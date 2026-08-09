Eclipse de Sol en Vigo y Galicia | Consejos, horarios y dónde ver el eclipse solar del 12 de agosto

Pasajeros de una naviera observando el cielo con gafas preparadas para ver el eclipse de sol. / FDV

Segundo parte de la Aemet para el eclipse: mucho calor y nubes en zonas del norte y este

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha publicado este sábado su segundo boletín especial por el eclipse total solar: mayormente ese día se prevé un tiempo marcado por la estabilidad y cielos despejados, pero por la tarde podrían formarse nubes en puntos de Galicia, Cantábrico y este peninsular, entorpeciendo la observación.

España está situada al final de la franja de totalidad del eclipse, por lo que esta sucederá cuando el Sol se esté poniendo muy cerca del horizonte. El fenómeno se verá como total en casi toda la mitad norte peninsular, mientras que en la mitad sur se podrá ver como parcial.

Así, la franja de totalidad cruzará el 12 de agosto la península ibérica de oeste a este, hasta Baleares. Numerosas capitales de provincia, si las nubes lo permiten, serán puntos privilegiados de observación, como A Coruña, León, Bilbao, Zaragoza, Valencia o Palma.

Según el nuevo parte de la Aemet, parecido al de ayer, habrá predominio de cielos poco nubosos o despejados. Sin embargo, al final de la tarde del miércoles, en torno a la hora del eclipse, se prevén cielos nubosos o cubiertos con nubosidad baja en regiones del área cantábrica y con mayor incertidumbre en litorales de Galicia y Alborán.

Asimismo, durante la tarde se formarán intervalos de nubes de evolución en montañas del norte peninsular, zonas de Andalucía oriental y especialmente en el tercio este, pudiendo interferir en la visualización del eclipse.

La nubosidad podría traer consigo alguna tormenta o chubasco aislado poco importante en zonas de montaña del citado tercio este peninsular, con mayor probabilidad en Pirineos orientales y sistemas Béticos orientales; por lo demás, no se prevén precipitaciones.

Las temperaturas máximas ascenderán de forma entre ligera y moderada en la mayor parte del país, quedando únicamente el Estrecho con descensos ligeros.

Con ello se prevé superar los 35 grados en la mayor parte de interiores de la Península y Baleares, exceptuando el norte de Galicia, área cantábrica y litorales y montañas peninsulares.

Se espera incluso rebasar los 40 en el Guadalquivir y el Ebro, pudiendo hacerlo también en otros valles atlánticos del sudoeste.

El índice de peligro de incendios para el día del eclipse se prevé extremo en el norte y centro peninsular y muy alto en el resto de la Península y Baleares, por lo que la Aemet pide a la ciudadanía mucha precaución si se sale al campo