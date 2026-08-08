Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Microplásticos desde MorrazoControl Viajeros de ItaliaConcierto Abraham MateoÉrguete vs OubiñaEclipse total de SolO MarisquiñoGalería Histórica
instagramlinkedin

Ahogamiento

Una anciana de 97 años muere ahogada en una piscina particular de Plans de Sió (Lleida)

Se trata de la décima víctima mortal en piscinas desde que el pasado 15 de junio arrancó la campaña de baño en Cataluña

Un coche de los Mossos d'Esquadra

Un coche de los Mossos d'Esquadra / David Zorrakino - Europa Press / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Una anciana de 97 años de edad falleció anoche ahogada en una piscina particular de Plans de Sió (Lleida). Según ha informado este sábado Protección Civil en un comunicado, el teléfono de emergencias 112 recibió a las 20.30 horas de anoche el aviso sobre este accidente.

Cuando los efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) llegaron al lugar, no pudieron salvar la vida a la mujer, de 97 años y nacionalidad española, según Protección Civil.

Noticias relacionadas

Se trata de la décima víctima mortal en piscinas desde que el pasado 15 de junio arrancó la campaña de baño en Cataluña, donde una treintena de personas han resultado heridas por ahogamiento en piscinas, en su mayoría menores de edad.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los precios disparados dejan sin comprador más de 130 viviendas nuevas en Vigo
  2. La Europol incluye en su lista de más buscados a una mujer que se hizo pasar por médica en Lugo y A Coruña
  3. Galicia, entre las pocas autonomías con residencia oficial para su presidente: Monte Pío costó 9 millones
  4. Una pareja de O Porriño, más de 24 horas atrapada en Portugal tras averiarse su furgoneta: «Nos dejaron tirados como auténticos animales»
  5. La catalana Conservas Dani se hace con la planta mejillonera de raíces gallegas que quebró en Chile
  6. ¿Cómo se verá el eclipse de sol al 99% en Vigo?: «La diferencia entre el 99% y la totalidad es muchísima»
  7. Se confirma la muerte de la familia de Marín en el terremoto de Venezuela: identifican los cuerpos de Lía, Ulises, Adela y Yhosvany
  8. Vithas Vigo se convierte en el tercer hospital de España en administrar los primeros fármacos frente al alzhéimer

Primeras restricciones en concellos de Ourense por la sequía: cortes nocturnos, prohibiciones de usos y advertencias de retiradas del suministro

Primeras restricciones en concellos de Ourense por la sequía: cortes nocturnos, prohibiciones de usos y advertencias de retiradas del suministro

Irán exige a EEUU compensar sus violaciones del acuerdo de junio para reabrir Ormuz

Irán exige a EEUU compensar sus violaciones del acuerdo de junio para reabrir Ormuz

Algas, sobrecostes y patos muertos: el fiasco de Trump en el Estanque Reflectante de Washington

Algas, sobrecostes y patos muertos: el fiasco de Trump en el Estanque Reflectante de Washington

Pontevedra inicia su semana grande con un pregón que reivindica la convivencia y la identidad local

Pontevedra inicia su semana grande con un pregón que reivindica la convivencia y la identidad local

Vídeo de la lectura del pregón de las fiestas de la Peregrina de Pontevedra 2026

Cortada la línea de tren Madrid-Extremadura tras el arrollamiento mortal de una persona en Talavera (Toledo)

Cortada la línea de tren Madrid-Extremadura tras el arrollamiento mortal de una persona en Talavera (Toledo)

Tres heridos en dos accidentes de tráfico en Cangas y Moaña

Tres heridos en dos accidentes de tráfico en Cangas y Moaña

Todd Blanche, el controvertido exabogado de Trump, confirmado como fiscal general de EEUU

Todd Blanche, el controvertido exabogado de Trump, confirmado como fiscal general de EEUU
Tracking Pixel Contents