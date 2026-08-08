Eclipse de Sol en Vigo y Galicia | Consejos, horarios y dónde ver el eclipse solar del 12 de agosto

Galicia se prepara para vivir una cita histórica con el eclipse solar total del miércoles 12 de agosto de 2026, el primero visible desde la Península Ibérica en más de un siglo. El fenómeno comenzará en torno a las 19:30 horas, alcanzará su fase máxima alrededor de las 20:28-20:30 y finalizará cerca de las 21:20, ya con el Sol bajo sobre el horizonte. En Vigo no será total, pero sí prácticamente completo: la Luna llegará a cubrir alrededor del 99% del disco solar.

Este minuto a minuto reunirá toda la información relacionada con el eclipse en Vigo y Galicia hasta la fecha clave: horarios por municipios, mapas de visibilidad, mejores puntos para verlo, previsión meteorológica, actividades organizadas, recomendaciones de seguridad, cortes de tráfico, dispositivos especiales y consejos para quienes se desplacen por la comunidad.

Mientras tanto, el eclipse ya se nota en la agenda gallega. Zonas dentro de la franja de totalidad, como A Coruña y otros puntos del norte de Galicia, preparan actos especiales y registran un fuerte interés turístico, con alojamientos muy demandados para esos días. En Vigo, aunque el eclipse será parcial, el 99% de ocultación promete convertir la tarde del 12 de agosto en un momento excepcional para vecinos, visitantes y aficionados a la astronomía.

Los viajeros de Cruceros do Ulla Turimares ya prueban las gafas de sol especiales con las que disfrutar del eclipse desde la ría o en Sálvora. / M. Méndez El sector turístico de O Grove ya se codea con las estrellas El sector turístico de O Grove disfruta de un excelente verano, según confirman en hoteles, restaurantes y barcos de pasaje que operan en el puerto de O Corgo. El lleno es absoluto en muchos de los negocios de la localidad arousana, y a estas alturas resulta ya muy difícil encontrar reservas para la semana que viene. El eclipse del día 12, la lluvia de perseidas que se espera tanto en esa jornada como el 13, las estrellas fugaces que podrán verse antes y después y el festivo nacional de la Asunción de la Virgen, que tradicionalmente supone el momento álgido del sector en la localidad meca, explican el bullicio que se vive en la localidad, tanto en tierra firme como en el mar. Desde las navieras indican que «la masiva afluencia de visitantes ya se hace notar en la actualidad, y más que esperamos para los próximos días, porque la ría de Arousa tiene cada vez más tirón y la atractiva posibilidad de disfrutar del eclipse desde el mar, o ver las perseidas navegando por la ría o en la isla de Sálvora, despiertan enorme expectación, tanto en el conjunto de España como en Portugal», destaca Gonzalo Naveiro, el propietario de Cruceros del Ulla Turimares. La noticia completa aquí.

Las Urgencias del Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. / David Zorrakino - Europa Press Los hospitales refuerzan las urgencias y las unidades de oftalmología y traumatología en la 'zona cero del eclipse' El gran desafío logístico y de movilidad que implica el supereclipse del próximo 12 de agostoha obligado también a activar a dispositivos especiales en los sistemas de salud, especialmente en las comunidades que se convertirán en la 'gran tribuna' del fenómeno, según ha consultado este diario. Así, en la zona cero del eclipse, los hospitales reforzarán los servicios de Urgencias y de Oftalmología para ganar músculo y dar respuesta a posibles lesiones oculares –los daños en la retina, a menudo irreversibles, aparecen a lo largo de las 48 horas siguientes– o eventuales accidentes que puedan derivarse en una jornada de hasta tres millones de desplazamientos. En Catalunya, por ejemplo, se incluirá personal extra en Traumatología y Enfermería; en Mallorca se han cancelado intervenciones oncológicas "demorables" para 'liberar' quirófanos y camas de UCI, y en Aragón se activará en fase de alerta el Plan de Intervención ante Incidentes de Múltiples Víctimas y Catástrofes Externas. La noticia completa aquí

R. V. El mejor lugar para ver el eclipse puede ser también el más vulnerable: cómo elegir sin dañar el entorno Programación Concellos del área de Vigo organizan observaciones para ver el eclipse Los concellos del área de Vigo se suman a la «fiebre» del eclipse de Sol del próximo miércoles, 12 de agosto, y organizan observaciones guiadas para disfrutar del evento astronómico. En el caso de Nigrán, el Concello ha preparado una experiencia guiada en Praia América, en el entorno de la Fonte Seca de 19.00 a 21.30 horas, que enlazará a continuación con la observación de las perseidas desde las 22.00. Ambos fenómenos estarán dirigidos por el grupo de observación y divulgación astronómica Asturianista, con monitores certificados por la Fundación Starlight y miembros de la Federación de Asociaciones Astronómicas de España. Las personas asistentes dispondrán de telescopios durante el eclipse y un proyector portátil y deberán acudir con gafas certificadas. Para la observación de las lágrimas de San Lorenzo, los guías realizarán una orientación celeste con un puntero láser y telescopio nocturno. Este lunes realizarán además un taller infantil de construcción de proyectores estenopeicos y cámaras oscuras para observar el eclipse de forma segura. Puedes leer la información completa en este enlace.

R. V. Un momento de la reunión en la que se constituyó el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) con motivo del eclipse solar del día 12. / FdV Los preparativos Galicia prepara un gran dispositivo de emergencias para el eclipse solar del siglo Las administraciones reforzarán el dispositivo de emergencias con motivo del eclipse solar del próximo 12 de agosto y han hecho un llamamiento a la prudencia para evitar incidencias y lesiones. Entre las principales recomendaciones, insisten en observar el fenómeno únicamente con gafas homologadas. Así lo trasladaron el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, durante la constitución del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), después de que la Xunta activase el Plan Territorial de Emergencias de Galicia (Platerga) en situación operativa 2, una medida preventiva destinada a reforzar la coordinación de las distintas administraciones y servicios que participarán en el operativo del eclipse, así como a facilitar el intercambio permanente de información y favorecer una respuesta conjunta ante cualquier incidencia que pueda producirse durante la jornada.. Calvo explicó que el operativo reforzará los servicios de emergencia y otras medidas, como el incremento de las líneas de autobús, «bajo reserva», para facilitar los desplazamientos. Asimismo, pidió respetar las zonas restringidas para la observación del eclipse con el fin de evitar situaciones de riesgo. Puedes leer la información completa en este enlace.

Víctor P. Currás Un tren S-121 de Renfe a su llegada a la estación de A Coruña / V. Currás Operativo especial Transportes añade 1.400 plazas al tren Vigo-A Coruña para seguir el eclipse solar del miércoles Respecto al sector ferroviario, Renfe reforzará los servicios tanto de Media Distancia como de Cercanías para favorecer la movilidad de aquellas personas que quieran acceder a las zonas con mejores puntos de observación del eclipse y regresar a sus ciudades una vez concluido en evento. Especialmente se reforzarán los corredores del norte de España, con especial incidencia en Galicia, Asturias, Santander y País Vasco, además del norte de Castilla y León. También en el eje atlántico se incrementarán algunos servicios de Media Distancia, como es el caso de la conexión Vigo Urzaiz - A Coruña y A Coruña- Vigo Urzaiz, que se reforzará con trenes en doble composición, lo que supone un incremento de la oferta en 1.400 plazas. Además, en la estación de A Coruña también habrá personal de refuerzo durante el 12 de agosto.

Un momento de la reunión en la que se constituyó el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) con motivo del eclipse solar del día 12. / FdV Galicia prepara un gran dispositivo de emergencias para el eclipse solar del siglo Las administraciones reforzarán el dispositivo de emergencias con motivo del eclipse solar del próximo 12 de agosto y han hecho un llamamiento a la prudencia para evitar incidencias y lesiones. Entre las principales recomendaciones, insisten en observar el fenómeno únicamente con gafas homologadas. Así lo trasladaron el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, durante la constitución del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), después de que la Xunta activase el Plan Territorial de Emergencias de Galicia (Platerga) en situación operativa 2, una medida preventiva destinada a reforzar la coordinación de las distintas administraciones y servicios que participarán en el operativo del eclipse, así como a facilitar el intercambio permanente de información y favorecer una respuesta conjunta ante cualquier incidencia que pueda producirse durante la jornada. La noticia completa aquí.

Previsión de la AEMET para el eclipse solar del 12 de agosto en Galicia: tiempo estable pero «incertidumbre» por la nubosidad A los preparativos para la observación del eclipse solar del 12 de agosto en Galicia le faltaba una pieza clave que empieza a desvelarse, y no con noticias del todo buenas para la comunidad: la previsión del tiempo. La AEMET publicó este viernes su primer boletín sobre el pronóstico para la jornada y en lo que afecta a Galicia apunta a «cielos nubosos o cubiertos con nubosidad baja en regiones del área cantábrica y con mayor incertidumbre en el litoral de Galicia». La previsión señala que al final de la tarde, coincidiendo con el eclipse, predominen los cielos nubosos o cubiertos en el área cantábrica. Concretamente en el litoral de Galicia la evolución de las nubes resulta todavía «menos definida», de ahí la incertidumbre a la que hacen referencia desde la propia agencia. Los mapas publicado por la AEMET muestran nubes bajas especialmente en la costa lucense y áreas de A Coruña. Frente a esta situación, en buena parte del resto de la Península se esperan cielos poco nubosos o despejados. Así, dentro de la comunidad, las condiciones podrían ser inicialmente más favorables hacia el interior. La AEMET recuerda además que para la observación no solo será importante la nubosidad existente justo encima del punto elegido. Debido a que el Sol estará a poca altura sobre el horizonte en el momento del eclipse, las nubes situadas al oeste del lugar de observación, incluso a bastantes kilómetros de distancia, podrían llegar a dificultar su visión. Las nubes altas, por el contrario, no tienen por qué impedir el espectáculo y, según precisa Meteorología, en la mayoría de los casos permiten seguir observando el eclipse. ¿Significa esto que se frustran los planes en Galicia para disfrutar de una de las citas del año? No será así. De hechos, estos datos son los primeros pronósticos de la agencia, pero la predicción tendrá que afinarse a medida que se acerque el miércoles. La previsión completa, aquí

Monbus recomIenda anticipar Los desprazamentos en el eclipse para evitar la saturación de servicios Monbus recomienda a las personas viajeras que vayan a acudir a las zonas y ciudades preferentes para ver el eclipse del próximo 12 de agosto que adelanten sus desplazamientos y compren sus billetes de autobús evitando las frecuencias más próximas a la hora del fenómeno, con el fin de evitar los servicios más saturados. La compañía inició el lunes la venta de los servicios especiales programados para el evento, que se suman a las conexiones regulares habituales. De este modo, en la ruta Vigo-Ferrol se ha organizado un servicio especial con salida a las 12.35 horas y llegada prevista a las 15.30, que se suma a las salidas habituales de las 7.35, 12.45, 14.45 y 16.35 horas. En la línea Vigo-A Coruña, por su parte, se ha habilitado una salida a las 14.00 horas, con llegada a las 16.25, que se añade a los servicios regulares de las 6.30, 8.45, 9.35, 10.45, 14.00, 15.35 y 17.35 horas. En ambos casos se ha dispuesto también un servicio especial de regreso con salida a las 23.00 horas. Monbus recomienda asimismo acudir con suficiente antelación a las estaciones para minimizar molestias y facilitar la organización de los servicios.

Fran Campos Sociedade Astronómica da Esrada eclipse normandía 1999 / FDV_Externas Hace 27 años, desde A Estrada, ya anunciaban el eclipse que ahora volverá a oscurecer Europa El eclipse total del próximo 12 de agosto devuelve a la actualidad la historia de la Sociedade Astronómica da Estrada, un colectivo nacido tras el fenómeno de 1999 que convirtió la divulgación científica y la defensa del cielo nocturno en una de sus señas de identidad. La noticia, aquí.