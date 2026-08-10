Eclipse de Sol en Vigo y Galicia | Consejos, horarios y dónde ver el eclipse solar del 12 de agosto

Galicia se prepara para vivir una cita histórica con el eclipse solar total del miércoles 12 de agosto de 2026, el primero visible desde la Península Ibérica en más de un siglo. El fenómeno comenzará en torno a las 19:30 horas, alcanzará su fase máxima alrededor de las 20:28-20:30 y finalizará cerca de las 21:20, ya con el Sol bajo sobre el horizonte. En Vigo no será total, pero sí prácticamente completo: la Luna llegará a cubrir alrededor del 99% del disco solar.

Este minuto a minuto reunirá toda la información relacionada con el eclipse en Vigo y Galicia hasta la fecha clave: horarios por municipios, mapas de visibilidad, mejores puntos para verlo, previsión meteorológica, actividades organizadas, recomendaciones de seguridad, cortes de tráfico, dispositivos especiales y consejos para quienes se desplacen por la comunidad.

Mientras tanto, el eclipse ya se nota en la agenda gallega. Zonas dentro de la franja de totalidad, como A Coruña y otros puntos del norte de Galicia, preparan actos especiales y registran un fuerte interés turístico, con alojamientos muy demandados para esos días. En Vigo, aunque el eclipse será parcial, el 99% de ocultación promete convertir la tarde del 12 de agosto en un momento excepcional para vecinos, visitantes y aficionados a la astronomía.

Ordenan la retirada de seis modelos de gafas para el eclipse por "irregularidades" en los filtros y "riesgo de lesiones oculares" La gran inspección de mercado para poner a prueba la seguridad de las gafas de protección para ver el eclipse ha concluído afirmando que, a grandes rasgos, la gran mayoría de productos comercializados en España cumplen con los requisitos de seguridad. Pero según ha trascendido este lunes, los análisis han detectado la presencia de gafas que utilizan filtros más oscuros de la cuenta y que, en la práctica, podrían provocar que las personas tiendan a "desplazar" la lente en busca de una visión óptima y que, por culpa de ello, acaben exponiéndose involuntariamente a la radiación directa. Ante este escenario, las autoridades han ordenado la retirada de hasta seis modelos distintos. Según afirma Facua, "se trata de productos de las marcas Lionstar, ECP Eye Care Proffesional, Pelispan, Homanaje, Orro y Opticalia cuyas irregularidades han sido detectadas por las administraciones de consumo de la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Galicia, La Rioja y Aragón". Más información, aquí

El eclipse total de Sol que oscurecerá España el 12 de agosto: hora, mapa y mejores lugares para verlo Sara Fernández García / PI STUDIO

Pablo Varela Nubes en un reciente día de tormenta, sobre Teis, en Vigo. / Marta G. Brea Dos días para el eclipse de Sol: así está la previsión del tiempo de MeteoGalicia para el miércoles 12 de agosto A dos días de que todos miremos al cielo sobre las 20.28 horas de la tarde, los gallegos fijamos la mirada en los partes meteorológicos para asegurarnos de que las nubes no nos impidan disfrutar del esperado eclipse de Sol total de este miércoles. Conoce la previsión del tiempo aquí.

Los eclipses permiten analizar la ionosfera, una capa de la atmósfera situada a más de 80 kilómetros de altura. / EPC Una decena de proyectos estudiarán el eclipse, de la corona solar a la conducta errática de personas y animales: "Será increíble" El eclipse total de sol del 12 de agosto será mucho más que un espectáculo astronómico. Para millones de personas, este evento será la "oportunidad de toda una vida" para observar cómo la Luna oculta por completo el disco solar y crea una noche repentina durante unos instantes. Pero para la comunidad científica, más allá de la maravilla y el asombro, este eclipse será una herramienta de estudio para indagar en fenómenos tan diversos como los cambios en la corona solar hasta el comportamiento errático de animales y personas ante un acontecimiento tan excepcional. En total, según explican varios expertos consultados por EL PERIÓDICO, el día del eclipse habrá al menos una decena de proyectos científicos en marcha en toda España aunque la cifra final podría ser aún mayor. "Será un día increíble para ampliar el conocimiento humano ", afirma Fernando Jáuregui, astrofísico y divulgador. La NASA ha anunciado ya el lanzamiento de un vuelo científico para sobrevolar la franja de totalidad del eclipse, apuntar al sol con cuatro cámaras de alta resolución y capturar "al menos 20 imágenes por segundo" de la corona solar en varias longitudes de onda de luz visible e infrarroja. La Agencia Espacial Europea, que observará el eclipse desde Teruel, afirma que aprovechará el evento para recopilar datos científicos sobre el sol para después contrastarlos con sus modelos numéricos y comprobar así si sus predicciones sobre la corona solar y la estructura del campo magnético de nuestro astro son correctas y si, eventualmente, hay que introducir cambios para predecir su evolución. Esta información podría resultar clave para mejorar la predicción frente a tormentas magnéticas y otros eventos que pueden perjudicar las telecomunicaciones, los satélites y hasta los GPS terrestres. Más información, aquí

Valentina Raffio Un joven se coloca unas gafas para disfrutar de un eclipse de sol total, en una fotografía de archivo. EFE/TANNEN MAURY. NO VENTAS ZONA EPA Cómo usar las gafas del eclipse: 6 consejos sobre cómo ponérselas, durante cuánto tiempo usarlas y cuándo hay que quitárselas (o no) A estas alturas, ya todos saben que para disfrutar del eclipse del próximo 12 de agosto se necesitan gafas de protección homologadas. Pero lo que muchos aún no saben es cómo utilizarlas y, sobre todo, qué pasos hay que seguir para garantizar su efectividad. Entidades científicas como el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, a través de su vocalía de especialistas en oftalmología, así como el Consejo General de Colegios de Ópticos y Optometristas han elaborado unas guías en las que se explica paso por paso cómo usar estos productos, cuándo y cómo se deben colocar, durante cuánto tiempo se pueden utilizar para mirar el sol y cómo retirarlos de forma segura. La noticia completa aquí.

¿Cómo se preparan cuatro puntos de la franja de totalidad para observar el eclipse solar? España se prepara para el eclipse solar: así será el dispositivo en cuatro puntos de la franja de totalidad con Galicia de puerta de entrada A tres días del eclipse total de Sol, el país se prepara para un evento astronómico único. Galicia será la puerta de entrada, el Observatorio de Yebes en Guadalajara acogerá uno de los principales actos, al igual que el de Javalambre en Teruel, y el archipiélago balear se organiza para despedir el acontecimiento. El 12 de agosto la franja de totalidad del eclipse atravesará el océano Ártico, el noreste de Groenlandia y el extremo oeste de Islandia, cruzará el océano Atlántico y se adentrará en la península ibérica recorriéndola de oeste a este hasta Islas Baleares. La noticia completa aquí.

Valentina Raffio Un eclipse solar cambia el comportamiento de las plantas: esta es la explicación científica Cuenta atrás para el "eclipse del siglo": 5 consejos para elegir el lugar idóneo el próximo 12 de agosto Falta menos de una semana para que España viva el primer eclipse total de sol en más de un siglo y en millones de hogares ya abunda el frenesí por la llegada de este evento astronómico que, según afirman los expertos, marcará a toda una generación. El 12 de agosto, por primera vez en 114 años, un total de 32 provincias españolas vivirán en primera persona cómo el paso de la luna entre nosotros y el sol consigue bloquear su luz durante unos instantes y producir un mágico minuto de oscuridad total. Muchos aficionados a la astronomía llevan años marcando esta fecha en el calendario y ahora presumen de haber preparado con antelación viajes, desplazamientos y toda la logística necesaria para encontrar el mejor lugar de observación. Pero también son muchos quienes han descubierto recientemente la magnitud de este fenómeno y ahora buscan, casi a contrarreloj, un último rincón desde el que disfrutar del eclipse. Sobre todo teniendo en cuenta que, debido a sus características, es posible que muchos se queden sin ver el fenómeno por una mala elección de escenario. La noticia completa aquí.

Carla Soliño Jesús Serrano, captando en cámara un grupo de aves en el municipio cangués. | FDV Vida animal bajo la sombra del eclipse Cerca de los 200 científicos, fotógrafos y voluntarios seguirán el comportamiento de los animales durante el eclipse del 12 de agosto. En Cangas, Jesús Serrano pondrá el foco en las aves marinas para captar cómo reaccionan ante un cambio de luz que convertirá cada minuto en una oportunidad irrepetible. Pincha aquí para leer la noticia completa

Efe Pasajeros de una naviera observando el cielo con gafas preparadas para ver el eclipse de sol. / FDV Segundo parte de la Aemet para el eclipse: mucho calor y nubes en zonas del norte y este La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha publicado este sábado su segundo boletín especial por el eclipse total solar: mayormente ese día se prevé un tiempo marcado por la estabilidad y cielos despejados, pero por la tarde podrían formarse nubes en puntos de Galicia, Cantábrico y este peninsular, entorpeciendo la observación. España está situada al final de la franja de totalidad del eclipse, por lo que esta sucederá cuando el Sol se esté poniendo muy cerca del horizonte. El fenómeno se verá como total en casi toda la mitad norte peninsular, mientras que en la mitad sur se podrá ver como parcial. Así, la franja de totalidad cruzará el 12 de agosto la península ibérica de oeste a este, hasta Baleares. Numerosas capitales de provincia, si las nubes lo permiten, serán puntos privilegiados de observación, como A Coruña, León, Bilbao, Zaragoza, Valencia o Palma. Según el nuevo parte de la Aemet, parecido al de ayer, habrá predominio de cielos poco nubosos o despejados. Sin embargo, al final de la tarde del miércoles, en torno a la hora del eclipse, se prevén cielos nubosos o cubiertos con nubosidad baja en regiones del área cantábrica y con mayor incertidumbre en litorales de Galicia y Alborán. Asimismo, durante la tarde se formarán intervalos de nubes de evolución en montañas del norte peninsular, zonas de Andalucía oriental y especialmente en el tercio este, pudiendo interferir en la visualización del eclipse. La nubosidad podría traer consigo alguna tormenta o chubasco aislado poco importante en zonas de montaña del citado tercio este peninsular, con mayor probabilidad en Pirineos orientales y sistemas Béticos orientales; por lo demás, no se prevén precipitaciones. Las temperaturas máximas ascenderán de forma entre ligera y moderada en la mayor parte del país, quedando únicamente el Estrecho con descensos ligeros. Con ello se prevé superar los 35 grados en la mayor parte de interiores de la Península y Baleares, exceptuando el norte de Galicia, área cantábrica y litorales y montañas peninsulares. Se espera incluso rebasar los 40 en el Guadalquivir y el Ebro, pudiendo hacerlo también en otros valles atlánticos del sudoeste. El índice de peligro de incendios para el día del eclipse se prevé extremo en el norte y centro peninsular y muy alto en el resto de la Península y Baleares, por lo que la Aemet pide a la ciudadanía mucha precaución si se sale al campo