Después del eclipse total, Galicia ya mira al de 2027: el sur de la comunidad será el mejor lugar para verlo

Galicia vivirá este miércoles, 12 de agosto, uno de esos acontecimientos que difícilmente se repiten en una vida. El primer eclipse total de Sol visible desde la Península Ibérica en más de un siglo atravesará España y permitirá que una parte de la comunidad gallega llegue a ver cómo la Luna oculta completamente el disco solar. Pero quienes se queden con ganas de más no tendrán que esperar demasiado. En menos de doce meses habrá otra cita con el cielo.

El 2 de agosto de 2027, apenas 355 días después, otro eclipse total de Sol cruzará España. Galicia volverá a disfrutar del fenómeno, aunque esta vez la situación será prácticamente la contraria: ningún rincón de la comunidad entrará en la franja de totalidad y todos los gallegos lo observarán como un eclipse parcial.

A cambio, habrá una importante ventaja respecto al de este miércoles. El de 2027 tendrá lugar por la mañana, alrededor de las 10.50 horas, con el Sol mucho más elevado sobre el horizonte. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) destaca precisamente que esa mayor altura facilitará considerablemente la observación. Este miércoles ocurrirá justo lo contrario: la fase decisiva llegará al atardecer, cuando el Sol estará ya muy bajo y será imprescindible buscar un horizonte occidental completamente despejado.

Son dos eclipses separados por menos de un año, pero con una geografía completamente distinta.

Mañana, Galicia estará en primera línea

El eclipse del 12 de agosto de 2026 es excepcional para el noroeste de España. La franja de totalidad entra en la Península precisamente por Galicia antes de continuar hacia Asturias y atravesar el territorio español en dirección sureste. A Coruña es una de las capitales españolas por las que pasa esa banda de totalidad.

Eso significa que en parte de Galicia no se verá simplemente cómo la Luna da un enorme “mordisco” al Sol. Durante unos instantes el disco solar quedará completamente cubierto y llegará la oscuridad propia de la totalidad.

Fuera de esa franja, el eclipse será parcial. La situación cambia, por tanto, según el punto de Galicia desde el que se observe: el norte y nordeste de la comunidad parten con ventaja frente al sur gallego para el eclipse de mañana.

El gran inconveniente será la hora. España se encuentra cerca del final de la trayectoria mundial del eclipse y la totalidad llegará con el Sol aproximándose a la puesta. El IGN advierte de que será necesario disponer de una buena visibilidad hacia el oeste porque el astro estará muy próximo al horizonte.

De hecho, esa combinación convierte el lugar elegido en un factor decisivo: una montaña, un edificio, un bosque o cualquier obstáculo hacia poniente puede impedir contemplar los momentos más esperados aunque el cielo esté despejado.

En 2027 el mapa se dará la vuelta

El escenario cambiará por completo el 2 de agosto de 2027. La banda en la que la Luna llegará a cubrir totalmente el Sol quedará muy lejos de Galicia y cruzará el extremo sur de España. Atravesará el Estrecho de Gibraltar e incluirá Ceuta y Melilla, casi toda la provincia de Cádiz, parte de Málaga y las zonas más meridionales de Granada y Almería.

Galicia quedará al norte de esa franja y verá el eclipse únicamente como parcial. Pero dentro de la comunidad también habrá diferencias: cuanto más al sur se encuentre el observador, más cerca estará de la trayectoria de la totalidad y mayor será la porción de Sol ocultada.

Por eso, el mapa del IGN sitúa las condiciones más favorables de Galicia en el sur de Ourense y el sur de Pontevedra, especialmente en las zonas próximas a Portugal. El entorno del Baixo Miño, con municipios como Tui, Tomiño, O Rosal o A Guarda, y el extremo meridional ourensano estarán entre las áreas gallegas mejor posicionadas.

Vigo también estará entre las zonas más favorecidas de la comunidad, mientras que el grado de ocultación irá disminuyendo progresivamente hacia el norte. A Coruña y el norte de Lugo, privilegiados para el eclipse de 2026, estarán en 2027 más alejados de la franja de totalidad.

Será, en cierta medida, el eclipse de mañana visto al revés: en 2026 el norte gallego tiene ventaja; en 2027 la tendrá el sur.

Menos espectacular, pero mucho más fácil de observar

Que el eclipse de 2027 sea parcial en Galicia no significa que pase desapercibido. La Luna llegará a cubrir una parte muy importante del disco solar y el fenómeno será claramente perceptible siempre que las condiciones meteorológicas acompañen.

Además, su horario jugará a favor de los observadores gallegos.

El eclipse se producirá durante la mañana y alcanzará su máximo en España aproximadamente a las 10.50 horas. A esa hora el Sol estará ya a una altura considerable. No habrá que buscar una playa orientada exactamente al oeste ni un monte libre de obstáculos para evitar que el astro desaparezca antes de tiempo tras el horizonte. El IGN subraya que la elevación solar hará mucho más sencilla su observación.

Esa será probablemente la principal ventaja de 2027 frente a 2026: será menos excepcional desde Galicia, pero mucho más cómodo de contemplar.

Andalucía vivirá en 2027 lo que Galicia tendrá mañana

También habrá un relevo geográfico dentro de España. Si este miércoles Galicia se encuentra entre los territorios privilegiados por el paso de la franja de totalidad, en 2027 ese protagonismo se desplazará al extremo sur peninsular.

Y el eclipse será extraordinario allí por otro motivo: la duración de la totalidad será considerablemente mayor. El IGN calcula que en Ceuta podrá alcanzar los 4 minutos y 48 segundos, frente a la breve totalidad que se vivirá en España este miércoles con el Sol ya descendiendo hacia el horizonte.

Para contemplar el eclipse de 2027 en todo su esplendor, por tanto, habrá que viajar a Andalucía, Ceuta o Melilla. Para los gallegos que permanezcan en casa, el espectáculo será parcial pero muy notable.

Dos eclipses, dos Galicias diferentes

La comparación entre ambos fenómenos deja así dos fotografías casi opuestas.

El 12 de agosto de 2026, la franja de totalidad atraviesa el noroeste peninsular y coloca una parte de Galicia en el corazón del fenómeno. Ocurrirá al atardecer y con el Sol extremadamente bajo.

El 2 de agosto de 2027, Galicia quedará completamente fuera de la totalidad, pero podrá contemplar un importante eclipse parcial en unas condiciones de observación mucho más sencillas: en plena mañana y con el Sol alto. Y esta vez serán el sur de Ourense, el Baixo Miño y el área de Vigo los territorios gallegos mejor situados.

La sucesión tampoco terminará ahí. Los eclipses de 2026 y 2027 forman parte de lo que los astrónomos denominan la tríada de eclipses ibéricos. El tercero llegará el 26 de enero de 2028, aunque en aquella ocasión será un eclipse anular. Después de esta extraordinaria concentración de fenómenos, España no volverá a contemplar un eclipse total de Sol hasta 2053.

Y, como ocurrirá este miércoles, en 2027 seguirá siendo imprescindible utilizar protección adecuada. Al tratarse de un eclipse parcial en toda Galicia, en ningún momento será seguro mirar directamente al Sol sin filtros homologados, incluso cuando la mayor parte de su superficie esté escondida tras la Luna.