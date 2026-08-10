Dónde (y dónde no) ver el eclipse de este miércoles cerca de Vigo

A solo dos días para el eclipse total de sol que paralizará Galicia y tras meses de leer noticias sobre la materia, recomendaciones y la labor divulgativa de distintas instituciones; cada gallego se ha convertido en un estudioso del fenómeno y ya ha pergeñado su plan para este esperado 12 de agosto.

Este plan adquiere especial relevancia si tu municipio no ha sido agraciado con la suerte de estar en la franja de totalidad del eclipse. Es el caso de Vigo, desde donde la luna solo alcanzará a cubrir el 99% del astro rey. Ese uno por ciento es relevante, como señala Igor Piñeiro, presidente de la Asociación Astronómica Sirio: «La diferencia entre el 99% y la totalidad es muchísima».

No todo está perdido para quienes viven en la ciudad olívica. Gracias a los datos del Portal Eclipse de la Xunta de Galicia podemos encontrar diez municipios a hora y media de Vigo desde los que disfrutar del eclipse total.

Aunque existen otros municipios más cercanos para ver cómo la luna tapa el sol en su totalidad, en estos diez municipios podrás disfrutar del espectáculo astronómico durante al menos un minuto sin tener que hacer más de una hora y media de coche.

Dentro de la provincia de Pontevedra encontramos tan solo 3 municipios en los que poder disfrutar del eclipse de forma total: Agolada, Rodeiro y Vila de Cruces. En este último, siendo el más cercano —una hora y 25 minutos de trayecto—, solo viviríamos ese momento en el que el sol se apaga durante 20 segundos.

Con estos parámetros, la lista de municipios a los que podemos llegar desde Vigo queda así:

Boimorto : a una hora y 25 minutos de Vigo. Duración del eclipse: 60 segundos.

: a una hora y 25 minutos de Vigo. Duración del eclipse: 60 segundos. Mesía : a una hora y 21 minutos de Vigo. Duración del eclipse: 60 segundos.

: a una hora y 21 minutos de Vigo. Duración del eclipse: 60 segundos. Vilasantar : a una hora y 35 minutos de Vigo. Duración del eclipse: 1 minuto y 6 segundos.

: a una hora y 35 minutos de Vigo. Duración del eclipse: 1 minuto y 6 segundos. Carral : a una hora y 31 minutos de Vigo. Duración del eclipse: 1 minuto y 7 segundos.

: a una hora y 31 minutos de Vigo. Duración del eclipse: 1 minuto y 7 segundos. Abegondo : a una hora y 33 minutos de Vigo. Duración del eclipse: 1 minuto y 10 segundos.

: a una hora y 33 minutos de Vigo. Duración del eclipse: 1 minuto y 10 segundos. Cambre : a una hora y 30 minutos de Vigo. Duración del eclipse: 1 minuto y 12 segundos.

: a una hora y 30 minutos de Vigo. Duración del eclipse: 1 minuto y 12 segundos. Oza-Cesuras : a una hora y 32 minutos de Vigo. Duración del eclipse: 1 minuto y 14 segundos.

: a una hora y 32 minutos de Vigo. Duración del eclipse: 1 minuto y 14 segundos. Curtis : a una hora y 32 minutos de Vigo. Duración del eclipse: 1 minuto y 15 segundos.

: a una hora y 32 minutos de Vigo. Duración del eclipse: 1 minuto y 15 segundos. Coirós : a una hora y 32 minutos de Vigo. Duración del eclipse: 1 minuto y 18 segundos.

: a una hora y 32 minutos de Vigo. Duración del eclipse: 1 minuto y 18 segundos. Bergondo: a una hora y 30 minutos de Vigo. Duración del eclipse: 1 minuto y 19 segundos.

Estas diez ubicaciones, todas en la provincia de A Coruña, tendrán el punto máximo del eclipse a las 20.28 horas. Pero esto no significa que todo el proceso se complete en un minuto. La luna y el sol empezarán a cruzar sus trayectorias desde las 19.31 horas y no se separarán del todo hasta las 21.22 horas.

29 sitios en Galicia desde los que no se puede seguir el eclipse

Vigo resta un mirador para quienes se queden en la ciudad siguiendo el eclipse solar de este miércoles. El Gobierno publicaba hace unas semanas un listado con 29 puntos de exclusión en Galicia establecidos por el dispositivo de seguridad del eclipse. Se trata de zonas que no cumplen requisitos de seguridad, movilidad y accesos, entre otras cuestiones, y es la Xunta la que remite a la Delegación del Gobierno la información, tras recibirla de los ayuntamientos.

Este listado descarta el popular Monte da Guía en Vigo como mirador para disfrutar del fenómeno astronómico, pero no es el único lugar emblemático que se queda fuera. La Torre de Hércules en A Coruña, Monte Pindo en Carnota, Fuciño do Porco en O Vicedo o la Fervenza do Toxa en Silleda son algunos de los 29 lugares en los que no se permitirá reuniones durante esa jornada.

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Por provincias, la prohibición afecta a ocho lugares en A Coruña, 17 en Lugo, uno en Ourense y tres en Pontevedra. Puedes consultar el listado completo en esta noticia.