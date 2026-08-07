Zara se suma al eclipse solar y lanza una camiseta exclusiva para la ocasión
La ilustradora Agustina Shaun es la encargada de su diseño
Alberto Rivera
La multinacional coruñesa Zara se ha sumado al eclipse de Sol, el fenómeno astronómico único que viviremos en la ciudad el próximo miércoles 12 de agosto, y ha lanzado una camiseta para este evento diseñada por la ilustradora Agustina Shuan.
La camiseta, pensada para vestir oversize, tiene el cuello redondo y es de manga larga, simulando incluso ser una sudadera. En la parte delantera tiene en el pecho una ilustración de un Sol con la inscripción "eclipse solar agosto 26". En la trasera casi toda la espalda está cubierta por un Sol, una Luna, dos pájaros y varias hojas.
La diseñadora de este modelo es Agustina Shuan, ilustradora argentina que llegó a Galicia en el año 2017 y actualmente reside en Santiago de Compostela. "Me gusta desplegar mi universo visual de formas, colores y símbolos en una gran variedad de soportes como libros, discos, posters, cerámica, ropa, murales, ilustraciones y mucho más", indica en su biografía. "Mi objetivo es crear imágenes cercanas que transmitan alegría, energía y humor y que cada uno pueda apropiarse e identificarse con ellas", añade.
Entre otras obras, la diseñadora ya participó en otras colecciones de Zara como Women in Art, así como murales o carteles de fiestas gallegas.
Fuente: La Opinión A Coruña
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