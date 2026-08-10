¿Qué hacemos con las gafas homologadas después del eclipse? Reciclaje, reutilización y cómo guardarlas

En las últimas semanas, se diría que hace falta haber hecho un esfuerzo consciente para no tener a estas alturas un par de gafas homologadas con el ISO 12312-2 para seguir el eclipse de este miércoles 12 de agosto.

Se han repetido hasta la saciedad —aunque siendo justos nunca es suficiente— las recomendaciones que debemos seguir para disfrutar del eclipse total de Sol de forma segura. Sin embargo, ¿qué pasa después con estas gafas homologadas?

Aunque muchas personas piensan en conservarlas como recuerdo o guardarlas para volver a utilizarlas en el eclipse total que se verá desde el sur de la Península el próximo año, otros no tienen muy claro qué hacer con ellas después de usarlas.

Esta situación ha llamado la atención de distintas organizaciones ecologistas que temen que sean desechadas en la naturaleza y que terminen provocando un problema ambiental.

Reutilizar, donar o reciclar

La organización sin ánimo de lucro, Ecoembes, ha lanzado una serie de recomendaciones sobre lo que podemos hacer con las gafas de protección después del eclipse total de este miércoles.

La primera de estas recomendaciones ha sido la de reutilizar las gafas si están en buen estado. Aseguran que no hay ningún motivo para deshacerse del producto si este «sigue siendo útil» y que incluso puedes «donarlas a centros educativos o asociaciones».

Como recuerdan desde la organización, las gafas homologadas pueden volver a utilizarse en próximos eclipses. En el caso de las gafas repartidas por FARO hace poco más de una semana, las especificaciones que vienen en el interior de las patillas apuntan que puedes guardarlas en un lugar seco y desecharlas «a los 10 años».

Sin ir más lejos, como parte de la tríada de eclipses en la península ibérica, la zona sur de Andalucía y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla disfrutarán del «eclipse del siglo» —se alargará hasta los seis minutos en algunas zonas— en agosto del próximo año. En este sentido, Ecoembes apunta a que no hay necesidad de «convertir en residuo» un objeto hasta que estemos seguros de que no lo volveremos a utilizar.

Si definitivamente no nos volverán a ser útiles y no encontramos a quién donárselas, el siguiente paso es reciclar. No, no basta tirarlas al contenedor del cartón. Es importante separar los materiales antes de tirarlas.

Para hacerlo basta con que distingamos los dos componentes de las gafas: la montura de cartón y el filtro. Mientras que la montura irá al contenedor azul, el de cartón y papel, el filtro debe ir al contenedor de resto.

«Nunca al amarillo»

En algunos modelos resulta imposible separar la montura del filtro y surgen dudas sobre el contenedor de destino. En estos casos, Ecoembes señala que debemos tirarla en el contenedor de resto —el gris o el verde oscuro en algunos casos—, «nunca en el amarillo».

La organización insiste en este punto y explica que el contenedor amarillo debe estar siempre reservado a botellas, latas o bricks; sin incluir otros residuos que pongan en peligro la posibilidad de darle «una segunda vida» a este tipo de desechos.

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Además, la organización aprovecha las dudas sobre el reciclaje de las gafas para destacar que este miércoles, con todos los desplazamientos que se esperan para el eclipse, «aumentan los envases de bebidas y comida para llevar y surgen dudas sobre cómo gestionarlos correctamente» e instan a «mantener los hábitos de reciclaje fuera de casa».