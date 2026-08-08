Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Microplásticos desde MorrazoControl Viajeros de ItaliaConcierto Abraham MateoÉrguete vs OubiñaEclipse total de SolO MarisquiñoGalería Histórica
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Última hora y actualidad sobre los incendios en España

Trabajo con maquinaria pesada y con drones toda la noche en el incendio de Niebla (Huelva)

Un hidroavión trabaja en las labores de extinción del incendio en Niebla (Huelva).

Un hidroavión trabaja en las labores de extinción del incendio en Niebla (Huelva). / Alberto Díaz / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Luis Escudero

Olaya González

Sarai Vázquez

Madrid

El incendio que afecta a Niebla, en Huelva, presenta actualmente una situación de "extrema complejidad" por los cambios de viento, mientras que el otro foco que se originó ayer en el término municipal onubense de Villablanca está ya extinguido y se mantiene controlado el fuego de Senet (Lleida).

Mapa de incendios en España.

Siga aquí la última hora de los fuegos forestales, en directo.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los precios disparados dejan sin comprador más de 130 viviendas nuevas en Vigo
  2. La Europol incluye en su lista de más buscados a una mujer que se hizo pasar por médica en Lugo y A Coruña
  3. Galicia, entre las pocas autonomías con residencia oficial para su presidente: Monte Pío costó 9 millones
  4. Una pareja de O Porriño, más de 24 horas atrapada en Portugal tras averiarse su furgoneta: «Nos dejaron tirados como auténticos animales»
  5. La catalana Conservas Dani se hace con la planta mejillonera de raíces gallegas que quebró en Chile
  6. ¿Cómo se verá el eclipse de sol al 99% en Vigo?: «La diferencia entre el 99% y la totalidad es muchísima»
  7. Se confirma la muerte de la familia de Marín en el terremoto de Venezuela: identifican los cuerpos de Lía, Ulises, Adela y Yhosvany
  8. Vithas Vigo se convierte en el tercer hospital de España en administrar los primeros fármacos frente al alzhéimer

Primeras restricciones en concellos de Ourense por la sequía: cortes nocturnos, prohibiciones de usos y advertencias de retiradas del suministro

Primeras restricciones en concellos de Ourense por la sequía: cortes nocturnos, prohibiciones de usos y advertencias de retiradas del suministro

Irán exige a EEUU compensar sus violaciones del acuerdo de junio para reabrir Ormuz

Irán exige a EEUU compensar sus violaciones del acuerdo de junio para reabrir Ormuz

Algas, sobrecostes y patos muertos: el fiasco de Trump en el Estanque Reflectante de Washington

Algas, sobrecostes y patos muertos: el fiasco de Trump en el Estanque Reflectante de Washington

Pontevedra inicia su semana grande con un pregón que reivindica la convivencia y la identidad local

Pontevedra inicia su semana grande con un pregón que reivindica la convivencia y la identidad local

Vídeo de la lectura del pregón de las fiestas de la Peregrina de Pontevedra 2026

Cortada la línea de tren Madrid-Extremadura tras el arrollamiento mortal de una persona en Talavera (Toledo)

Cortada la línea de tren Madrid-Extremadura tras el arrollamiento mortal de una persona en Talavera (Toledo)

Tres heridos en dos accidentes de tráfico en Cangas y Moaña

Tres heridos en dos accidentes de tráfico en Cangas y Moaña

Todd Blanche, el controvertido exabogado de Trump, confirmado como fiscal general de EEUU

Todd Blanche, el controvertido exabogado de Trump, confirmado como fiscal general de EEUU
Tracking Pixel Contents