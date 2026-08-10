Savia nueva en San Roque: Marco Pérez se encumbra en su estreno

Lleno total en los tendidos, cartel de lujo en el albero y grandes faenas, con el debutante Marco Pérez y el peruano Roca Rey saliendo a hombros del coso pontevedrés. Final grandioso para la feria de la Peregrina de 2026.

Alejandro Talavante torea de rodillas a uno de sus astados. | GUSTAVO SANTOS

Preciosa coincidencia la que se dio en la tarde de ayer en el coso de San Roque. El incremento de peñas taurinas que aseguran el porvenir de la fiesta y la irrupción sorprendente de un joven diestro de 19 años que ha impactado en la afición de Pontevedra.

El joven Marco Pérez se presentaba en la ciudad tras una temporada muy prometedora y entendió perfectamente a sus dos enemigos de la tarde. Los de Victoriano del Río, ‘Soleares’ y ‘Esperón’ salieron desorejados total y parcialmente del albero pontevedrés

Pero antes de la amputación de los astados, un equilibrio en la lidia acompañada de valor, conocimiento y temple. Mucho temple el del joven diestro salmantino. Tanto que pese a la presión del público a la hora de matar a su primero se tomó el tiempo necesario para cuadrarlo y rematarlo de forma fulminante.

Hemos visto cosas en Marco Pérez de torero conocedor de la profesión, como citar y envolver a su enemigo acompañado de arte, mucho arte en su estética y eficacia. Sin duda llega savia nueva y muy fuerte a la fiesta del toreo.

Marco Pérez revolucionó al público con su temple y valor. | GUSTAVO SANTOS

Roca Rey, ya con experiencia triunfal en Pontevedra, no defraudó a sus seguidores. Al contrario, emociono y alteró su tensión con una primera faena llena de lo que es el toreo del peruano. Con su forma de entender la lidia que convence a los suyos cortó dos orejas al primero de su lote, de nombre ‘Jabaleño’, fibroso y bravo. La petición fue unánime pese a que algunos de los presentes esta forma de entender el toreo no llena sus expectativas.

En su segundo astado, ‘Desgarbado’, continuó su forma de entender a su enemigo logrando gran conexión con el toro y los tendidos pero el fallo con la espada, un lamentable pinchazo, no permitió el premio.

Por su parte, Alejandro Talavante se fue de vacío. Siempre ofrece algo que recordar con sus faenas en Pontevedra. De la de ayer nos quedará en la retina la estocada y muerte del bravo ‘Casero’, que fue premiada con una oreja.

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Por último cabe destacar la presencia y comportamiento de los astados de Victorianos del Río, bravos, humillando ante la tela y respondiendo siempre en la suerte de varas con aplausos al trabajo conjunto de los toreros a caballo. En definitiva una excelente corrida que cierra el ciclo de este año.