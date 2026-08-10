VIPs, puros y un coso a rebosar

En los aledaños de San Roque la tarde olía ayer a puro y a la efervescencia de una multitud inmune al cansancio. Era la segunda y última cita taurina de La Peregrina, esa jornada donde Pontevedra se vuelca hacia el coso para despedir la fiesta hasta el próximo agosto. Frente a la escasez de caras conocidas del sábado, ayer el tendido reclamó su cuota de protagonismo. Destacó Tana Rivera, hija de Eugenia Martínez de Irujo y Fran Rivera, que siguió atenta la lidia de su pareja, el peruano Roca Rey, desde una contrabarrera. A escasos metros, dos veteranos de la plaza: el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a los que acompañaron la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, y el líder provincial del PP, Luis López.

Tana Rivera, hija de Eugenia Martínez de Irujo y novia de Roca Rey. / Gustavo Santos

Marcos Alonso, jugador del Celta, fue otro de los que no quiso perderse el cartel estrella, junto con el exalcalde de A Coruña y exembajador de España ante el Vaticano, Francisco Vázquez.

Rueda, Ana Pastor y Rajoy no se perdieron el festejo de ayer. | GUSTAVO SANTOS

Horas antes de que ocupasen sus asientos, las manos curtidas de los operarios borraban los rastros de la primera de feria a golpe de rastrillo, preparando el coso para un vendaval humano inevitable. El 5% del aforo reservado por reglamento para la taquilla del día voló en apenas dos horas. Desde el mediodía, el cartel de «No hay billetes» colgaba sin piedad. Fuera, resignación pura; dentro, la imposibilidad física de que cupiera un solo alfiler más.

El color y el pulso de nuevo lo marcaban ellos: los peñistas. Más de medio centenar de agrupaciones tomaron la plaza demostrando que la afición en la Boa Vila tiene el relevo generacional más que garantizado. La Casa Lozano, empresa gestora del coso, no ocultaba su satisfacción ante una evidencia innegable. Este año, el tendido ha respirado juventud, con hasta catorce nuevas peñas integradas en la Coordinadora de Peñas Taurina, inyectando sangre nueva, cánticos y un ambiente incombustible.

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No hubo noche larga que pudiera con ellos. Daba igual que muchos de estos jóvenes hubieran cerrado la madrugada del domingo exprimiendo las calles del centro histórico. Ayer tocaba cumplir a rajatabla con la liturgia: los reencuentros de rigor, los almuerzos copiosos que se alargan hasta empalmar con los aledaños de la plaza, y los uniformes de combate «planchados» (es un escribir) para la ocasión. Mares de camisetas idénticas y pañuelos anudados al cuello inundaron los tendidos. Con las neveras a cuestas y la voz intacta, las peñas aguantaron el tirón, dispuestas a exprimir, hasta el último arrastre, el cierre de una feria que ha vuelto a demostrar su músculo.