

Aplacados los dos incendios de Rodeiro: extinguido el de Arnego, tras arrasar 26 hectáreas, y controlado el de Carboentes, tras quemar 20

Aplacados los dos incendios de Rodeiro: extinguido el de Arnego, tras arrasar 26 hectáreas, y controlado el de Carboentes, tras quemar 20
Tracking Pixel Contents