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Eclipse de Sol en Vigo y Galicia | Consejos, horarios y dónde ver el eclipse solar del 12 de agosto
Sigue, minuto a minuto, toda la información relacionada con el evento astronómico del miércoles 12 de agosto
La previsión meteorológica, los consejos de los expertos y las horas clave para seguir el eclipse
Galicia se prepara para vivir una cita histórica con el eclipse solar total del miércoles 12 de agosto de 2026, el primero visible desde la Península Ibérica en más de un siglo. El fenómeno comenzará en torno a las 19:30 horas, alcanzará su fase máxima alrededor de las 20:28-20:30 y finalizará cerca de las 21:20, ya con el Sol bajo sobre el horizonte. En Vigo no será total, pero sí prácticamente completo: la Luna llegará a cubrir alrededor del 99% del disco solar.
Este minuto a minuto reunirá toda la información relacionada con el eclipse en Vigo y Galicia hasta la fecha clave: horarios por municipios, mapas de visibilidad, mejores puntos para verlo, previsión meteorológica, actividades organizadas, recomendaciones de seguridad, cortes de tráfico, dispositivos especiales y consejos para quienes se desplacen por la comunidad.
Mientras tanto, el eclipse ya se nota en la agenda gallega. Zonas dentro de la franja de totalidad, como A Coruña y otros puntos del norte de Galicia, preparan actos especiales y registran un fuerte interés turístico, con alojamientos muy demandados para esos días. En Vigo, aunque el eclipse será parcial, el 99% de ocultación promete convertir la tarde del 12 de agosto en un momento excepcional para vecinos, visitantes y aficionados a la astronomía.
España se prepara para el eclipse solar: así será el dispositivo en cuatro puntos de la franja de totalidad con Galicia de puerta de entrada
A tres días del eclipse total de Sol, el país se prepara para un evento astronómico único. Galicia será la puerta de entrada, el Observatorio de Yebes en Guadalajara acogerá uno de los principales actos, al igual que el de Javalambre en Teruel, y el archipiélago balear se organiza para despedir el acontecimiento.
El 12 de agosto la franja de totalidad del eclipse atravesará el océano Ártico, el noreste de Groenlandia y el extremo oeste de Islandia, cruzará el océano Atlántico y se adentrará en la península ibérica recorriéndola de oeste a este hasta Islas Baleares.
Valentina Raffio
Cuenta atrás para el "eclipse del siglo": 5 consejos para elegir el lugar idóneo el próximo 12 de agosto
Falta menos de una semana para que España viva el primer eclipse total de sol en más de un siglo y en millones de hogares ya abunda el frenesí por la llegada de este evento astronómico que, según afirman los expertos, marcará a toda una generación. El 12 de agosto, por primera vez en 114 años, un total de 32 provincias españolas vivirán en primera persona cómo el paso de la luna entre nosotros y el sol consigue bloquear su luz durante unos instantes y producir un mágico minuto de oscuridad total. Muchos aficionados a la astronomía llevan años marcando esta fecha en el calendario y ahora presumen de haber preparado con antelación viajes, desplazamientos y toda la logística necesaria para encontrar el mejor lugar de observación. Pero también son muchos quienes han descubierto recientemente la magnitud de este fenómeno y ahora buscan, casi a contrarreloj, un último rincón desde el que disfrutar del eclipse. Sobre todo teniendo en cuenta que, debido a sus características, es posible que muchos se queden sin ver el fenómeno por una mala elección de escenario.
Carla Soliño
Vida animal bajo la sombra del eclipse
Cerca de los 200 científicos, fotógrafos y voluntarios seguirán el comportamiento de los animales durante el eclipse del 12 de agosto. En Cangas, Jesús Serrano pondrá el foco en las aves marinas para captar cómo reaccionan ante un cambio de luz que convertirá cada minuto en una oportunidad irrepetible.
Efe
Segundo parte de la Aemet para el eclipse: mucho calor y nubes en zonas del norte y este
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha publicado este sábado su segundo boletín especial por el eclipse total solar: mayormente ese día se prevé un tiempo marcado por la estabilidad y cielos despejados, pero por la tarde podrían formarse nubes en puntos de Galicia, Cantábrico y este peninsular, entorpeciendo la observación.
España está situada al final de la franja de totalidad del eclipse, por lo que esta sucederá cuando el Sol se esté poniendo muy cerca del horizonte. El fenómeno se verá como total en casi toda la mitad norte peninsular, mientras que en la mitad sur se podrá ver como parcial.
Así, la franja de totalidad cruzará el 12 de agosto la península ibérica de oeste a este, hasta Baleares. Numerosas capitales de provincia, si las nubes lo permiten, serán puntos privilegiados de observación, como A Coruña, León, Bilbao, Zaragoza, Valencia o Palma.
Según el nuevo parte de la Aemet, parecido al de ayer, habrá predominio de cielos poco nubosos o despejados. Sin embargo, al final de la tarde del miércoles, en torno a la hora del eclipse, se prevén cielos nubosos o cubiertos con nubosidad baja en regiones del área cantábrica y con mayor incertidumbre en litorales de Galicia y Alborán.
Asimismo, durante la tarde se formarán intervalos de nubes de evolución en montañas del norte peninsular, zonas de Andalucía oriental y especialmente en el tercio este, pudiendo interferir en la visualización del eclipse.
La nubosidad podría traer consigo alguna tormenta o chubasco aislado poco importante en zonas de montaña del citado tercio este peninsular, con mayor probabilidad en Pirineos orientales y sistemas Béticos orientales; por lo demás, no se prevén precipitaciones.
Las temperaturas máximas ascenderán de forma entre ligera y moderada en la mayor parte del país, quedando únicamente el Estrecho con descensos ligeros.
Con ello se prevé superar los 35 grados en la mayor parte de interiores de la Península y Baleares, exceptuando el norte de Galicia, área cantábrica y litorales y montañas peninsulares.
Se espera incluso rebasar los 40 en el Guadalquivir y el Ebro, pudiendo hacerlo también en otros valles atlánticos del sudoeste.
El índice de peligro de incendios para el día del eclipse se prevé extremo en el norte y centro peninsular y muy alto en el resto de la Península y Baleares, por lo que la Aemet pide a la ciudadanía mucha precaución si se sale al campo
Á. Abeledo
Minia Manteiga, presidenta de la Sociedad Española de Astronomía: «Con el eclipse las gallinas se recogen y los pájaros cantan»
La catedrática de Astronomía y Astrofísica de la Universidade da Coruña prevé «la posibilidad de que veamos algún fenómeno muy enérgico, alguna eyección o explosión coronal, porque el Sol va a tener un nivel de actividad muy alto».
El sector turístico de O Grove ya se codea con las estrellas
El sector turístico de O Grove disfruta de un excelente verano, según confirman en hoteles, restaurantes y barcos de pasaje que operan en el puerto de O Corgo. El lleno es absoluto en muchos de los negocios de la localidad arousana, y a estas alturas resulta ya muy difícil encontrar reservas para la semana que viene.
El eclipse del día 12, la lluvia de perseidas que se espera tanto en esa jornada como el 13, las estrellas fugaces que podrán verse antes y después y el festivo nacional de la Asunción de la Virgen, que tradicionalmente supone el momento álgido del sector en la localidad meca, explican el bullicio que se vive en la localidad, tanto en tierra firme como en el mar.
Desde las navieras indican que «la masiva afluencia de visitantes ya se hace notar en la actualidad, y más que esperamos para los próximos días, porque la ría de Arousa tiene cada vez más tirón y la atractiva posibilidad de disfrutar del eclipse desde el mar, o ver las perseidas navegando por la ría o en la isla de Sálvora, despiertan enorme expectación, tanto en el conjunto de España como en Portugal», destaca Gonzalo Naveiro, el propietario de Cruceros del Ulla Turimares.
Los hospitales refuerzan las urgencias y las unidades de oftalmología y traumatología en la 'zona cero del eclipse'
El gran desafío logístico y de movilidad que implica el supereclipse del próximo 12 de agostoha obligado también a activar a dispositivos especiales en los sistemas de salud, especialmente en las comunidades que se convertirán en la 'gran tribuna' del fenómeno, según ha consultado este diario. Así, en la zona cero del eclipse, los hospitales reforzarán los servicios de Urgencias y de Oftalmología para ganar músculo y dar respuesta a posibles lesiones oculares –los daños en la retina, a menudo irreversibles, aparecen a lo largo de las 48 horas siguientes– o eventuales accidentes que puedan derivarse en una jornada de hasta tres millones de desplazamientos. En Catalunya, por ejemplo, se incluirá personal extra en Traumatología y Enfermería; en Mallorca se han cancelado intervenciones oncológicas "demorables" para 'liberar' quirófanos y camas de UCI, y en Aragón se activará en fase de alerta el Plan de Intervención ante Incidentes de Múltiples Víctimas y Catástrofes Externas.
R. V.
Programación
Concellos del área de Vigo organizan observaciones para ver el eclipse
Los concellos del área de Vigo se suman a la «fiebre» del eclipse de Sol del próximo miércoles, 12 de agosto, y organizan observaciones guiadas para disfrutar del evento astronómico. En el caso de Nigrán, el Concello ha preparado una experiencia guiada en Praia América, en el entorno de la Fonte Seca de 19.00 a 21.30 horas, que enlazará a continuación con la observación de las perseidas desde las 22.00.
Ambos fenómenos estarán dirigidos por el grupo de observación y divulgación astronómica Asturianista, con monitores certificados por la Fundación Starlight y miembros de la Federación de Asociaciones Astronómicas de España. Las personas asistentes dispondrán de telescopios durante el eclipse y un proyector portátil y deberán acudir con gafas certificadas.
Para la observación de las lágrimas de San Lorenzo, los guías realizarán una orientación celeste con un puntero láser y telescopio nocturno. Este lunes realizarán además un taller infantil de construcción de proyectores estenopeicos y cámaras oscuras para observar el eclipse de forma segura.
R. V.
Los preparativos
Galicia prepara un gran dispositivo de emergencias para el eclipse solar del siglo
Las administraciones reforzarán el dispositivo de emergencias con motivo del eclipse solar del próximo 12 de agosto y han hecho un llamamiento a la prudencia para evitar incidencias y lesiones. Entre las principales recomendaciones, insisten en observar el fenómeno únicamente con gafas homologadas.
Así lo trasladaron el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, durante la constitución del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), después de que la Xunta activase el Plan Territorial de Emergencias de Galicia (Platerga) en situación operativa 2, una medida preventiva destinada a reforzar la coordinación de las distintas administraciones y servicios que participarán en el operativo del eclipse, así como a facilitar el intercambio permanente de información y favorecer una respuesta conjunta ante cualquier incidencia que pueda producirse durante la jornada..
Calvo explicó que el operativo reforzará los servicios de emergencia y otras medidas, como el incremento de las líneas de autobús, «bajo reserva», para facilitar los desplazamientos. Asimismo, pidió respetar las zonas restringidas para la observación del eclipse con el fin de evitar situaciones de riesgo.
Víctor P. Currás
Operativo especial
Transportes añade 1.400 plazas al tren Vigo-A Coruña para seguir el eclipse solar del miércoles
Respecto al sector ferroviario, Renfe reforzará los servicios tanto de Media Distancia como de Cercanías para favorecer la movilidad de aquellas personas que quieran acceder a las zonas con mejores puntos de observación del eclipse y regresar a sus ciudades una vez concluido en evento.
Especialmente se reforzarán los corredores del norte de España, con especial incidencia en Galicia, Asturias, Santander y País Vasco, además del norte de Castilla y León. También en el eje atlántico se incrementarán algunos servicios de Media Distancia, como es el caso de la conexión Vigo Urzaiz - A Coruña y A Coruña- Vigo Urzaiz, que se reforzará con trenes en doble composición, lo que supone un incremento de la oferta en 1.400 plazas. Además, en la estación de A Coruña también habrá personal de refuerzo durante el 12 de agosto.
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