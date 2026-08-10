Dos días para el eclipse de Sol: así está la previsión del tiempo de MeteoGalicia para el miércoles 12 de agosto

A dos días de que todos miremos al cielo sobre las 20.28 horas de la tarde, los gallegos fijamos la mirada en los partes meteorológicos para asegurarnos de que las nubes no nos impidan disfrutar del esperado eclipse de Sol total de este miércoles.

Este lunes, MeteoGalicia avanza su previsión para el día 12 de agosto y ya señala las zonas de la comunidad que podrán presentar más dificultades para seguir el esperado fenómeno.

Si ya tenías un lugar pensado para seguir el eclipse y coincide con alguno de estos en los que la agencia meteorológica prevé nubes, no desesperes. Mañana la previsión será todavía más certera y estarás a tiempo de organizar un «plan B» y localizar el lugar perfecto para el eclipse.

El tiempo para el miércoles del eclipse

MeteoGalicia habla de una «situación intermedia» para la comunidad provocada por la combinación del anticiclón situado sobre Centro Europa y las bajas presiones del Atlántico.

Para las primeras horas del día se esperan nubes bajas en el tercio norte, así como niebla en el interior y las Rías Baixas. Si a primera hora del día el cielo está cubierto en tu zona no debes preocuparte, ya que se espera que a medida que pasen las horas los cielos se vayan despejando.

El eclipse puede peligrar en algunas zonas, puesto que MeteoGalicia apunta que desde la media tarde y hacia la noche las nubes bajas podrían volver a presentarse en el norte; en la comarca de Bergantiños y el litoral de Lugo. Estas dos zonas son las que presentan más probabilidad de cielos cubiertos durante las horas del eclipse, pero sin precipitaciones

Por su parte, las zonas del interior de la comunidad en lo que será la franja de totalidad del eclipse apuntan a tener cielos despejados durante esas horas. Esta previsión es más halagüeña que la de días anteriores y apunta a que se podrá disfrutar del fenómeno en gran parte de dicha franja; peligrando más en las zonas de costa, especialmente en A Mariña.

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En cuanto a las temperaturas, estas presentarán un ligero ascenso respecto a este lunes, llegando a los 27 °C en Vigo, los 24 °C en A Coruña o unos tórridos 37 °C en Ourense.