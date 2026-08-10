La fotografía perfecta del eclipse del 12 de agosto en Galicia: así es cómo debes configurar la cámara de tu teléfono para poder capturarlo

Dos días para que llegue el esperado eclipse total de Sol a Galicia y muchos ya ultiman los detalles para lo que se espera que sea una jornada inolvidable.

La mayoría encaramos esta semana con las recomendaciones de seguridad para seguirlo en mente y, si nos debemos desplazar para verlo, con el lugar idóneo al que acudir con la suficiente antelación ya escogido. Además, sabiendo cómo puede ser Galicia en agosto, tendremos un ojo puesto en la previsión del tiempo para el miércoles y otro en los avisos por incendios y en no cometer ninguna imprudencia para provocarlos.

Si todas estas tareas ya están tachadas en nuestra lista para el gran día, podemos empezar a pensar en cómo inmortalizar el momento para recordarlo toda la vida. Y es que en la era de las redes sociales no cabe duda de que mucha gente buscará la forma de fotografiar el eclipse. Sentimos advertir de que no será tan fácil como capturar una puesta de sol.

Cómo hacerle una foto al eclipse con el teléfono móvil

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ya ha advertido sobre las complicaciones que puede acarrear intentar sacar una fotografía del eclipse sin la preparación suficiente. «No debemos olvidar el riesgo que entraña tanto para las personas, como para los equipos fotográficos esta práctica, y por consiguiente, deben extremarse las precauciones», apuntan.

Tal y como apuntan los expertos, nuestros teléfonos pueden captar escenas en las que aparece el sol, pero la intensa radiación que se produce durante un eclipse puede dañar el sensor de la cámara.

En este sentido, si queremos garantizar nuestra seguridad y la de nuestro teléfono durante el eclipse, debemos seguir estos consejos:

Un filtro solar para la cámara

Lo ideal sería contar con un filtro solar específico para nuestro dispositivo, un accesorio que se encarga de reducir la luz que alcanza el sensor y permite que podamos ver la figura del Sol sin saturar la imagen. No es sencillo encontrar algo específico para cada teléfono, pero el IGN ofrece alternativas.

Una de estas alternativas es la lámina Mylar, una lámina de plástico metalizado que reflecta el 98% de la luz que recibe. Podemos encontrar este material en distintas tiendas online, ya que se utiliza en jardinería para reflejar la luz sobre las plantas y ayudar en su crecimiento. Para una fotografía con nuestro teléfono, debemos situarla delante del objetivo y asegurarnos de que se queda fija en todo momento.

El IGN también recomienda el filtro Ha, que es el que se utiliza en la astrofotografía para capturar la cromosfera solar y comprobar fenómenos como las fulguraciones. Este filtro ya es una compra más dirigida a profesionales y con un coste elevado si solo lo vamos a utilizar para este eclipse, pero el funcionamiento es el mismo: colocarlo delante de la cámara de nuestro iPhone o móvil Android para que la exposición prolongada al sol no queme el sensor.

Utilizar un trípode

Esta recomendación cumple una doble función: evitar movimientos que dejen la fotografía borrosa y minimizar el riesgo para nosotros durante el eclipse.

Utilizar soportes como el trípode nos permitirá mantener el encuadre durante toda la ocultación y reducir las vibraciones que puedan distorsionar la imagen. Además, nos permitirá disfrutar del eclipse sin tener que quitarnos las gafas cada vez que queramos retocar el enfoque, lo que reduce el riesgo de que levantemos la vista al sol sin protección.

La configuración de la cámara

Para poder captar bien un fenómeno tan complejo en términos de luz, necesitamos que nuestro teléfono nos permita cambiar tres elementos: el tiempo de exposición, la sensibilidad ISO y la apertura.

Estas opciones de configuración son propias de las cámaras fotográficas, pero la mayoría de teléfonos actuales permiten modificar dichos parámetros. Si entramos en el modo manual o «modo profesional», de la cámara del móvil tendremos que cambiar estos valores para conseguir un ISO bajo, una apertura cerrada y tiempo de exposición corto.

Para garantizar que funciona y valiéndonos de alguno de los filtros mencionados arriba, podemos jugar con estos parámetros hasta ver en nuestra pantalla el contorno del Sol de forma clara. Si lo que vemos es una mancha brillante y sin detalles claros, tendremos que reducir todavía más la exposición. Eso sí, ten en cuenta que, sin objetivos compatibles para tu teléfono, la imagen del Sol tenderá a verse pequeña en la mayoría de dispositivos.

Haz pruebas antes del eclipse

Asegúrate de que tienes espacio en la galería, comprueba que tu teléfono se ajusta el trípode y haz pruebas con el filtro y los ajustes de cámara. El eclipse total no durará más de un minuto en muchas zonas, por lo que el miércoles a las 20.28 horas no será el mejor momento para darte cuenta de cualquier problema con tu equipo.

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Además, si puedes acudir al lugar desde donde seguirás el eclipse podrás asegurarte de que no existe ningún elemento en el horizonte que te impida ver la ocultación. También será positivo que tengas clara la ruta para que las aglomeraciones y los desplazamientos por carretera te hagan perderte un momento histórico en Galicia.