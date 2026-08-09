El latido incombustible de las peñas sostiene la feria

El eco de los abrazos aplazados durante todo un año rebotaba de mañana en el arranque de la semana grande. Pontevedra olía ya a mediodía a feria, a viandas compartidas y a reencuentros, envuelta en esa atmósfera densa y eléctrica que precede al paseíllo. Pasadas las tres de la tarde, el casco histórico de la Boa Vila había mudado definitivamente su piel de diario para vestirse con el caleidoscopio cromático de las camisetas de las peñas. Plazas como A Verdura o Méndez Núñez se convertían en comedores al aire libre, salones de asfalto y granito donde la fraternidad se sirve a voces, entre brindis y canciones.

Peña taurina San Cornelio, en los tendidos de la plaza. | GUSTAVO SANTOS

Con todo, el pulso de la fiesta tiene también sus refugios privados. Lejos del bullicio de las terrazas masificadas, los decanos de la afición local oficiaban su particular liturgia de agosto. La histórica peña Gin-Kas, guardiana de las esencias y la solera de la feria, convirtió un año más su sociedad gastronómica en un santuario del buen comer. Para ellos no hay reservas a última hora ni menús cerrados por encargo. El rito exige que el delantal se lo ciñan los propios peñistas, que se adueñan de los fogones con el mismo mimo y rigor con el que luego miden los tiempos de una buena faena, asumiendo la responsabilidad ineludible de preparar los almuerzos y las cenas que vertebran su fin de semana grande.

Gran animación en los tendidos del coso de San Roque durante el festejo inaugural. | GUSTAVO SANTOS

Sobre los manteles de la sociedad, camarones de la Illa de Arousa, cigalas de Marín o unas carrilleras de cerdo ibérico con patatas de Meaño. Y además semejante despliegue culinario no decayó cuando tocó cambiar la mesa por el tendido de San Roque, sino que la intendencia de la Gin-Kas demostró por qué llevan décadas marcando el paso de la fiesta, cruzando las puertas de la plaza con un arsenal logístico: para empezar 200 litros del combinado que les da nombre.

Y como la tradición es un código innegociable, en cuanto los arrastres del tercer toro limpiaron el albero, asomó la célebre merienda. Justo antes del cuarto de la tarde, los bocadillos circularon de mano en mano.

Por su parte, las peñas más jóvenes desplegaron todos sus ritos intactos: el desfile animado hasta la plaza, cánticos roncos y, por descontado, sus uniformes de combate a base de pantalones cortos, pañuelos al cuello y camisetas llamativas.

La previa de esta marea de color se había palpado días atrás en las copisterías de la ciudad, convertidas en improvisados cuarteles generales que registraron colas de decenas de jóvenes apurados por estampar nombres, lemas y escudos en las espaldas de su indumentaria.

Una vez instalados en el coso, los peñistas asumieron su papel tradicional como incansables animadores, sosteniendo el ambiente en una tarde en la que el tendido devolvió un reflejo más austero en lo social. Se echaron en falta los rostros conocidos del papel couché y la televisión que poblaban otros agostos, a excepción del expresidente de la Diputación y actual responsable de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán. Veterano en la plaza de San Roque, mantuvo un año más su fidelidad de aficionado y no faltó a la cita con el arranque taurino.

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Al final, cuando el ultimo cántico y la última ovación se diluyó en el cielo del atardecer, la marea de aficionados deshizo el camino hacia el centro histórico. Volvieron a tomar las calles de piedra, roncos, sudorosos pero con las ganas de fiesta y el pulso intacto, estirando la noche con cenas, largas sobremesas y copas hasta la madrugada para demostrar que en Pontevedra el verdadero espectáculo, más allá de lo que ocurra sobre el ruedo, sigue siendo esa capacidad inagotable de celebrar juntos. Y hoy: más.